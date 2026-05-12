Saylor ist zurück – Strategy kauft weitere 535 Bitcoin für 43 Millionen Dollar

Nach einer einwöchigen Kaufpause meldet sich Michael Saylor mit einem klaren Signal zurück. Die MSTR-Aktie zieht kräftig an – doch eine überraschende Ankündigung sorgt in der Bitcoin-Community für Diskussionen.

Mit den Worten „₿ack to Work“ kündigte Michael Saylor am Sonntag den nächsten Bitcoin-Kauf an – und lieferte prompt. Strategy erwarb weitere 535 BTC für rund 43 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 80.340 US-Dollar pro Coin. Der kumulierte Durchschnittskaufpreis aller gehaltenen Bitcoin liegt damit bei 75.540 US-Dollar. Insgesamt hält Strategy nun 818.869 BTC im Gesamtwert von rund 62 Milliarden US-Dollar und bleibt mit großem Abstand der weltgrößte börsennotierte Bitcoin-Halter. Das selbst gesteckte Ziel von einem Nakamoto – einer Million Bitcoin – rückt damit Schritt für Schritt näher.

MSTR-Aktie mit starkem Comeback

Der Aktienmarkt honoriert Saylors Rückkehr. Nach Monaten, in denen sich die MSTR-Aktie schlechter als der Bitcoin-Kurs selbst entwickelte, hat sie auf Monatssicht um 33 Prozentpunkte mehr zugelegt als die Krypto-Leitwährung und notiert aktuell bei rund 189 US-Dollar. Viele Anleger betrachten MSTR als gehebelte Bitcoin-Wette – ein Effekt, der in Aufwärtsphasen für überproportionale Gewinne sorgt, in Abwärtsphasen aber ebenso stark in die andere Richtung wirkt.

Verkaufsankündigung sorgt für Skepsis in der Community

Für Gesprächsstoff sorgt unterdessen eine Aussage Saylors vom jüngsten Earnings Call. Erstmals deutete er an, in Ausnahmefällen Bitcoin verkaufen zu wollen, um Dividendenzahlungen an Aktionäre sicherzustellen. Jahrelang hatte Saylor kategorisch ausgeschlossen, auch nur einen einzigen Satoshi zu veräußern – die Bitcoin-Community reagierte auf die neue Linie entsprechend skeptisch. Saylor selbst betonte, es handele sich lediglich um eine Maßnahme zur Gewöhnung des Marktes an das Modell, nicht um eine grundlegende Strategieänderung.

Bitcoin Hyper ($HYPER) – Saylor kauft Bitcoin, smarte Früheinsteiger kaufen $HYPER

Strategy nähert sich einer Million Bitcoin – und der Markt dreht bullisch. Genau jetzt, in dieser Phase des erwachenden Krypto-Frühlings, läuft der Presale von Bitcoin Hyper ($HYPER). Das Projekt macht Bitcoin das, was Strategy nie kann: es macht BTC schnell, DeFi-tauglich und zukunftsfähig. Als erste echte Bitcoin-Layer-2-Lösung auf Basis der Solana Virtual Machine ermöglicht Bitcoin Hyper blitzschnelle Transaktionen, minimale Gebühren und ein vollständiges Staking- und DeFi-Ökosystem – alles auf dem sichersten Fundament der Krypto-Welt. Der Presale-Preis liegt bei 0,0337 US-Dollar. Mit jedem neuen Strategy-Kauf, mit jedem ETF-Rekordzufluss, mit jedem bullischen Marktsignal steigt die Aufmerksamkeit für Projekte wie dieses. Wer jetzt einsteigt, sichert sich den günstigsten Einstiegspreis – bevor der breite Markt aufwacht.

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