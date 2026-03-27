Das Wichtigste in Kürze

Die Klage konzentriert sich auf die Ergebnisberichte von Nvidia in den Fiskalquartalen von Ende 2017 bis Anfang 2018.

In diesem Zeitraum trieb die Nachfrage nach Kryptowährungs-Mining – insbesondere für Ethereum – die GPU-Verkäufe massiv in die Höhe.

Die Kläger behaupten, Nvidia habe den Großteil dieser Nachfrage als Gaming-Umsatz deklariert, anstatt ihn in einer separaten Mining-Kategorie zu isolieren.

Eine am U.S. District Court für den Northern District of California wiederaufgenommene Sammelklage richtet sich gegen die Nvidia Corporation. Vorwurf ist, dass der Chiphersteller systematisch Umsätze aus Graphics Processing Units (GPUs), die aus dem Krypto-Mining stammten, falsch klassifiziert und verschleiert hat. Damit habe das Unternehmen die Zusammensetzung seines Gaming-Segments gegenüber Investoren während einer der volatilsten Phasen an den Märkten für digitale Vermögenswerte falsch dargestellt.

Die Klage, die unter dem ursprünglichen Aktenzeichen In re NVIDIA Corp. Securities Litigation (Fall Nr. 21-cv-02899) geführt wird, behauptet Verstöße gegen Abschnitt 10(b) des Securities Exchange Act von 1934 sowie die darauf basierende Rule 10b-5. Zudem werden Haftungsansprüche gegen CEO Jensen Huang als Kontrollperson gemäß Abschnitt 20(a) geltend gemacht. Die neu eingereichte Klage wurde am 15. Januar 2026 wieder zugelassen, nachdem sie 2022 aus verfahrenstechnischen Gründen zunächst abgewiesen worden war.

Der Fall steht an einer unangenehmen Schnittstelle für ein Unternehmen, das sich seither zum dominierenden Infrastruktur-Ausrüster für Artificial-Intelligence-Workloads gewandelt hat. Wir vermuten, dass die Wiederaufnahme der Klage – so verfahrenstechnisch begrenzt ihre unmittelbaren Aussichten auch sein mögen – eine erneute Prüfung herbeiführen wird, wie börsennotierte Hardware-Unternehmen mit historisch signifikantem Krypto-Engagement ihre Offenlegungen auf Segmentebene strukturiert haben. Dies ist eine Frage, die die Regulierungsbehörden noch nicht mit verbindlicher Klarheit geklärt haben.

Für institutionelle Nvidia-Aktionäre und Compliance-Beauftragte bei konkurrierenden GPU-Herstellern kann die Neueinreichung nicht einfach als Altlast abgetan werden. Die aufgeworfene strukturelle Frage – ob die Bündelung von krypto-getriebenen Hardware-Verkäufen unter dem Label „Consumer Gaming“ eine wesentliche Falschdarstellung darstellt – hat eine Bedeutung weit über den Nvidia-Ergebniszyklus von 2017–2018 hinaus.

NVIDIA-Krypto-Sammelklage: Die Vorwürfe zur Offenlegung im Detail

Die Klage konzentriert sich auf die Ergebnisberichte von Nvidia in den Fiskalquartalen von Ende 2017 bis Anfang 2018. In diesem Zeitraum trieb die Nachfrage nach Kryptowährungs-Mining – insbesondere für Ethereum – die GPU-Verkäufe massiv in die Höhe. Die Kläger behaupten, Nvidia habe den Großteil dieser Nachfrage als Gaming-Umsatz deklariert, anstatt ihn in einer separaten Mining-Kategorie zu isolieren. Dadurch sei den Investoren ein künstlich stabiles und diversifiziertes Umsatzbild in einer Zeit präsentiert worden, in der die zugrunde liegende Nachfrage extrem zyklusabhängig war.

