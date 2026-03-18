SEC Schock: US-Börsenaufsicht veröffentlicht neue Krypto-Regeln

Das Wichtigste in Kürze

Die SEC veröffentlicht neue Informationen zur Safe-Harbor-Richtlinie.

SEC und CFTC wollen in Zukunft den Kryptomarkt harmonisiert regeln.

Auch ohne Clarity Act möchte die SEC klare Regeln für Krypto-Assets bieten.

Der regulatorische Wandel in den USA rückt immer stärker in den Fokus des Kryptomarktes. Über Jahre hinweg war die größte Unsicherheit nicht technologischer Natur, sondern regulatorisch geprägt. Marktteilnehmer fordern seit langem klare Regeln, um Innovation, Kapitalzufluss und institutionelle Adoption nachhaltig zu ermöglichen. In den letzten Monaten hat sich das Umfeld jedoch spürbar verbessert.

Politische Initiativen, zunehmende Zusammenarbeit zwischen Behörden und ein klarer proaktiver Kurs der Aufsichtsbehörden sorgen für neue Zuversicht.

Für viele Investoren gilt: Klare Regularien könnten der entscheidende Katalysator sein, um den nächsten Wachstumsschub im Kryptomarkt auszulösen und die USA wieder als führenden Innovationsstandort zu etablieren. Wer Kryptowährungen kaufen möchte, könnte in Zukunft von den neuen Regeln der SEC profitieren.

SEC setzt auf Safe-Harbor-Modell und klare Token-Klassifizierung

Mit der jüngsten Rede von SEC-Chairman Paul Atkins wird deutlich: Die US-Börsenaufsicht vollzieht einen fundamentalen Strategiewechsel. Im Zentrum steht ein sogenanntes „Token Safe Harbor“-Konzept, das erstmals einen klar strukturierten Rahmen für Krypto-Projekte schaffen soll. Besonders relevant ist dabei die Einführung einer neuen Token-Taxonomie. Künftig werden digitale Assets in Kategorien wie digitale Rohstoffe, digitale Sammlerstücke, digitale Tools sowie Stablecoins eingeordnet – und explizit nicht mehr pauschal als Wertpapiere behandelt.

🇺🇸 BIG: SEC Chair Paul Atkins unveils Regulation Crypto Assets, a token safe harbor proposal with three paths for crypto builders. A startup exemption, a fundraising exemption, and an investment contract safe harbor. pic.twitter.com/1SGyzeJG1L — Cointelegraph (@Cointelegraph) March 18, 2026

Das ist ein massiver Paradigmenwechsel. Denn bislang herrschte große Unsicherheit darüber, wann ein Krypto-Asset unter das Wertpapierrecht fällt. Die SEC stellt nun klar: Nur tokenisierte klassische Wertpapiere gelten weiterhin als „Digital Securities“. Alle anderen Kategorien fallen grundsätzlich nicht unter die strenge Regulierung – es sei denn, sie werden im Rahmen eines Investmentvertrags angeboten.

Besonders spannend ist der Ansatz rund um den „Investment Contract“. Die SEC definiert nun klarer, wann ein solcher Vertrag endet. Sobald ein Projekt keine wesentlichen Managementleistungen mehr erbringt und die ursprünglichen Versprechen erfüllt sind, kann das Asset regulatorisch „frei“ werden. Das schafft erstmals eine Perspektive für Projekte, sich aus der Wertpapierregulierung herauszuentwickeln.

Zusätzlich schlägt Atkins konkrete Ausnahmeregelungen vor: Eine „Startup Exemption“ könnte jungen Projekten bis zu vier Jahre Zeit geben, sich regulatorisch zu entwickeln und bis zu 5 Millionen US-Dollar Kapital aufzunehmen. Ergänzend dazu soll eine „Fundraising Exemption“ größere Kapitalaufnahmen von bis zu 75 Millionen US-Dollar ermöglichen.

Insgesamt signalisiert dieser Ansatz eine klare Abkehr von der bisherigen restriktiven Linie hin zu einem innovationsfreundlichen, praxisnahen Regulierungsrahmen.

Zusammenarbeit mit CFTC und neue Klarheit für den gesamten Markt

Parallel zur Safe-Harbor-Initiative hat die SEC gemeinsam mit der CFTC einen weiteren entscheidenden Schritt unternommen. In einer gemeinsamen Interpretation wird erstmals klar definiert, wie sogenannte „Non-Security Crypto Assets“ regulatorisch behandelt werden. Diese Maßnahme gilt als wichtiger Übergang, bis der US-Kongress ein umfassendes Marktstrukturgesetz verabschiedet.

Zentral ist dabei die Einführung einer kohärenten Token-Klassifizierung. Neben digitalen Rohstoffen und Stablecoins werden auch Themen wie Airdrops, Staking, Mining oder Wrapped Assets erstmals konkret regulatorisch eingeordnet. Das schafft nicht nur mehr Transparenz für Entwickler, sondern auch für institutionelle Investoren, die bislang aufgrund regulatorischer Unsicherheiten gezögert haben.

THEY DID IT. The SEC and CFTC just dropped a landmark document that officially classifies crypto assets. They're actually telling us which crypto assets are securities and which ones aren't – by name! THIS IS SOMETHING GENSLER REFUSED TO DO (he focused on prosecuting crypto… pic.twitter.com/wUC1Wtdbg3 — RYAN SΞAN ADAMS – rsa.eth 🦄 (@RyanSAdams) March 17, 2026

Ein weiterer wichtiger Punkt: Die SEC erkennt offiziell an, dass die meisten Krypto-Assets selbst keine Wertpapiere sind. Entscheidend ist vielmehr die Art und Weise, wie sie angeboten werden. Damit rückt der Fokus weg vom Asset selbst hin zur Struktur des Angebots – ein Ansatz, der deutlich näher an der technologischen Realität des Marktes liegt.

Auch die enge Abstimmung mit der CFTC ist ein starkes Signal.

Beide Behörden wollen künftig harmonisiert agieren und klare Zuständigkeiten definieren. Während die SEC weiterhin für Wertpapierstrukturen zuständig ist, soll die CFTC stärker die Rolle bei digitalen Rohstoffen übernehmen.

Für den Markt bedeutet das vor allem eines: Planbarkeit. Unternehmen, Investoren und Entwickler erhalten erstmals einen klareren Rahmen, innerhalb dessen sie agieren können. In Kombination mit möglichen gesetzlichen Initiativen wie dem CLARITY Act könnte sich damit ein regulatorisches Umfeld entwickeln, das Innovation nicht mehr hemmt, sondern aktiv fördert.