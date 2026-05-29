Ripple unter Beschuss: Senatorin Warren greift OCC-Lizenzen an

Das Wichtigste in Kürze

Die ursprüngliche Operation Choke Point wurde 2013 vom Justizministerium unter der Obama-Administration initiiert.

Dabei wurden Banken unter Druck gesetzt, Geschäftsbeziehungen zu bestimmten legalen, aber als „risikoreich“ eingestuften Branchen wie Payday-Lendern oder Waffenhändlern ohne Gesetzesgrundlage zu beenden.

Das Programm wurde 2017 nach massiver Kritik an dieser Form der Regulierung durch De-Risking eingestellt.

Senatorin Elizabeth Warren, Demokratin aus Massachusetts und die beharrlichste Kritikerin digitaler Vermögenswerte im US-Senat, hat im Mai 2026 ein offizielles Schreiben an das Office of the Comptroller of the Currency (OCC) gerichtet. Darin stellt sie die Rechtmäßigkeit von neun nationalen Treuhandbank-Lizenzen (Trust Charters) infrage, die seit Dezember 2024 für Ripple und andere krypto-fokussierte Unternehmen genehmigt wurden.

Zu den betroffenen Unternehmen gehören Ripple, Circle, Paxos, BitGo, Coinbase und Fidelity Digital Assets. Warren fordert die vollständigen Lizenzierungsakten, interne Rechtsanalysen sowie vertrauliche Antragsunterlagen bis zum 1. Juni 2026 an.

Dies ist weit mehr als eine routinemäßige Aufsicht durch eine Senatorin über eine Bundesbehörde. Es handelt sich um den bisher direktesten Versuch, politischen Druck auf die unabhängige Lizenzierungsautorität des OCC auszuüben.

Ziel ist es, Krypto-Unternehmen den Zugang zur föderalen Bankeninfrastruktur zu verwehren, die sie dauerhaft in das US-Finanzsystem integrieren würde. Der Vorwurf der Branche, es handele sich um eine „Operation Choke Point 3.0“, wird dabei nicht als rhetorische Übertreibung, sondern als historisch spezifische Anschuldigung angeführt.

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Operation Choke Point: Ein regulatorisches Muster und Warrens Strategie

Die ursprüngliche Operation Choke Point wurde 2013 vom Justizministerium unter der Obama-Administration initiiert. Dabei wurden Banken unter Druck gesetzt, Geschäftsbeziehungen zu bestimmten legalen, aber als „risikoreich“ eingestuften Branchen wie Payday-Lendern oder Waffenhändlern ohne Gesetzesgrundlage zu beenden. Das Programm wurde 2017 nach massiver Kritik an dieser Form der Regulierung durch De-Risking eingestellt.

Anfang 2023 bezeichnete der Krypto-Sektor eine neue Welle regulatorischen Drucks als „Operation Choke Point 2.0“. Dies folgte auf die Schließungen der Silvergate Bank und der Signature Bank, die primär die Digital-Asset-Industrie bedienten.

Behördenübergreifende Leitlinien schränkten den Zugang von Krypto-Firmen zu Bankdienstleistungen faktisch ein, verstärkt durch informellen Druck von Regulierungsbehörden wie der FDIC und der Federal Reserve.

Warrens Brief vom Mai 2026 markiert nun eine neue Phase, die direkt auf die Befugnis des OCC abzielt, Banklizenzen an Krypto-Firmen zu vergeben. Sie argumentiert, dass diese Unternehmen versuchen würden, traditionelle Sicherheitsvorkehrungen im Bankwesen zu umgehen, und behauptet, das OCC habe diese Lizenzen unter dem National Bank Act unrechtmäßig erteilt.

Das OCC hat seine Autorität bereits vor Gericht verteidigt und in der Vergangenheit Fälle bezüglich spezieller Lizenzen gewonnen. Dabei lag der Fokus auf der Unterscheidung zwischen der Annahme von Einlagen und der Struktur als Treuhandbank ohne Einlagengeschäft.

Die Ripple-OCC-Lizenz: Strategischer Vorteil und Bedrohung für Etablierte

Ripple hat vom OCC eine bedingte Genehmigung für eine nationale Treuhandbank-Lizenz erhalten, die sich von einer kommerziellen Banklizenz unterscheidet. Diese Lizenz bietet eine bundesweite Vorrangstellung (Federal Preemption) gegenüber den Geldtransfer-Lizenzen der einzelnen Bundesstaaten. Dies senkt die Betriebskosten erheblich, da die Einhaltung zahlreicher unterschiedlicher staatlicher Anforderungen entfällt. Zudem etabliert sie eine direkte Aufsichtsbeziehung zum OCC, was einheitliche nationale Standards garantiert.

Allerdings gewährt die Lizenz keinen direkten Zugang zu den Zahlungssystemen der Federal Reserve, wofür ein Fed-Master-Account erforderlich ist. Aktuell hat die Fed Entscheidungen über Tier-3-Master-Accounts – zu denen Krypto-Treuhandbanken gehören – ausgesetzt, was Ripples Zugang zu diesen Schienen bis Ende 2026 verzögern könnte. Dies stellt Ripple vor zwei institutionelle Herausforderungen.

Ripples strategisches Ziel hinter dieser Lizenz scheint die Reklassifizierung von XRP und den zugehörigen Produkten als bundesweit beaufsichtigte Instrumente zu sein. Dies würde künftige Versuche der SEC oder des Kongresses erschweren, XRP als nicht registriertes Wertpapier einzustufen. Da Eingeständnisse der SEC bezüglich früherer Durchsetzungsmaßnahmen die Rechtslage bereits verändert haben, könnte eine OCC-Lizenz Ripples regulatorischen Status weiter festigen.

Brad Garlinghouse, CEO von Ripple, bezeichnete den Antrag als Herausforderung für traditionelle Banken. Er hinterfragte deren Angst vor dem Wettbewerb durch eine regulierte Krypto-Entität und argumentierte, dass ein solcher Schritt die Charakterisierung als „unregulierte Kryptowelt“ hinfällig machen würde, die oft als Vorwand für Ausgrenzung genutzt wird.

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Reaktion der Industrie: Die Digital Chamber mobilisiert

Die Digital Chamber, eine Interessenvertretung der Krypto-Branche mit über 250 Mitgliedern, hat als Reaktion auf Elizabeth Warrens Vorstoß einen Brief an OCC-Controller Jonathan Gould geschickt, um die Lizenzierungsautorität der Behörde zu verteidigen.

CEO Cody Carbone erklärte, dass Warrens Interpretation des Bankenrechts die etablierte Befugnis des OCC zur Erteilung von Treuhandlizenzen verkenne. Er betonte, dass der GENIUS Act von 2025 einen föderalen Rahmen für Stablecoin-Emittenten geschaffen habe, der ausdrücklich Firmen einschließe, die eine OCC-Lizenz anstreben.

Carbone wies darauf hin, dass eine Verweigerung dieser Lizenzen die Kohärenz der Gesetzgebung untergraben würde. Der Widerstand traditioneller Finanzinstitute gegen Krypto-Gesetze deutet darauf hin, dass Warrens Position mit den Interessen etablierter Banken übereinstimmt.

Die Mobilisierung der Branche zielt darauf ab, eine dokumentierte Faktenlage zu schaffen. Damit sollen künftige Versuche des OCC erschwert werden, Genehmigungen unter politischem Druck rückgängig zu machen, da dies die Reputations- und Prozessrisiken für die Behörde erheblich erhöhen würde.