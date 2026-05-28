Ripple plant DeFi-Offensive: Neue Markenrechte für XRP Ledger

Das Wichtigste in Kürze

Der XRP Ledger verfügt bereits seit 2012 über eine native dezentrale Börse (DEX).

Das Interesse ist jedoch mit der Einführung des XLS-30d-Amendments sprunghaft angestiegen.

Dieses ermöglicht automatisierte Market-Maker-Protokolle (AMM) und On-Chain-Liquiditätspools – Schlüsselelemente für DeFi, wie man sie von Plattformen wie Ethereum und Solana kennt.

Ripples jüngste Markenanmeldungen erweitern die Marke auf den dezentralen Handel, AMM-Operationen und das Liquiditätsmanagement für virtuelle Währungen, was im Einklang mit der bestehenden XRPL-Infrastruktur steht.

Ripple hat am 15. Mai 2026 zwei Markenanmeldungen beim US-Patent- und Markenamt eingereicht. Diese umfassen verschiedene DeFi-bezogene Finanzdienstleistungen, darunter dezentrale Börsen (DEX) und Prime Brokerage, sowohl unter dem Unternehmensnamen als auch unter dem XRP-Branding.

Dieser Schritt signalisiert eine strategische Positionierung im Bereich der institutionellen Finanzen. Dabei nutzt Ripple seine bestehenden Kapazitäten in den Bereichen Verwahrung (Custody), Treasury, Stablecoins und Brokerage.

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Der Zeitpunkt deutet auf eine gezielte Bemühung hin, eine Markenebene über einer Infrastruktur zu etablieren, die bereits Umsätze generiert. Dies weist auf einen bevorstehenden Ausbau der DeFi-Anwendungsschicht auf dem XRP Ledger (XRPL) hin.

Diese Nachrichten wurden bekannt, während das Paar XRP/USD über Nacht um rund -2 % auf 1,33 $ fiel. Begleitet wurde der Rückgang von einem sinkenden 24-Stunden-Volumen, das von über 2 Mrd. $ am Vortag auf 1,56 Mrd. $ schrumpfte.

$XRP just printed a 2-week 20/50 EMA Deathcross.



Meaning: if we do not drop soon, even if we do witness a rally into these EMA's ($1.70), we still remain under heavy macro resistance.



Above the 20/50 = uptrend ✅️

Below the 20/50 = downtrend ✅️



No need to overcomplicate. pic.twitter.com/tusGpNu8FC — 🇬🇧 ChartNerd 📊 (@ChartNerdTA) May 26, 2026

XRPL DeFi und die neuen Marken: So funktioniert der Mechanismus

Der XRP Ledger verfügt bereits seit 2012 über eine native dezentrale Börse (DEX). Das Interesse ist jedoch mit der Einführung des XLS-30d-Amendments sprunghaft angestiegen. Dieses ermöglicht automatisierte Market-Maker-Protokolle (AMM) und On-Chain-Liquiditätspools – Schlüsselelemente für DeFi, wie man sie von Plattformen wie Ethereum und Solana kennt.

Ripples jüngste Markenanmeldungen erweitern die Marke auf den dezentralen Handel, AMM-Operationen und das Liquiditätsmanagement für virtuelle Währungen, was im Einklang mit der bestehenden XRPL-Infrastruktur steht.

Der CTO von Ripple, David Schwartz, betonte, dass die AMM-Integration entscheidend sei, um die DeFi-Aktivitäten auf dem XRPL zu steigern, insbesondere für institutionelle Anwendungsfälle – eine Theorie, die von vielen Analysten in der Branche gestützt wird.

Im Gegensatz zu generischen DeFi-Protokollen zielt die institutionelle DEX von Ripple darauf ab, eine compliance-orientierte Zugangsschicht anzubieten, die KYC- und AML-Anforderungen erfüllt. Dies könnte große Finanzinstitute dazu bewegen, am DeFi-Sektor teilzunehmen.

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Vertikale Integration: Ripples institutionelle Strategie

(Quelle: TradingView)

Ripple baut in rasantem Tempo ein Full-Stack-Finanzinstitut auf. 2025 erwarb das Unternehmen Hidden Road für 1,25 Mrd. $ und firmierte es in Ripple Prime um. Damit wurde Ripple zum ersten Krypto-Unternehmen mit einem globalen Multi-Asset-Prime-Broker, der jährlich über 3 Billionen $ für mehr als 300 institutionelle Kunden abwickelt.

Zusätzlich erteilte das Office of the Comptroller of the Currency (OCC) die bedingte Genehmigung für Ripples nationale Treuhandbank. Damit unterliegt die Verwaltung der RLUSD-Reserven der Bundessaufsicht, was ein entscheidender Schritt für die institutionelle Beschaffung ist.

Mit dem Besitz von GTreasury für Treasury-Software und Metaco für die Verwahrung digitaler Assets konstruiert Ripple eine umfassende Finanzinfrastruktur. Die erfolgreiche grenzüberschreitende Einlösung von tokenisierten US-Staatsanleihen auf dem XRP Ledger im Mai 2026 durch JPMorgan, Mastercard und Ondo Finance unterstreicht das Potenzial der Plattform.

Die jüngsten Markenanmeldungen deuten wahrscheinlich darauf hin, dass Ripple eine gebrandete institutionelle DEX etablieren möchte, um sich als regulierter Zugangspunkt zur DeFi-Schicht des XRPL zu positionieren. Es bleibt jedoch anzumerken, dass Markenanmeldungen nicht automatisch einen Produktstart bedeuten; Ripple hat bisher keinen Zeitplan für ein DEX-Interface bestätigt.

Implikationen für den XRP-Token: Potenzial vs. Nachfrage

XRP Could Create The Next 'Crypto Millionaires'$XRP could mint new millionaires and even billionaires in coming years, crypto commentator Remi Relief says.



He argued XRP could eventually climb toward the $1,200 to $1,700 range under a major global finance expansion scenario.… pic.twitter.com/HFJPAA8QyY — BSCN (@BSCNews) May 27, 2026

Die zentrale Frage für XRP-Halter ist, ob das DeFi-Wachstum auf dem XRPL eine dauerhafte Nachfrage nach dem Token erzeugt. Derzeit haben sich die Einnahmen von Ripple Prime verdreifacht, während der XRP-Preis von über 2,00 $ auf rund 1,33 $ gefallen ist.

Diese Divergenz zeigt, dass die Gewinne von Ripple als privates Unternehmen eher den Anteilseignern als den XRP-Besitzern zugutekommen, da sämtliche Einnahmen in der Bilanz von Ripple verbucht werden.

Das bullische Szenario für XRP hängt von der Integration in eine gebrandete DEX ab, bei der XRP potenziell als Liquiditätspaar fungiert, was Kaufdruck erzeugen könnte. Demgegenüber steht die Basisannahme, dass das meiste institutionelle Volumen über RLUSD und Fiat-Kanäle abgewickelt wird, was den Nutzen von XRP einschränken würde.

Die bärische Prognose legt nahe, dass institutionelles DeFi auf dem XRPL primär RLUSD und tokenisierte Vermögenswerte nutzen könnte, wodurch XRP zwar strukturelles Potenzial, aber kaum aktive Verwendung behalten würde.

Ripples CEO zeigt sich offen für Akquisitionen zur Verbesserung der Infrastruktur, doch dies löst bisher nicht die Frage nach der Utility von XRP. Erst künftige Produktlaunches werden zeigen, ob die Nachfrage tatsächlich steigt.