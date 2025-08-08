Solana steht kurz vor dem Aussbruch – Ändert sich jetzt alles?

Das Wichtigste in Kürze

Solana hat nach einer Korrektur und dank Visas Stablecoin-Integration ein bullisches Momentum aufgebaut.

Der Kurs stieg sofort um 4,28 % und testet nun den Widerstand beim Juli-Hoch.

Indikatoren bleiben neutral, was weiteres Potenzial signalisiert.

Trader sehen klare Aufwärtsziele, während der Gesamtmarkt gemischt bleibt.

Ein Ausbruch könnte den Kurs rasch in Richtung 188–200 US-Dollar treiben. .

SOL steigt um 4,28 % nachdem Visa die Stablecoin-Abwicklung ausweitet

Der große Funke? Die Ankündigung von Visa. Sie erweitern die Stablecoin-Abwicklung auf die Solana-Blockchain. Das ist nicht nur eine weitere Pressemitteilung – es ist ein Gütesiegel der Validierung von einem Zahlungsriesen. Die Reaktion war sofort. $SOL sprang um 4,28 % auf 174,33 US-Dollar. Die Kursbewegung lebte auf, aber was auffiel, war der Ton der Bewegung. Dies war kein spekulativer Pump auf dünnen Nachrichten. Es hatte Gewicht durch reale Akzeptanz.

#BREAKING #Solana ($SOL) Surges 4.28% as Visa Expands Stablecoin Settlement to Blockchain SOL price jumps to $174.33 after Visa announces #Solana integration for stablecoin settlements, while technical indicators show neutral momentum with key levels in focus.#Bitcoin $BTC — Bpay News (@bpaynews) August 8, 2025

Kurze Kaufimpulse trieben das Volumen über den Tagesdurchschnitt. Momentum-Händler sprangen ein. Langfristige Investoren nahmen Notiz. Die Integration verleiht Solana eine weitere Ebene der Glaubwürdigkeit im Zahlungs- und DeFi-Bereich. Für eine Chain, die in ihren frühen Jahren oft wegen Ausfallzeiten kritisiert wurde, war dies ein Zeichen der Stärke.

Rückgang in den 1H-Extrembereich unter 164,59 US-Dollar

Vor dieser Erholung befand sich $SOL in einem taktischen Rückzug. Der Preis fiel in die 1-Stunden-Extremzone und sank unter 164,59 US-Dollar. Dies war Teil einer doppelten Korrektur, die nach dem Update vom 1. August 2025 begann.

$SOL was pulling back into the 1H extreme area below 164.59 in a double correction from 8.01.2025 update This move corrects the June cycle, with one more push lower, where buyers likely to step in at next support 💪#SOL #ElliottWave #Solana pic.twitter.com/Ou8w7nWBRA — Elliottwave Forecast (@ElliottForecast) August 8, 2025

Warum ist das wichtig? Weil diese Korrektur nicht nur ein zufälliges Hin und Her war – sie vervollständigte einen technischen Reset vom Juni-Zyklus. Solche „Abkühlungen“ frustrieren oft ungeduldige Händler, aber sie spannen auch die Feder neu.

Der Rückgang spülte einige überhebelte Long-Positionen aus. Er brachte den Preis näher an eine wichtige Unterstützung, wo Käufer sich oft versammeln. Ich beobachtete 162–164 US-Dollar als erste „Interessenzone“. Alles darunter, und Schnäppchenjäger würden ihre Gebote wohl schärfen.

Korrektur endet bei 156,22 US-Dollar im 1H-Extrembereich

Der wahre Wendepunkt kam bei 156,22 US-Dollar. Dort fand die Korrektur ihren Boden – erneut innerhalb des 1-Stunden-Extrembereichs. Von dort begann der Preis langsam zu steigen, was signalisierte, dass das Schlimmste des Verkaufs vorbei war.

