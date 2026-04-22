Ripple-News: XRP am Scheideweg zwischen Erholungsrallye und Konsolidierungszwang

Das Wichtigste in Kürze

XRP konnte sich erfolgreich über der Unterstützung von 1,40 US-Dollar stabilisieren und zeigt Anzeichen einer fortgesetzten Erholung.

Ein nachhaltiger Ausbruch über die kritische Widerstandszone bei 1,4650 US-Dollar gilt als Voraussetzung für einen erneuten Test der psychologisch wichtigen 1,50-Dollar-Marke.

Sollte der Kurs jedoch unter die Grenze von 1,40 US-Dollar fallen, drohen weitere Abverkäufe bis in den Bereich von 1,36 US-Dollar.

Der XRP-Kurs im Überblick: Erholungsanzeichen verdichten sich

Der jüngste Kursverlauf von XRP zeichnet das Bild einer robusten Erholungsphase, die insbesondere durch die erfolgreiche Verteidigung der Marke von 1,3920 US-Dollar eingeleitet wurde.

Nachdem die Kryptowährung kurzzeitig unter massiven Verkaufsdruck geraten war, gelang den Bullen ein beeindruckender Rückschlag, der den Preis zurück über die Schwellen von 1,4050 und 1,4120 US-Dollar hievte.

Im Rahmen des aktuellen Marktmomentums konnte der Altcoin sogar den 1,46-USD-Bereich testen.

Damit befindet sich der Token in einer kurzfristig positiven Zone, was durch den stabilen Handel oberhalb des einfachen gleitenden Durchschnitts der letzten einhundert Stunden technisch untermauert wird.

Diese Stabilität ist ein wichtiges Signal für Marktteilnehmer, die auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends hoffen, da sie eine solide Basis für weitere Angriffe auf höhere Preisregionen bietet.

Ein wesentliches Element dieser aktuellen Struktur ist der sich bildende Aufwärtskanal, dessen untere Begrenzung derzeit bei etwa 1,4190 US-Dollar verläuft und den Käufern den nötigen Rückhalt gibt.

Die Marktstimmung hat sich merklich aufgehellt, da XRP im Gleichschritt mit Schwergewichten agiert. Dennoch bleibt die Situation insgesamt fragil, da das Handelsvolumen noch nicht jene Intensität erreicht hat, die für einen wirklich parabolischen Anstieg notwendig wäre.

Erfahrene Anleger beobachten daher sehr genau, ob die Unterstützung im Bereich von 1,42 US-Dollar hält, um einen soliden Boden für den nächsten Ausbruchsversuch zu bilden. XRP mit Paypal kaufen!

Technische Widerstände und das Tauziehen am Fibonacci-Level

An der Oberseite sieht sich XRP jedoch mit massivem Widerstand konfrontiert, der insbesondere im Bereich von 1,45 US-Dollar deutlich spürbar wird.

Hier treffen verschiedene technische Faktoren zusammen, unter anderem das wichtige 50-Prozent-Fibonacci-Retracement-Level der jüngsten Abwärtsbewegung vom lokalen Hoch bei 1,51 US-Dollar bis zum Tiefpunkt bei knapp 1,39 US-Dollar.

Die Bären scheinen in dieser Zone entschlossen zu sein, den weiteren Vormarsch zu stoppen, was die derzeitige Phase der Konsolidierung erklärt.

Sollte es den Käufern jedoch gelingen, den entscheidenden Widerstand bei 1,4650 US-Dollar per Tagesschlusskurs zu überwinden, würde dies den Weg für eine Rallye in Richtung 1,49 US-Dollar oder gar der runden 1,50-Dollar-Marke endgültig freimachen.

Ein Durchbruch über dieses Niveau hinaus könnte sogar Kursziele im Bereich von 1,5180 bis 1,5320 US-Dollar aktivieren.

Gleichzeitig darf das Risiko eines erneuten Rücksetzers nicht unterschätzt werden, da die technischen Indikatoren wie der MACD bereits erste Ermüdungserscheinungen in der bullischen Zone zeigen.

Der Relative-Stärke-Index hält sich zwar noch über der neutralen 50er-Marke, doch fehlt aktuell das explosive Momentum für einen schnellen Durchbruch. Falls die Zone bei 1,4650 US-Dollar nicht zeitnah genommen wird, könnte sich der Verkaufsdruck schnell wieder erhöhen.

Die nächste Verteidigungslinie liegt bei 1,40 US-Dollar. Ein Fall unter diesen Wert würde das kurzfristige Momentum neutralisieren und könnte eine Korrekturwelle auslösen, die den Kurs bis auf 1,3750 US-Dollar oder im Extremfall sogar auf 1,35 US-Dollar zurückwirft.

In einem solchen Szenario müssten Investoren mit einer längeren Phase der Seitwärtsbewegung rechnen, bevor ein neuer Anlauf auf die Jahreshöchststände gewagt werden kann.

XRP zeigt sich als widerstandsfähiger Akteur, der trotz marktbedingter Unsicherheiten seinen Platz in den Top-Rängen behauptet. Die aktuelle Konsolidierung bietet die Chance auf eine nachhaltige Bodenbildung, sofern die globalen Marktbedingungen stabil bleiben.

Für die Krypto-Branche signalisiert dies, dass das Vertrauen in etablierte Altcoins ungebrochen ist, selbst wenn Bitcoin die Volatilität dominiert.

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