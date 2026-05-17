So soll Smart Money zu Solana kommen

Das Wichtigste in Kürze

Solana will institutionelle Trader mit professionellen Onchain-Produkten und Infrastruktur überzeugen.

JTX Trade soll zentrale Börsen durch moderne Solana-Tradingtools zunehmend herausfordern.

Solana vereint hohe Geschwindigkeit, niedrige Gebühren und stark wachsende Netzwerkumsätze mittlerweile.

Jito Labs treibt Solanas Expansion Richtung Smart Money und institutioneller Adoption voran.

Solana gehört seit Jahren zu den spannendsten Layer-1-Blockchains am Kryptomarkt. Einst als „Ethereum-Killer“ gestartet, setzte das Netzwerk früh auf hohe Geschwindigkeit, niedrige Gebühren und eine skalierbare Infrastruktur. Während Ethereum lange Zeit die erste Wahl für institutionelle Anleger, DeFi-Großinvestoren und professionelle Trader blieb, entwickelte sich Solana vor allem bei Privatanlegern, Meme-Coins und schnellen Trading-Anwendungen zur dominanten Chain.

Doch genau das soll sich nun verändern. Die Solana-Community versucht zunehmend, professionelle Marktteilnehmer, sogenannte „Pro Trader“ und institutionelles Kapital anzuziehen. Dabei geht es nicht nur um neue Anwendungen, sondern um eine komplette Modernisierung des Onchain-Tradings. Gerade auf der Accelerate-Konferenz und zuletzt auch bei Consensus wurde deutlich: Solana möchte nicht länger nur die Chain für Retail-Investoren sein, sondern zur Infrastruktur für das nächste institutionelle Handelszeitalter werden.

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Wie Solana jetzt institutionelle Trader anziehen will

Im Mittelpunkt steht dabei aktuell das neue Projekt JTX Trade, das von Jito Labs unterstützt wird. Jito gehört inzwischen zu den wichtigsten Infrastruktur-Anbietern im Solana-Ökosystem und ist besonders durch MEV-Technologie, Staking-Lösungen und Validator-Infrastruktur bekannt geworden. Nun wagt das Team den nächsten Schritt und expandiert in professionelle Trading-Produkte.

Jito Labs CEO, @buffalu__ on @jtx_trade: "JTX is where smart money trades everything." "We're targeting the pro retail, prosumer trading audience on Solana. We feel there's a gap there." "A lot of the tools people use today are made for an older era on Solana. The assets… pic.twitter.com/JdlY2oWvka — Solana (@solana) May 16, 2026

Jito-CEO Lucas Bruder erklärte zuletzt, dass viele bestehende Trading-Tools auf Solana noch aus einer „älteren Ära“ stammen würden. Die Assets und Handelsstrukturen hätten sich massiv verändert. Genau dort sieht man nun eine große Marktlücke. Ziel sei es, professionelle Trader von zentralisierten Börsen und anderen Chains auf Solana zu holen. Laut Bruder gebe es vor allem bei sogenannten „Prosumern“ und Semi-Profis enormes Potenzial.

Dabei spielt auch die wirtschaftliche Entwicklung des Netzwerks eine zentrale Rolle. Laut aktuellen Daten von Blockworks entfielen zuletzt zeitweise über 42 Prozent aller Onchain-Umsätze auf Solana. Damit konzentriert sich ein immer größerer Teil der Blockchain-Einnahmen auf eine einzige Chain. Genau dieses Momentum möchte man nun nutzen, um institutionelles Kapital anzuziehen.

Fixed it 42.5% of onchain revenue is concentrated on one chain Build on Solana https://t.co/CCaGptovnX pic.twitter.com/PpsDckhQbq — matthew 💭 (@yo_itsmatt) May 15, 2026

Besonders wichtig: Solana versucht sich zunehmend als Infrastruktur für reale Handelsanwendungen zu positionieren – nicht mehr nur für Meme-Coins. Geschwindigkeit, niedrige Gebühren und hohe Liquidität sollen professionelle Nutzer überzeugen, während Ethereum in vielen Bereichen weiterhin mit hohen Kosten kämpft.

Das steckt hinter dem neuen Projekt JTX Trade

JTX Trade wurde offiziell rund um die Accelerate-Konferenz vorgestellt und soll eine neue Generation professioneller Trading-Produkte auf Solana ermöglichen. Das Projekt richtet sich gezielt an erfahrene Trader, die bisher vor allem zentrale Börsen wie Binance, Bybit oder OKX genutzt haben. Gleichzeitig möchte JTX aber auch institutionelle Nutzer und größere Handelsfirmen ansprechen.

Im Kern entwickelt JTX eine professionelle Trading-Plattform für Onchain-Märkte. Dabei geht es nicht nur um einfache Spot-Trades, sondern um deutlich komplexere Handelsstrukturen. Der Fokus liegt auf schnelleren Ausführungen, professionellen Ordertypen und einer Benutzererfahrung, die näher an klassische Börsenplattformen herankommen soll. Genau hier sieht Solana aktuell enormes Wachstumspotenzial.

Solana Is Winning the Trading War@jito_labs co-founder & CEO @buffalu__ joins @gazza_jenks at Consensus to explain why Jito is expanding from @solana infrastructure into consumer trading products with the launch of @jtx_trade. "Most new people coming into crypto are using… pic.twitter.com/5vVeqxeGdG — The Block (@TheBlockCo) May 16, 2026

Interessant ist außerdem, dass das Projekt stark mit bestehenden Solana-Protokollen vernetzt wird. Jito bringt dabei seine Infrastruktur-Expertise ein, während gleichzeitig Partnerschaften mit anderen Handelsplattformen entstehen. Bereits kurz nach den ersten Ankündigungen wurde der JTO-Token beispielsweise bei Phoenix Trade für Perpetual-Handel gelistet.

The @jito_sol team recently announced their new trading platform @jtx_trade When a team of this caliber tells you they’re going to revolutionize onchain trading, you believe them Excited to watch them cook Shout out to the Phoenix team for listing the $JTO perp so fast https://t.co/qXgJ2j473k — matthew 💭 (@yo_itsmatt) May 7, 2026

Die Vision hinter JTX geht jedoch noch weiter. Solana möchte langfristig zum Zentrum des globalen Onchain-Handels werden. Neben Meme-Coins sollen künftig auch RWAs, tokenisierte Aktien, institutionelle Handelsprodukte und KI-gestützte Trading-Tools eine größere Rolle spielen. Genau deshalb spricht die Solana-Community inzwischen offen davon, den „Trading War“ gegen Ethereum und zentrale Börsen gewinnen zu wollen.

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