Das Wichtigste in Kürze

Der CLARITY Act passierte das US-Repräsentantenhaus im Juli 2025 mit einer parteiübergreifenden Mehrheit von 294 zu 134 Stimmen während der „Krypto-Woche“ und weckte Optimismus für eine Zustimmung im Senat.

Am 14.Januar 2026 brach die Unterstützung im Bankenausschuss des Senats jedoch zusammen, nachdem wichtige Branchenverbände ihre Unterstützung aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Bestimmungen zu Stablecoin-Renditen und Zuständigkeitsfragen zwischen SEC und CFTC zurückgezogen hatten, ein Termin zur formellen Bearbeitung wurde nicht angesetzt.

Anthony Scaramucci, Gründer von SkyBridge Capital, warnte auf dem Solana Policy Summit, dass der Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act) aufgrund des Widerstands der Bankenlobby und des politischen Stillstands möglicherweise für weitere zwei bis drei Jahre nicht den Senat passieren wird.

Dies verdeutlicht den erheblichen institutionellen Widerstand gegen Krypto-Gesetzgebungen im Senat, wo Bankeninteressen sehr einflussreich sind. Während der CLARITY Act nach der Verabschiedung im Repräsentantenhaus Ende 2025 auf dem besten Weg zur Inkraftsetzung schien, deutet Scaramuccis Einschätzung auf eine weitaus ungewissere Zukunft hin.

Er könnte diese Prognose abgeben, um die Erwartungen innerhalb der institutionellen Investorengemeinschaft zu dämpfen, die regulatorische Klarheit als kurzfristigen Katalysator erwartet hat – was mit den Interessen von SkyBridge Capital als langfristiger Halter digitaler Vermögenswerte übereinstimmt.

Scaramuccis Warnung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der breitere Kryptomarkt über Nacht einen leichten Rücksetzer erlitt, wobei BTC USD von 82.400 USD auf sein aktuelles Niveau von 81.200 USD fiel.

(QUELLE: TradingView)

Gesetzgebungsstatus des CLARITY Act: Stillstand im Senat, Vorbehalte der Banken und die Filibuster-Arithmetik

Der CLARITY Act passierte das US-Repräsentantenhaus im Juli 2025 mit einer parteiübergreifenden Mehrheit von 294 zu 134 Stimmen während der „Krypto-Woche“ und weckte Optimismus für eine Zustimmung im Senat.

Am 14. Januar 2026 brach die Unterstützung im Bankenausschuss des Senats jedoch zusammen, nachdem wichtige Branchenverbände ihre Unterstützung aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Bestimmungen zu Stablecoin-Renditen und Zuständigkeitsfragen zwischen SEC und CFTC zurückgezogen hatten; ein Termin zur formellen Bearbeitung wurde nicht angesetzt.

Um das Gesetz im Senat zu verabschieden, sind 60 Stimmen erforderlich, um einen Filibuster zu überwinden – eine schwierige Hürde angesichts konkurrierender Prioritäten wie militärischer Einsätze und diplomatischer Spannungen.

Der Entwurf von Tillis und Alsobrooks stieß bei großen Bankenverbänden, darunter die American Bankers Association, auf Kritik wegen der Bestimmungen zu Stablecoin-Renditen und dem Mangel an Schutzmaßnahmen für traditionelle Finanzsysteme.

Bankenverbände planen, Änderungsvorschläge einzureichen, was darauf hindeutet, dass der Gesetzestext weiterhin ungeklärt bleibt – eine Situation, die an den festgefahrenen FIT21 Act 2024 erinnert.

CLARITY Act News: Warum das Risiko einer Verzögerung strukturell real ist

🚨 Dies ist eine der wichtigsten Wochen für die Krypto-Regulierung seit Jahren. Der Clarity Act wird offiziell am Donnerstag um 20:00 Uhr IST zur Abstimmung im Bankenausschuss des Senats vorgelegt.

Dies wäre die ERSTE Ausschussabstimmung überhaupt über ein umfassendes US-Kryptomarktstrukturgesetz. Was… pic.twitter.com/OXEXa6GqUb — Wise Advice (@wiseadvicesumit) 11. Mai 2026

Die Ablehnung des CLARITY Act durch den Bankensektor spiegelt sowohl wettbewerbsbedingte Ängste über die Emission von Stablecoins als auch Bedenken hinsichtlich systemischer Risiken wider. Diese Unterscheidung ist entscheidend, um den Fortgang des Änderungsprozesses vorherzusehen. Banken, die Marktanteile an renditeabwerfende Stablecoins verlieren, dürften versuchen, den regulatorischen Rahmen zu ihrem Vorteil zu beeinflussen.

