Ripple Prognose: XRP-Netzwerkaktivität erreicht 6-Monats-Hoch!

Das Wichtigste in Kürze

Die Zahl der XRP-Zahlungen und Transaktionen ist auf den höchsten Stand seit Juli 2025 gestiegen und signalisiert wachsende reale Nutzung.

Trotz schwacher Kursentwicklung deutet die steigende Netzwerkaktivität eher auf eine Akkumulations- als auf eine Distributionsphase hin.

Zusätzlich unterstreichen anhaltende Zuflüsse in XRP-Spot-ETFs die anhaltende institutionelle Nachfrage.

Ripple-Netzwerkaktivität erreicht 6-Monats-Hoch!

Während der Ripple-Preis an einer zentralen Unterstützungszone konsolidiert, zeichnet die Aktivität im Netzwerk ein deutlich positiveres Bild. Statt einer Abschwächung signalisieren On-Chain-Daten eine spürbare Belebung:

So stieg etwa die Zahl der XRP-Zahlungen auf 1,346 Millionen und erreichte damit neue Höchstwerte. Darüber hinaus zeigen Daten von XRP-Scan, dass die auf dem XRP-Ledger ausgeführten Transaktionen am Mittwoch auf 2.575.561 gestiegen ist – ein Niveau, das zuletzt im Juli 2025 erreicht wurde.

Diese Netzwerkdaten unterstreichen die reale Nutzung für tatsächliche Zahlungsabwicklungen, nicht nur für spekulative Wallet-Bewegungen.

Historisch betrachtet tritt ein solches Auseinanderlaufen von Fundamentaldaten und Kursentwicklung eher in Fortsetzungsphasen als an zyklischen Hochpunkten auf.

Marktspitzen gehen typischerweise mit sinkender Aktivität bei stabilen Preisen einher. Im aktuellen Fall ist es umgekehrt: Trotz technischer Schwäche und eines angespannten Gesamtmarktes erreicht die Netzwerknutzung von XRP neue lokale Höchststände.

Dass XRP dabei nahe der unteren Handelsspanne verharrt, ist weniger als Schwäche sondern als Kompression zu interpretieren. Hält ein Asset steigendem Verkaufsdruck stand, während die On-Chain-Aktivität zunimmt, folgte darauf historisch häufig ein Preisaufschwung.

Der jüngste Anstieg bei Zahlungen und Transaktionen setzt zudem einen bereits seit Wochen bestehenden Trend fort und deutet eher auf institutionelle oder unternehmerische Nutzung als auf kurzfristige Retail-Spekulation hin.

XRP-Spot-ETFs unterstreichen anhaltende Nachfrage

Unterdessen signalisieren auch institutionellen Anleger weiterhin relativ positive Stimmung: So verzeichneten etwa die in den USA gelisteten XRP-Spot-ETF zuletzt massive Kapitalzuflüsse.

Laut Daten von SoSoValue flossen allein am Freitag 1,12 Millionen US-Dollar in die Produkte, wodurch sich das kumulierte Gesamtvermögen auf über 1,52 Milliarden US-Dollar belief.

Der Ripple-Kurs im Überblick: Diese Zonen sind jetzt relevant!

Trotz dieser robusten Netzwerknutzung und der anhaltenden Nachfrage nach ETFs hat sich der XRP-Preis unterdurchschnittlich entwickelt und ist gegenüber seinem Acht-Wochen-Hoch von 2,41 USD am 6. Januar um 18,5 Prozent gefallen.

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikel notiert der XRP-Kurs bei 1,93 US-Dollar, was einem Rückgang von 0,03 Prozent in 24 Stunden und 11,7 Prozent in 7 Tagen entspricht.

Gleichzeitig testet der Kurs den zentralen 1,96-USD-Support. Die nächste bedeutende Unterstützung liegt bei 1,78 US-Dollar und 1,80 US-Dollar, wo Investoren etwa 1,84 Milliarden XRP erworben haben:

XRP hat bereits seit April 2025 keine Tageskerze mehr unterhalb dieses Niveaus geschlossen, und die Bullen müssen dieses nun Niveau verteidigen, um eine tiefgreifendere Korrektur zu vermeiden.

Sollte der Kurs jedoch unter dieses Niveau fallen, droht ein Rücksetzer in Richtung der unten dargestellten grünen Zone, gestützt durch das lokale Tief bei 1,61 USD und den 200-Wochen-EMA, der bei etwa 1,41 US-Dollar liegt und den letzten wichtigen Support für den XRP-Kurs darstellt.

Liquidationsdaten unterstreichen das volatile Marktumfeld: Im Rahmen des jüngsten Abverkaufs wurden mehr als 788,9 Millionen US-Dollar in Long-Positionen liquidiert, wobei 224 Millionen USD davon auf Bitcoin entfielen.

Unterdessen blieb die Nachfrage nach XRP-Derivaten schwach und fiel von ihrem Jahreshoch von 4,55 Milliarden US-Dollar am 6. Januar auf 3,56 Milliarden US-Dollar am Montag, was einem Rückgang von 21,7 Prozent entspricht.

