Pump.fun reformiert Gebührenmodell: Cashback statt garantierter Creator-Fees

Pump.fun vollzieht strukturellen Eingriff ins Gebührenmodell

Das Solana-basierte Memecoin-Launchpad Pump.fun reagiert auf anhaltende Kritik an ihrem Gebührenmodell mit einer grundlegenden Anpassung der Anreizstruktur.

Kern der Reform ist ein neuer „Cashback-Mechanismus“, der die Allokation von Handelsgebühren künftig marktbasiert organisieren soll.

Ziel ist es, die Debatte um als überhöht wahrgenommene Creator Fees zu entschärfen und Fehlanreize bei Token-Launches zu reduzieren. Token-Launcher müssen sich künftig vor dem Start eines Projekts verbindlich entscheiden:

Klassische Creator Fees: Handelsgebühren fließen an das Entwicklerteam.

Cashback-Modell: Sämtliche Gebühren werden dauerhaft an Trader ausgeschüttet.

Die Entscheidung ist nach Launch irreversibel und gilt ausschließlich für neue Token. Bestehende Projekte bleiben unberührt.

Während Creator-Fee-Tokens die projektzentrierte Vergütungsstruktur beibehalten, verzichten Cashback-Coins vollständig auf Entwicklerbeteiligungen und belohnen stattdessen Händler und Halter.

Damit verschiebt sich der ökonomische Fokus: Weg von garantierten Einnahmen für Initiatoren, hin zu einer stärker liquiditätsgetriebenen Marktlogik, von der alle profitieren.

Hintergrund: Rekordhohe Ausfallquoten im Meme-Segment

Die Reform erfolgt vor dem Hintergrund massiver Kritik an der Qualität vieler Memecoins. Laut CoinGecko scheiterten 2025 rund 11,6 Millionen Krypto-Projekte – ein neuer Rekordwert.

Besonders betroffen sind niedrigschwellige Memecoins mit kurzfristigem Spekulationsprofil.

Mitgründer Alon räumte ein, dass frühere dynamische Gebührenmodelle Fehlanreize geschaffen hätten. Sie begünstigten schnelle Token-Erstellungen mit kurzfristiger Monetarisierung, während nachhaltige Liquiditätsentwicklung in den Hintergrund trat.

Der neue Cashback-Mechanismus ist damit Teil einer breiteren Anpassung der Plattformarchitektur. Pump.fun implementierte zuletzt:

flexible Gebührenaufteilungen auf bis zu zehn Wallets

übertragbare Eigentumsstrukturen

UX-Optimierungen wie Movers-Feed, One-Click-Trading und Preisalarme

Allerdings steht der angekündigte $PUMP-Airdrop weiterhin aus, was in Teilen der Community berechtigterweise für Skepsis sorgt.