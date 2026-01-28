PIPPIN legt in 24 Stunden um 58 % zu – doch erfahrene Meme-Coin-Trader setzen auf ein anderes Token

Das Wichtigste in Kürze

Der Meme-Coin PIPPIN sorgt mit einem starken Tagesplus für Aufmerksamkeit im Markt.

Gleichzeitig rückt Maxi Doge (MAXI) als bewusst simples Meme-Projekt immer stärker in den Fokus erfahrener Trader.

Der Beitrag erklärt den Presale, Kaufoptionen und die Rolle der Community.

Mittwoch, 28. Januar 2026 – Der KI-bezogene Einhorn-Token Pippin (PIPPIN) verzeichnete innerhalb von 24 Stunden einen Kursanstieg von rund 60 %. Damit zeigt sich, dass im Meme-Coin-Sektor trotz eines insgesamt ruhigeren Marktes weiterhin starke Dynamik vorhanden ist.

Für erfahrene Meme-Trader, die weniger Wert auf KI-Narrative und mehr auf reine Meme-Power legen, bleibt jedoch Maxi Doge (MAXI) das Projekt mit dem größten Potenzial.

Der Token befindet sich aktuell im Presale und versteht sich als 1.000-fach verstärkte Version von Dogecoin (DOGE). Statt komplexer Zusatzfunktionen setzt das Projekt bewusst auf maximale Einfachheit und Humor – genau das, was viele OG-Trader an Meme-Coins schätzen. Dieser Ansatz brachte dem Presale bereits Einnahmen von über 4,5 Millionen US-Dollar.

In der aktuellen Runde kostet MAXI 0,0002801 US-Dollar pro Token. Dieses Preisniveau gilt jedoch nur noch für kurze Zeit, bevor die nächste Presale-Phase startet.

PIPPINs Kursanstieg und seine Bedeutung für den Meme-Sektor

Die starke Performance von PIPPIN unterstreicht, warum Meme-Coins im Krypto-Markt weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Innerhalb eines Tages erzielte der Token einen deutlichen Sprung nach oben und sorgte erneut für Aufmerksamkeit im gesamten Sektor.

Ursprünglich entstand das Projekt aus einem kreativen KI-Experiment von Yohei Nakajima, dem Entwickler hinter dem BabyAGI-Framework. Eine KI entwarf ein Einhorn-SVG namens „Pippin“ samt Hintergrundgeschichte – und daraus entwickelte sich überraschend schnell ein eigenständiges Projekt.

Inzwischen dient PIPPIN als Grundlage für ein wachsendes Ökosystem, in dem Entwickler den Open-Source-Code nutzen, um KI-Agenten zu bauen. Der Token fungiert dabei als wirtschaftliche Basis dieser dezentralen Assistenz-Struktur.

PIPPIN startete ursprünglich über Pump.fun, wobei der Smart Contract von der Solana-Community erstellt wurde. Bereits kurz nach dem Launch gewann der Token massiv an Momentum und erreichte während der ersten Phase des Meme-Coin-Superzyklus eine Marktkapitalisierung von über 240 Millionen US-Dollar.

Nach einer längeren Konsolidierungsphase kehrte das Interesse im Dezember zurück. Zu Beginn des Jahres 2026 etablierte sich PIPPIN zunehmend auf höheren Kursniveaus und erreichte zuletzt ein Hoch von 0,4919 US-Dollar bei einer Marktkapitalisierung von rund 489 Millionen US-Dollar.

Solche Bewegungen gelten als positives Signal für den gesamten Meme-Coin-Markt – ähnlich wie frühere KI-Meme-Projekte den vorherigen Zyklus mitgetragen haben.

Langfristig könnte diese Dynamik jedoch einem Coin zugutekommen, der bewusst auf KI-Bezüge verzichtet und stattdessen auf ein klares, reduziertes Meme-Konzept setzt.

Genau hier kommt Maxi Doge ins Spiel – eine radikale Weiterentwicklung des klassischen DOGE-Meme-Ansatzes.

Warum Einfachheit und Community für Maxi Doge entscheidend sind

Erfolgreiche Meme-Coins folgen meist zwei klaren Prinzipien: einer starken Community und maximaler Einfachheit. PIPPIN punktet klar bei der Community-Komponente, da das Projekt organisch aus der Solana-Szene entstanden ist.

Dennoch unterscheidet sich PIPPIN von klassischen Meme-Blue-Chips, da der Token nicht ursprünglich vom Entwickler selbst initiiert wurde, sondern durch die Begeisterung der Community entstand.

Indem Nakajima PIPPIN später offiziell in seine Forschung integrierte, erhielt der Token eine zusätzliche Funktion – ein Schritt, der wesentlich zum starken Kursanstieg beitrug.

Doch der Erfolg von Dogecoin zeigt, dass für globale Bekanntheit keine KI-Story notwendig ist. DOGE begann als einfacher Witz – und genau diese Schlichtheit machte ihn so erfolgreich.

Dieses Prinzip greift Maxi Doge auf und verstärkt es konsequent.

If this ain't your protein shake you're doing it wrong. pic.twitter.com/sMBRh25jPF — MaxiDoge (@MaxiDoge_) January 9, 2026

Ein muskulöser Kabosu, kompromisslose Meme-Ästhetik und null Ablenkung – genau das macht den Reiz aus. Wie bei DOGE zählt nicht die Komplexität, sondern die Identifikation der Community.

Maxi Doge verfolgt konsequent dieses Credo: Weniger Narrative, mehr Meme-Energie.

Letzte Chance: Nur noch kurze Zeit zum aktuellen Presale-Preis

MAXI befindet sich aktuell noch im Presale und bereitet sich auf einen starken Marktstart vor. Wer teilnehmen möchte, besucht die Maxi Doge Token Presale-Website und verbindet eine Wallet wie Best Wallet – eine der führenden Krypto-Wallets.

Der Kauf ist mit ETH, BNB, USDT, USDC oder per Kreditkarte möglich. Best Wallet ist sowohl bei Google Play als auch im Apple App Store verfügbar.

Zusätzlich können MAXI-Token direkt gestakt werden und aktuell eine variable Rendite von bis zu 69 % APY erzielen.

Der Smart Contract wurde von Coinsult und SOLIDProof geprüft und bestätigt.

Die Community findest du auf X und Telegram.

Besuche jetzt die Maxi Doge Token Website.