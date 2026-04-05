Shiba Inu könnte um 40 % steigen – ist Maxi Doge dennoch besser?

Das Wichtigste in Kürze

Shiba Inu befindet sich rund 95 Prozent unter dem Allzeithoch.

Kurzfristig deutet die Charttechnik ein bullisches Setup an, rund 40 Prozent Kurspotenzial.

Maxi Doge explodiert im Presale, rund 5 Millionen US-Dollar und 60 % im Staking.

Der Kryptomarkt bleibt weiterhin schwach, die Risikobereitschaft ist gering und insbesondere Memecoins stehen massiv unter Druck. Auch Shiba Inu zählt zu den größten Verlierern der letzten Monate und notiert weiterhin rund 95 Prozent unter dem Allzeithoch. Der einstige „Dogecoin-Killer“ hat deutlich an Momentum verloren und ist zuletzt sogar aus den Top 25 gefallen.

Zwischenzeitlich wurde SHIB sogar von kleineren Projekten wie MemeCore überholt – ein klares Zeichen für den schleichenden Relevanzverlust.

Doch trotz dieser schwachen Entwicklung sehen einige Trader aktuell eine interessante charttechnische Ausgangslage, die kurzfristig deutliches Kurspotenzial eröffnen könnte.

Chart zeigt: 40 % Potenzial bei entscheidendem Ausbruch

Aus charttechnischer Sicht befindet sich Shiba Inu aktuell in einer klassischen Konsolidierungsstruktur, die sich über Monate hinweg aufgebaut hat. Der Kurs bewegt sich innerhalb eines fallenden Keils beziehungsweise eines absteigenden Kanals – ein Muster, das häufig als potenziell bullisches Umkehrsignal interpretiert wird.

#ShibaInu Ready for Descending Channel Breakout? Key Levels to Watch Sits at $0.00000645-$0.00000650. #SHIB Shiba Inu rebounded and has held above a key support level around $0.0000052 and $0.0000056. This support aligns with the lower band of a descending wedge, and holding it… pic.twitter.com/d1FW7AMGSi — TheCryptoBasic (@thecryptobasic) April 2, 2026

Besonders entscheidend ist dabei die Unterstützungszone im Bereich zwischen etwa 0.0000052 und 0.0000056 US-Dollar. Diese Zone wurde zuletzt mehrfach erfolgreich verteidigt und bildet aktuell das Fundament für eine mögliche Trendwende. Im Chart ist klar erkennbar, dass Käufer hier immer wieder in den Markt kommen und Abwärtsbewegungen abbremsen.

Gleichzeitig verläuft die obere Begrenzung des Kanals als dynamischer Widerstand. Dieser liegt aktuell im Bereich von 0.00000645 bis 0.00000650 US-Dollar – genau dort entscheidet sich die kurzfristige Richtung. Ein Ausbruch über diese Zone wäre technisch hochrelevant, da damit die monatelange Abwärtsstruktur gebrochen würde.

Auch der RSI deutet auf eine Stabilisierung hin. Nach einer langen Phase im schwachen Bereich bewegt sich der Indikator wieder Richtung neutrale Zone, was häufig eine Vorstufe für steigendes Momentum ist. Parallel dazu flacht das Verkaufsvolumen sichtbar ab – ein weiteres Indiz dafür, dass der Verkaufsdruck nachlässt.

Sollte es SHIB gelingen, den Widerstand nachhaltig zu durchbrechen, rückt das nächste Kursziel bei rund 0.00000815 US-Dollar in den Fokus. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von etwa 38 bis 40 Prozent vom aktuellen Niveau.

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Kleinere Memecoins oft mit größerem Potenzial: MAXI explodiert im Presale

Während große Memecoins wie Shiba Inu zunehmend unter ihrer hohen Marktkapitalisierung leiden, zeigen kleinere Projekte oft deutlich mehr Dynamik. Gerade in schwachen Marktphasen verlagert sich Kapital häufig in neue, spekulative Narrative – dort, wo noch echtes Wachstum möglich ist.

Ein Beispiel für diese relative Stärke ist aktuell Maxi Doge. Das Projekt konnte im Presale bereits fast 5 Millionen US-Dollar einsammeln und zeigt damit eine bemerkenswert hohe Nachfrage – und das trotz Bärenmarkt. Genau diese frühe Kapitalzufuhr ist oft ein entscheidender Indikator für zukünftiges Momentum.

Hinzu kommt ein klar auf Viralität ausgelegtes Konzept. Maxi Doge kombiniert klassische Meme-Kultur mit Fitness-Content, Trading-Narrativen und Gamification-Elementen. Diese Mischung spricht gezielt die typische Meme-Community an, die stark auf Trends, Humor und Wettbewerb reagiert.

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Auch aus Investorensicht bietet das Projekt interessante Anreize. Mit Staking-Renditen von rund 60 Prozent APY wird zusätzlicher Kaufdruck erzeugt und gleichzeitig die Umlaufmenge reduziert. Solche Mechanismen können gerade in frühen Phasen für starke Preisbewegungen sorgen.

Ein weiterer entscheidender Punkt ist die Bewertung: Während Shiba Inu bereits eine Milliardenbewertung erreicht hat, startet Maxi Doge auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Dadurch entsteht rein rechnerisch ein erheblich größeres Upside-Potenzial.

Insgesamt zeigt sich damit ein bekanntes Muster im Kryptomarkt: Während etablierte Memecoins oft an Dynamik verlieren, entstehen neue Chancen vor allem bei kleineren, wachstumsstarken Projekten mit starkem Narrativ und hoher Community-Aktivität. MAXI könnte im April 2026 einen Blick wert sein.

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