Singapore Exchange (SGX) Bereitet Einführung von Bitcoin- und Krypto-Perpetual-Futures Vor

Das Wichtigste in Kürze

SGX startet Bitcoin- und Krypto-Perpetual-Futures.

Dies schafft regulierte Handelsmöglichkeiten und institutionelle Sicherheit.

Trader erhalten Zugang zu Liquiditätspools und Risikomanagement.

Der Markt reagiert auf die Einführung mit erhöhter Aktivität bei Bitcoin und Altcoins.

Die Börse stärkt Asiens Position im globalen Krypto-Handel.

SGX macht den Sprung: Bitcoin- und Krypto-Perpetual-Futures gehen live

Die Schlagzeile ist einfach: Die Singapore Exchange wird Bitcoin- und Krypto-Perpetual-Futures einführen und damit eine vollständig regulierte Ebene zu einem Markt hinzufügen, der seit Jahren von Offshore-Plattformen dominiert wird. Der Handel beginnt am 24. November, ein Datum, das zeigt, wie schnell SGX mit den globalen Futures-Märkten Schritt halten möchte.

🇸🇬 JUST IN: Singapore Exchange (SGX) will launch Bitcoin and crypto perpetual futures, expanding its regulated digital asset offerings. pic.twitter.com/idTBRc16z2 — The Crypto Times (@CryptoTimes_io) November 17, 2025

Diese Perpetual-Futures geben Tradern die Möglichkeit, in Krypto zu investieren, ohne die zugrunde liegenden Assets zu halten, was Flexibilität und Hebelwirkung in einer sauberen, regulierten Umgebung bietet. Solche Launches können vorsichtiges Kapital in den Markt bringen, insbesondere von Tradern, die Binance oder Bybit aufgrund von Risikobedenken gemieden haben. Frühphasige Gelegenheiten lassen sich über Presales und ICOs verfolgen, um Projekte zu identifizieren, die wahrscheinlich auf den zunehmenden institutionellen Zugang reagieren.

Warum SGXs Schritt mehr Bedeutung hat, als viele denken

Dieser Teil sollte niemand überspringen. Singapore gilt bereits als Hub für Fintech, aber der Einstieg von SGX mit Krypto-Perpetuals ist ein deutliches Statement, dass die Börse einen echten Platz am globalen digitalen Asset-Tisch beanspruchen will, nicht nur einen Nebenplatz. Krypto-Trader erhalten nun institutionelle Abwicklung, engere Risikomanagement-Möglichkeiten, regulierte Liquiditätspools und einen sicheren Zugang für asiatische Investoren.

JUST IN: 🇸🇬 Singapore Exchange to launch #Bitcoin and crypto perpetual futures starting November 24 🚀 pic.twitter.com/1APLKl6S1q — Bitcoin Archive (@BitcoinArchive) November 17, 2025

Der Zeitpunkt ist passend, da der Markt sich erwärmt: Bitcoin testet neue Bereiche, Altcoins zeigen Bewegung, und die Liquidität von Stablecoins steigt über die großen Chains hinweg. SGX möchte offensichtlich diese Welle mitreiten. Wer plant, größere Assets rund um diese Veränderung zu akkumulieren, kann Optionen über entsprechende Kaufanleitungen vergleichen.

Bedeutung der SGX-Perpetual-Futures für Trader in der nächsten Woche

Die nächste Woche wird ereignisreich. Überall werden Schlagzeilen zu den SGX-Krypto-Perpetuals erscheinen, was nachvollziehbar ist, da Volatilität um den Start einer großen Börse schnelle Preisbewegungen auslösen kann. Kurzfristig könnten die offenen BTC-Futures-Positionen steigen, Market Maker werden die Liquidität am ersten Tag testen, Altcoin-Perpetuals könnten Anfang 2026 folgen, und das asiatische Handelsvolumen könnte während der Nachtstunden in den USA zunehmen. Ebenso sollte man auf Anpassungen der Prognosen achten, da institutionelle Produkte schnell Marktmodelle verändern.

Persönliche Einschätzung – Warum dieser SGX-Launch größer wirkt, als er scheint

Ich sehe diesen Launch als wichtiger an als jede kurzfristige Kursreaktion. Eine große Börse in einer der finanziell diszipliniertesten Städte der Welt tritt in Krypto-Derivate ein und macht dies vollständig reguliert. Für mich ist dies die Brücke, die traditionelle Finanzakteure jahrelang vermieden haben, und nun betreten sie sie.

Vor tiefergehenden institutionellen Handelsaktivitäten ist es hilfreich, ein Vergleichstool für Krypto-Wallets zu nutzen, um die passende Verwahrungslösung zu wählen. Ein kleines Beispiel: Ich habe einmal einem Freund zugesehen, wie er seine erste Futures-Position während eines Börsendebüts eröffnete. Er war nervös, dann aufgeregt, dann süchtig. Solche Momente prägen ganze Handelskarrieren und möglicherweise auch ganze Märkte.

Die Singapore Exchange wird Bitcoin- und Krypto-Perpetual-Futures einführen, und unabhängig davon, ob Sie handeln oder nicht, hebt dieser Schritt das gesamte Ökosystem an. Sie erhalten tiefere Liquidität, mehr Legitimität und bessere Einstiegsmöglichkeiten für globale Investoren. Über interne Links in diesem Artikel können Sie Prognosen, Wallets, Presales und Börsen-Tools nutzen, um das Gesamtbild zu erkennen. Bleiben Sie neugierig, aufmerksam und verfolgen Sie die Charts – die nächste Woche wird spannend.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschliesslich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.