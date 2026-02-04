Solana Prognose: Kurs fällt unter 100 USD – Kaufchance oder Warnsignal?

Das Wichtigste in Kürze

Ein SOL-Kurs unter 100 US-Dollar wird zunehmend differenziert betrachtet und gilt nicht mehr automatisch als attraktiver Einstieg.

Anleger verlagern ihren Fokus von reinen Layer-1-Wetten hin zu übergeordneten Infrastruktur-Narrativen.

Technisch bleibt das Bild angeschlagen, da Solana unter wichtigen Unterstützungen notiert und stark von der weiteren Bitcoin-Entwicklung abhängt.

Solana unter 100 US-Dollar: Strategische Neubewertung statt reflexiver Kaufchance

Der Kryptomarkt befindet sich in einer Phase der Neujustierung. Während Bitcoin seine dominante Stellung behauptet, rückt Solana erneut in den Fokus vieler Marktteilnehmer.

Der oft als „Ethereum-Killer“ bezeichnete Layer-1-Coin notiert aktuell unter der Marke von 100 US-Dollar – einer Schwelle, die weniger als technisches Niveau, sondern vor allem als psychologischer Referenzpunkt gilt.

Historisch sorgten Rücksetzer in diesen Preisbereich bei Solana häufig für steigende Nachfrage. Diese Reaktionen waren jedoch stark von der Dynamik früherer Marktzyklen geprägt. Das aktuelle Umfeld unterscheidet sich deutlich davon.

Die Volatilität bleibt erhöht, und frühere Netzwerkausfälle wirken weiterhin nach. Sie haben das Vertrauen institutioneller wie privater Anleger belastet und fließen bis heute in die Risikobewertung ein.

Entsprechend wird ein SOL-Kurs unter 100 US-Dollar zunehmend differenziert betrachtet. Ein solcher Rückgang gilt nicht mehr automatisch als attraktive Einstiegschance.

Stattdessen zeigt sich eine klare Verschiebung im Anlegerverhalten: Reine Geschwindigkeit reicht als Investmentargument nicht mehr aus. Robustheit, Sicherheit und langfristige Skalierbarkeit rücken stärker in den Vordergrund.

Von Layer-1-Wetten zur Infrastruktur-Narrative

Analysten beobachten zunehmend eine Rotation weg von isolierten Layer-1-Investments hin zu übergreifenden Infrastrukturansätzen.

Einzelne Blockchains verlieren an Attraktivität, wenn sie nicht in ein größeres technisches Narrativ eingebettet sind. Für Solana bedeutet das: Der Fokus verlagert sich vom Token selbst hin zur zugrunde liegenden Technologie.

Insbesondere die Solana Virtual Machine (SVM) rückt dabei in den Mittelpunkt. Ihre hohe Ausführungsgeschwindigkeit gilt als zentraler Wettbewerbsvorteil.

Der strategische Gedanke besteht zunehmend darin, diese Architektur nicht nur innerhalb des Solana-Ökosystems zu nutzen, sondern sie mit anderen Netzwerken zu verbinden. Ziel ist eine bessere Nutzererfahrung und breitere Anwendungsfälle.

Das potenzielle „Alpha“ liegt damit weniger im reinen Spot-Kauf von SOL, sondern in der infrastrukturellen Nutzung und Weiterentwicklung der Technologie.

Der Solana-Kurs ist von struktureller Schwäche gekennzeichnet

Im Zuge des jüngsten marktweiten Abverkaufs ist auch Solana deutlich unter Druck geraten. Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels notiert der SOL-Kurs bei 94,66 US-Dollar, was einem Rückgang von rund 24,8 Prozent innerhalb der vergangenen sieben Tage entspricht.

Damit ist Solana nicht nur unter die psychologisch wichtige Marke von 100 US-Dollar gefallen, sondern erreicht zugleich den tiefsten Stand seit April 2025. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach der weiteren Kursentwicklung.

Aus technischer Sicht ist die Lage angespannt. Der Kurs hat den seit November bestehenden Seitwärtstrend nach unten verlassen – ein klares Schwächesignal.

Sollte es Solana nicht zeitnah gelingen, in diesen Bereich zurückzukehren, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit weiterer Abwärtsbewegungen deutlich.

Zudem bleibt Solana weiterhin stark mit der Kursentwicklung von Bitcoin korreliert. Setzt der Marktführer seinen Abwärtstrend fort, dürfte auch SOL zusätzlichen Verkaufsdruck erfahren. In diesem Szenario rücken Kursniveaus um 80 US-Dollar zunehmend in den Fokus.

Eine nachhaltige Stabilisierung des Solana-Kurses dürfte daher maßgeblich davon abhängen, ob sich Bitcoin in den kommenden Tagen und Wochen erholen kann. Solange diese Bestätigung ausbleibt, überwiegen kurzfristig die Risiken.

