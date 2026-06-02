Solana-Crash als Kaufchance? Top-Entwickler bullisch, Upgrade kommt

Das Wichtigste in Kürze

Solana verzeichnet inzwischen acht aufeinanderfolgende Monate mit Kursverlusten.

SIMD-547 soll tägliche SOL-Burns um ein Vielfaches erhöhen.

Mehr Netzwerknutzung würde künftig mehr SOL dauerhaft vernichten.

Für Solana läuft es 2026 bislang alles andere als rund. Der Kurs notiert inzwischen unter 80 US-Dollar und hat seit Jahresbeginn mehr als ein Drittel seines Werts eingebüßt. Allein auf Wochensicht summieren sich die Verluste auf rund fünf Prozent. Damit gehört SOL aktuell nicht zu den stärksten Top-10-Kryptowährungen. Besonders bemerkenswert: Solana verzeichnet inzwischen den achten Monat in Folge mit negativer Kursentwicklung. Die Stimmung am Markt bleibt entsprechend angespannt.

Doch während viele Anleger die Schwäche als Warnsignal interpretieren, sieht einer der bekanntesten Solana-Entwickler darin gerade eine mögliche Chance für die Zukunft.

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Maximaler Schmerz als Chance bei Solana

Mert Mumtaz, CEO von Helius und einer der bekanntesten Entwickler im Solana-Ökosystem, äußerte sich zuletzt überraschend optimistisch zur aktuellen Situation. Auf X verwies er darauf, dass Solana historisch oft erst dann wieder Dynamik entwickelt habe, wenn die Stimmung am Tiefpunkt angekommen sei. Sein Kommentar kommt nicht zufällig: Erst wenige Stunden zuvor wurde bekannt, dass Solana inzwischen den achten aufeinanderfolgenden Monat mit negativer Kursentwicklung abgeschlossen hat.

Für viele Investoren wirkt diese Statistik alarmierend. Mumtaz interpretiert sie jedoch anders. Seiner Ansicht nach entstehen gerade jetzt wieder erste Anzeichen für neues Leben im Netzwerk. Konkret verweist er auf mehrere Entwicklungen innerhalb des Ökosystems. Dazu zählen neue Governance- und Monetarisierungsvorschläge, neue Trading-Anwendungen, ein wachsender Fokus auf Derivate-Handel und Datenschutzlösungen sowie technische Verbesserungen bei der Performance des Netzwerks.

not sure what it is w sol, but it always needs max pain to pick up again seeing some big signs of life emerging again after a hiatus new monetary proposals, new trading apps launching, big focus on derivatives and privacy, much faster blocks and a few new releases ymf https://t.co/beO9C1pgtu — mert (@mert) June 1, 2026

Besonders wichtig erscheint dabei der Blick auf die fundamentale Entwicklung. Während der Kurs schwach bleibt, arbeiten Entwickler weiterhin aktiv an neuen Produkten und Anwendungen. Historisch waren solche Phasen in vielen Blockchain-Netzwerken oft der Nährboden für spätere Wachstumszyklen. Wenn Kapital und Aufmerksamkeit zurückkehren, profitieren häufig genau jene Ökosysteme, die während der Schwächephase weitergebaut haben.

Natürlich bleibt kurzfristig Vorsicht angebracht. Der Abwärtstrend ist intakt und weitere Rücksetzer können nicht ausgeschlossen werden. Dennoch erinnert Mumtaz daran, dass die größten Chancen häufig dann entstehen, wenn die Marktstimmung ihren Tiefpunkt erreicht hat. Aus seiner Sicht könnte Solana aktuell genau eine solche Phase durchlaufen.

SIMD-547: Neuer Vorschlag soll Solana-Burns deutlich erhöhen

Ferner könnten auch Upgrades für Fantasie sorgen. Hinter SIMD-547 steckt ein neuer Vorschlag des Solana-Entwicklers „cavemanloverboy“. Ziel ist es, Solanas Tokenomics stärker mit der tatsächlichen Netzwerknutzung zu verknüpfen. Bisher fällt bei Solana eine relativ geringe Base Fee an, wodurch selbst bei hoher Aktivität nur rund 648 SOL pro Tag verbrannt werden. Dem stehen laut mehreren Berichten etwa 60.000 SOL tägliche Inflation gegenüber – der Burn ist also aktuell kaum relevant.

SIMD-547 will deshalb eine ressourcenbasierte Grundgebühr einführen. Diese würde sich daran orientieren, wie viele Compute Units, Datenlast oder andere Netzwerkressourcen eine Transaktion tatsächlich beansprucht. Wichtig: Diese neue Base Fee soll zu 100 Prozent verbrannt werden. Damit würde mehr Netzwerknutzung automatisch auch mehr SOL-Burn bedeuten.

Solana Proposal Could Supercharge SOL Burns Solana (@solana) developer cavemanloverboy has introduced SIMD 547, a proposal designed to increase token burns across the network. Testing suggests the mechanism could more than triple current daily burn levels. The plan would fully… pic.twitter.com/ylgkoEGH2t — BSCN (@BSCNews) June 1, 2026

Schätzungen gehen auseinander: Einige sprechen von einer Verdreifachung der täglichen Burns, andere Modelle sehen bei hoher Aktivität deutlich größere Effekte. Aktiviert werden könnte das Ganze aber nicht sofort. Der Vorschlag befindet sich noch in der Community-Prüfung und hängt auch mit dem Alpenglow-Upgrade zusammen. Bullisch wäre SIMD-547 vor allem, weil Solana damit endlich bessere Wertabschöpfung aus realer Nutzung bekäme. Gleichzeitig bleibt die Kritik: Höhere Gebühren könnten manche Anwendungen belasten.

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