Der Zeitplan der Zwischenwahlen erhöht den Druck; sollte es nicht gelingen, das Gesetz vor November 2026 voranzubringen, könnten die legislativen Bemühungen auf Null zurückgesetzt werden. Analysten von Baker McKenzie merken an, dass der aktuelle Stillstand auf politische und strukturelle Herausforderungen hindeutet, die traditionelle Institutionen begünstigen und Unklarheit für Krypto-Unternehmen schaffen.

Die Auswirkungen auf Layer-1-Ökosysteme wie Solana und Avalanche sind erheblich, da sie ohne die Klarheit, die der CLARITY Act bieten könnte, weiterhin mit regulatorischer Unsicherheit konfrontiert sind. Dies macht es unwahrscheinlich, dass sich ihre Bewertungen allein durch Vollzugsanweisungen verbessern.

Bitcoin-Preisanalyse: Scaramuccis zyklische These und die Frage nach der Unterstützung bei 79.000 USD

Scaramucci lieferte kürzlich eine sachliche Analyse der Bitcoin-Preissituation und stellte fest, dass der aktuelle Rückgang auf etwa 79.000 USD – was einem Minus von rund 43 % gegenüber dem Höchststand vom Oktober 2025 von über 126.000 USD entspricht – eine zyklische Marktkorrektur darstellt, die mit dem etablierten vierjährigen Halving-Zyklus von Bitcoin übereinstimmt.

Er betrachtet diese Preisbewegung als Test einer wichtigen Unterstützungszone und nicht als Zusammenbruch des Makro-Bullentrends, was für institutionelle Investoren entscheidend ist, die über eine Erhöhung oder Verringerung ihres Engagements entscheiden. Technische Analysten sehen 78.920 USD als das kritische Unterstützungsniveau an, um diesen konstruktiven Ausblick beizubehalten.

Scaramucci scheint sich auf einen pessimistischen regulatorischen Zeitplan einzustellen, während er gleichzeitig eine optimistische Bitcoin-Perspektive beibehält. Er suggeriert, dass eine mehrjährige Verzögerung bei der Stablecoin-Regulierung zwar Herausforderungen für das Krypto-Ökosystem darstellt, den Wert von Bitcoin als nicht-staatliches Wertaufbewahrungsmittel, das von der Dynamik des Halving-Zyklus und institutionellen Zuflüssen getrieben wird, jedoch nicht untergräbt.

$BTC bricht endlich aus seinem langfristigen Abwärtstrend aus. Wir haben gerade die Marke von 81.000 USD zurückerobert, und das Momentum baut sich wieder auf. Der Chart sieht nun bereit aus für eine Bewegung Richtung 92.000 USD und potenziell in den sechsstelligen Bereich, falls dieser Ausbruch hält. Der Hauptwiderstand hat sich gedreht in… pic.twitter.com/UsgVAiWivV — Crypto King (@CryptoKing4Ever) 11. Mai 2026

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Reaktion von Kongress und Industrie: Was die Sackgasse bei der Stablecoin-Regulierung über die Zerbrechlichkeit des Konsenses verrät

Der Zusammenbruch des Momentums um den CLARITY Act im Januar 2026 legte offen, was Analysten von Baker McKenzie öffentlich als einen fragilen Branchenkonsens bezeichnet haben. Trotz des Anscheins eines parteiübergreifenden Fortschritts nach der Abstimmung im Repräsentantenhaus hatten krypto-native Akteure und etablierte Banken in Wirklichkeit keine dauerhafte Einigung über die wirtschaftlich folgenreichsten Bestimmungen erzielt.

Die Regulierung von Stablecoins, insbesondere die Frage, ob renditeabwerfende Instrumente, die außerhalb des traditionellen Bankensektors emittiert werden, dieselbe aufsichtsrechtliche Behandlung wie Bankeinlagen erfahren sollten, bleibt die zentrale Bruchlinie.

Die Bedingungen, unter denen das Gesetz vor dem Termin der Zwischenwahlen vorankommen könnte, sind identifizierbar, wenn auch nicht leicht zu erreichen: Bankenverbände müssten entweder ihre Forderungen nach Änderungen zurückziehen oder Textänderungen sichern, die für Krypto-Industrie-Stakeholder wie Circle und Coinbase akzeptabel sind, ohne einen entsprechenden Rückzug der Unterstützung durch den Krypto-Sektor auszulösen – ein schmaler Verhandlungskorridor, der bereits einmal gescheitert ist.

Ob der Bankenausschuss des Senats einen neuen Termin ansetzt und unter welchem überarbeiteten Gesetzestext dies geschieht, wird der verlässlichste Indikator dafür sein, ob sich Scaramuccis Zwei- bis Dreijahresprognose als zutreffend oder übertrieben erweist.

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