$SOL is trading higher after ending its correction at 156.22 in the 1H extreme area ✅ Now looking for a break above the July peak to confirm continuation—or at least a 3-swing bounce 🔁https://t.co/BGHCdJrsnb #Solana #Altcoins #ElliottWave $SOLUSD https://t.co/cSIYW0Bc0k pic.twitter.com/fUwEwzvRyC — Elliottwave Forecast (@ElliottForecast) August 8, 2025

Dies war keine V-förmige Erholung, aber sie hatte diesen langsamen, selbstbewussten Aufbau, der oft zu einem Ausbruch führt. Die Charts zeigen nun, dass $SOL versucht, den kurzfristigen Widerstand zu überwinden. Welches Level? Das Juli-Hoch.

Wenn das durchbrochen wird, sprechen wir über eine echte Trendfortsetzung, nicht nur über eine Erholungsbewegung. Selbst wenn $SOL davor ins Stocken gerät, ist eine dreischwingige Korrekturstruktur noch möglich. Das würde die Bullen dennoch in eine gute Position für Ende August bringen.

Trotz der Erholung befinden sich RSI und MACD im 4-Stunden-Chart im neutralen Bereich. Das ist tatsächlich ein gutes Zeichen für die Bullen. Es bedeutet, dass die Rallye noch nicht parabolisch verlaufen ist. Es ist noch Kraft im Tank.

Wer nach Diversifizierung sucht, könnte auch erwägen, Kryptowährungen mit niedrigen Gebühren zu kaufen, solange das Marktmomentum ausgeglichen bleibt. Für kurzfristige Händler schafft dies Raum für eine Fortsetzung, ohne sich über sofortige überkaufte Bedingungen Sorgen machen zu müssen. Für Swing-Trader ist es ein Zeichen, dass der Markt die jüngsten Veränderungen noch verdaut.

Breiterer Marktkontext

Die allgemeine Stimmung im Kryptomarkt war gemischt. Bitcoin hält sich stabil, führt aber nicht aggressiv an. Ethereum bewegt sich seitwärts. Das lässt Raum für hoch volatile Werte wie Solana, um das Rampenlicht zu stehlen, wenn ein Auslöser kommt.

Einige Händler könnten sogar Kryptopresales in Betracht ziehen, um sich zu diversifizieren, während Solana Momentum aufbaut. Historisch gesehen, wenn Bitcoin stockt und Altcoins eine Welle erwischen, gehört $SOL oft zu den Führenden. Dieses Muster ist es wert, im Hinterkopf zu behalten.

Meine Einschätzung für die nächsten zwei Wochen

Ich tendiere kurzfristig zu einer bullischen Haltung. Die Korrektur scheint abgeschlossen. Visas Beteiligung steigert die Glaubwürdigkeit. Und das Chartbild zeigt klare Aufwärtsziele, die nah genug sind, um Momentum-Händler zu reizen.

Das gesagt, würde ich die Positionsgrößen moderat halten, bis $SOL das Juli-Hoch überschreitet. Das ist die entscheidende Marke, um aus einer Erholung einen Trend zu machen. Wenn wir diesen Ausbruch sehen, kommen 188–190 US-Dollar schnell ins Spiel. Danach würde ich wieder die 200 US-Dollar-Marke ins Auge fassen. Die kurzfristige Prognose für Solana neigt sich nach einer mustergültigen Korrektur und einer durch einen Auslöser angetriebenen Erholung ins Positive. Die Kursbewegung ist gesund. Das Momentum ist stabil. Und der Markt hat wieder einen Grund, sich zu interessieren.

Kurzfristige Händler haben klare Levels, mit denen sie arbeiten können. Swing-Trader haben eine fundamentale Story, auf die sie sich stützen können. Die nächsten Sitzungen werden zeigen, ob dies nur ein weiterer Fehlausbruch ist – oder der Beginn der nächsten großen Aufwärtsbewegung von Solana. So oder so, ich würde jetzt nicht wegschauen. Wenn Solana aufwacht, neigt es dazu, sich schnell zu bewegen.

