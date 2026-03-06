Das Wichtigste in Kürze

Shiba Inu verharrt in der Nähe von 0,0000056 USD und tritt auf der Stelle, während der breitere Kryptomarkt in den Genuss einer kurze Verschnaufpause gekommen ist. Nachdem der Crypto Fear & Greed Index auf 22/100 gestiegen ist, signalisiert er unverändert „Extreme Angst“.

Im Moment ist die Masse ängstlich, wenn auch weniger als noch vor einer Woche, allerdings hinken Meme-Coins dem Rest des Marktes hinterher. Für SHIB gab es nur eine Bewegung von +1 % an einem Tag, an dem viele andere Token mit hoher Marktkapitalisierung um mehr als +5 % gestiegen sind.

Die gesamte Kryptomarktkapitalisierung stieg über Nacht um 1 %, als sie ein kritisches Niveau von 2,5 Billionen USD zurückeroberte und die bullische Kursentwicklung fortsetzte, die zu Beginn der Woche begann.

(QUELLE: TradingView)

Shiba Inu Preisanalyse: RSI-Divergenz und kritische Unterstützung

Shiba Inu handelt derzeit innerhalb einer engen Konsolidierungsspanne zwischen 0,0000053 USD und 0,0000062 USD. Der 14-Tage-RSI liegt derzeit bei 46,7, ein neutraler Wert, der der Panik in den Stimmungsumfragen widerspricht.

Normalerweise signalisiert ein RSI unter 30 überverkaufte Bedingungen, die reif für eine Erholung sind; ein neutraler RSI während eines Abwärtstrends kann jedoch darauf hindeuten, dass die Verkäufer ihre Überzeugung verlieren, noch bevor der Preis historische Tiefststände erreicht.

Trader beobachten die Unterstützungsmarke bei 0,0000053 USD genau. Wenn SHIB diese Zone verteidigt und der RSI nach oben dreht, ist eine Bewegung in Richtung des unmittelbaren Widerstands bei 0,0000062 USD das primäre bullische Szenario. Eine erfolgreiche Rückeroberung dieses Niveaus könnte den 50-Tage-SMA nahe 0,0000068 USD ins Visier rücken.

Umgekehrt bleibt das Risiko eines Einbruchs bestehen. Jüngste Analysen heben ein schwaches Erholungspotenzial und Abwärtsrisiken hervor, falls sich der breitere Markt nicht stabilisieren kann. Sollten die Bären einen Tagesschlusskurs unter 0,0000053 USD erzwingen, wäre das Setup ungültig, was potenziell die Tür für einen erneuten Test der Nachfragezone bei 0,0000048 USD öffnen könnte.

Aktuell impliziert der neutrale RSI von 46,7, dass das Momentum zwar flach, es jedoch noch nicht zur Kapitulation gekommen ist – eine Divergenz, die aggressive Bullen als Setup für eine Umkehr betrachten.

Extreme Angst vs. neutrales Momentum

(QUELLE: Fear & Greed Index)

Der Crypto Fear & Greed Index lag in den letzten Wochen bei Werten von nur 5/100, ein Niveau, das „Extreme Angst“ bedeutet. Er ist zwar seither auf 22/100 gestiegen, doch historisch gesehen haben derart niedrige Werte oft lokale Tiefststände markiert, da Kleinanleger Positionen massenhaft verlassen.

Berichte deuten darauf hin, dass extreme Angst im breiteren Kryptomarkt oft einer institutionellen Akkumulation vorausgeht, was ein klassisches konträres Einstiegssignal darstellt.

Das Fehlen einer „Todesspirale“ beim RSI deutet darauf hin, dass bestehende Halter trotz der vorherrschenden Trübsal auf diesen Niveaus nicht aggressiv verkaufen. Analysten stellen fest, dass Markttiefs selten dann auftreten, wenn sich alle einig sind, dass die Welt untergeht; sie treten auf, wenn die Verkäufer erschöpft sind.

Vorsicht bleibt jedoch geboten. Extreme Angst kann über Wochen oder sogar Monate anhalten, und ohne einen volumengestützten Katalysator könnte SHIB vor einer Umkehr weiter seitwärts driften. Die Divergenz signalisiert lediglich, dass sich die Abwärtsgeschwindigkeit verlangsamt, nicht dass ein Aufwärtstrend garantiert ist.

Maxi Doge Presale bietet klares Meme-Engagement

(QUELLE: Maxi Doge)

Während Shiba Inu oberhalb seiner Unterstützungszonen konsolidiert, blicken Trader, die eine höhere Volatilität suchen, auf Projekte in der Frühphase. Maxi Doge positioniert sich, um die nächste Welle des Interesses an Meme-Coins einzufangen, und bietet eine Presale-Struktur, die den Einstieg vor der öffentlichen Notierung ermöglicht.

MAXI wird als nächste Generation von Meme-Coins und als „DOGE 2.0“ vermarktet. Dabei wird die Formel genutzt, die über Nacht Millionäre hervorbrachte, und um Funktionen wie natives Staking ergänzt, um als eines der wichtigsten Meme-Coin-Projekte 2026 hervorzustechen.

Mit bisher über 4,6 Mio. USD gesammeltem Kapital scheint Maxi Doge auf dem besten Weg zu sein, bald die Marke von 5 Millionen USD zu erreichen – ein Wert, der den Hype um das Projekt unterstreichen würde.

Während MAXI eine Community mit Kultstatus aufbaut, wie sie einst DOGE, SHIB und PEPE zum Mond beförderte, differenziert es sich durch den Fokus auf Community-Belohnungen und eine Tokenomics, die auf langfristiges Halten ausgelegt ist.

Teilnehmer können der Runde über die offizielle Website mit ETH, USDT oder BNB beitreten.