A U.S. federal court ruled that a lawsuit against Nvidia and CEO Jensen Huang over alleged concealment of crypto mining-related GPU revenue can proceed as a class action, covering investors between Aug. 10, 2017 and Nov. 15, 2018; plaintiffs claim Nvidia hid over $1 billion in… pic.twitter.com/fIv50rmP9J — Wu Blockchain (@WuBlockchain) March 26, 2026

Laut Klageschrift belegen interne Daten von Nvidia angeblich GPU-Verkäufe im Wert von rund 155 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2017, die dem Mining zuzurechnen waren, aber nicht separat ausgewiesen wurden. Als Nvidia im Earnings-Call dieses Quartals eine „erhöhte“ Mining-Nachfrage einräumte, war diese Charakterisierung laut Klägern bewusst vage gehalten – darauf ausgelegt, eine Segmentrisikoanalyse zu vermeiden, die eine wesentliche Mining-Umsatzposition erforderlich gemacht hätte. Der Zeitraum der Sammelklage umfasst Investoren, die Nvidia-Aktien zwischen Januar 2018 und November 2018 hielten – ein Zeitfenster, das den Höhepunkt des Krypto-GPU-Superzyklus und dessen anschließenden Zusammenbruch abdeckt.

Die rechtliche Theorie stützt sich auf den bekannten Standard der wesentlichen Falschdarstellung oder Unterlassung gemäß Rule 10b-5: Nvidia habe Aussagen über die Zusammensetzung seiner Umsätze gemacht, die angesichts dessen, was das Management mutmaßlich wusste, irreführend waren. Investoren hätten sich zu ihrem Nachteil auf diese Aussagen verlassen, als die Mining-Nachfrage einbrach und Nvidias Prognose für Gaming-Umsätze drastisch nach unten korrigiert wurde. „Scienter“ – das Element des Vorsatzes oder der rücksichtslosen Missachtung, das unter dem Private Securities Litigation Reform Act (PSLRA) erforderlich ist – wird durch interne Kommunikation begründet, die laut Klägern belegt, dass die Führungsebene sich der Konzentration der Mining-Umsätze bewusst war.

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Wertpapier-Offenlegungsrecht und das Problem der Krypto-Umsätze

Der Nvidia-Fall entstand nicht in einem regulatorischen Vakuum. Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) hat seit mindestens 2018 signalisiert, dass börsennotierte Unternehmen, die wesentliche Einnahmen aus Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen erzielen, erhöhten Offenlegungspflichten unter Regulation S-K unterliegen. Insbesondere betrifft dies die Anforderung, dass im Rahmen der Management’s Discussion and Analysis (MD&A) bekannte Trends oder Unsicherheiten identifiziert werden müssen, die mit hinreichender Wahrscheinlichkeit wesentliche Auswirkungen auf den Umsatz haben.

Eine Untersuchung der SEC aus dem Jahr 2018 zu den Offenlegungen von Nvidia führte zwar nicht zu einer formellen Vollstreckungsmaßnahme, stellte jedoch fest, dass die Behörde die mangelnde Transparenz bei Mining-Umsätzen als relevantes Compliance-Problem betrachtete.

Analoge Rechtsstreitigkeiten haben zu gemischten Ergebnissen geführt. In Fällen, in denen es um andere Technologie- und Halbleiterunternehmen ging, bei denen Umsätze aus volatilen Segmenten angeblich mit stabilen Kategorien vermischt wurden, verlangten die Gerichte von den Klägern in der Regel das Erreichen einer hohen Hürde für den Nachweis des „Scienter“ gemäß den strengen Anforderungen des PSLRA.

Die Standards des Ninth Circuit, die für dieses Verfahren maßgeblich sind, erforderten historisch detaillierte Vorwürfe bewussten Fehlverhaltens oder rücksichtsloser Missachtung. Es reicht nicht aus, lediglich zu zeigen, dass Führungskräfte wussten, dass Mining ein signifikanter Umsatzfaktor war. Die früheren Abweisungen 2022 hingen teilweise mit dieser Hürde zusammen. Die Beständigkeit der wiederaufgenommenen Klage wird davon abhängen, ob neue Beweisdokumente, die in der Zwischenzeit zusammengetragen wurden, diese Schwelle überschreiten.

Die allgemeine Offenlegungsstruktur für krypto-nahe börsennotierte Unternehmen bleibt ein Flickenteppich. Wie jüngste Bundesgerichtsurteile zu Offenlegungen von Krypto-Plattformen gezeigt haben, sind Gerichte zunehmend gefordert zu definieren, wo die allgemeine Geschäftstätigkeit endet und die krypto-spezifische Risikoberichterstattung beginnt – eine Grenze, die die SEC zwar angedeutet, aber bisher nicht regulatorisch präzise gezogen hat.

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