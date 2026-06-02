Solana unter Druck: Diese Kennzahl macht Anlegern dennoch Hoffnung

Das Wichtigste in Kürze

Stablecoin-Angebot auf Solana steigt, obwohl der SOL-Kurs deutlich fällt.

Solana verwaltet bereits 15,4 Milliarden Dollar Stablecoin-Kapital im Netzwerk.

In 30 Tagen flossen 1,8 Milliarden Dollar nach Solana.

Für Solana läuft es zuletzt alles andere als rund. Auf Wochensicht verliert SOL rund fünf Prozent an Wert, während sich die Schwäche seit Jahresbeginn weiter fortsetzt. Im Jahr 2026 hat die Kryptowährung bereits mehr als ein Drittel ihres Marktwerts eingebüßt und notiert inzwischen deutlich unter ihren Höchstständen. Zwar gehört Solana weiterhin zu den größten Kryptowährungen der Welt und bleibt fest in den Top 10 nach Marktkapitalisierung verankert. Dennoch dominiert aktuell die Skepsis der Anleger.

Während der Kurs immer neue Tiefs markiert, gibt es jedoch eine On-Chain-Kennzahl, die ein deutlich positiveres Bild zeichnet und langfristig durchaus Hoffnung macht.

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Stablecoin-Angebot steigt trotz Kursschwäche massiv an

Eine der spannendsten Entwicklungen bei Solana zeigt sich derzeit im Stablecoin-Sektor. Während der SOL-Kurs innerhalb der vergangenen zwölf Monate um rund 50 Prozent gefallen ist, stieg das gesamte Stablecoin-Angebot auf der Blockchain gleichzeitig um mehr als 40 Prozent an.

Diese Entwicklung sorgt auf den ersten Blick für Verwunderung. Normalerweise fließt Kapital aus einem Netzwerk ab, wenn Anleger das Vertrauen verlieren. Bei Solana scheint aktuell jedoch das Gegenteil zu passieren. Obwohl der Token selbst unter Druck steht, wächst die Menge an USDC, USDT und anderen Stablecoins auf der Blockchain kontinuierlich weiter.

Das deutet darauf hin, dass weiterhin erhebliche Liquidität im Solana-Ökosystem vorhanden ist. Viele Investoren verlassen das Netzwerk offenbar nicht vollständig, sondern parken Kapital zunächst in Stablecoins. Gleichzeitig profitieren dezentrale Börsen, Lending-Protokolle und andere Anwendungen von der höheren Liquidität. Ein steigendes Stablecoin-Angebot gilt daher häufig als Frühindikator für zukünftige Aktivität und mögliche Kapitalzuflüsse in risikoreichere Assets.

Die aktuelle Diskrepanz zwischen Fundamentaldaten und Kursentwicklung könnte somit eine interessante Chance darstellen. Während der Markt kurzfristig von Risikoaversion und Gewinnmitnahmen geprägt bleibt, zeigt das Wachstum der Stablecoins, dass Solana als Blockchain weiterhin intensiv genutzt wird. Sollte sich das Sentiment am Kryptomarkt in den kommenden Monaten verbessern, könnte ein Teil dieser geparkten Liquidität wieder in SOL und andere Ökosystem-Tokens zurückfließen.

Stablecoins bleiben der größte Real-World-Use-Case: Solana wächst stark

Während viele Narrative im Kryptomarkt kommen und gehen, haben sich Stablecoins mittlerweile als einer der stärksten Produkt-Markt-Fits der gesamten Branche etabliert. Kaum ein anderer Anwendungsfall erzielt eine vergleichbare Nachfrage. Stablecoins ermöglichen schnelle, günstige und globale Transaktionen rund um die Uhr und werden zunehmend für Handel, Zahlungen sowie Kapitaltransfers genutzt. Entsprechend wächst der Markt seit Jahren kontinuierlich und erreicht immer neue Höchststände.

Die aktuellen Daten von rwa.xyz zeigen jedoch auch, wie dominant Ethereum weiterhin in diesem Segment ist. Mit einer Stablecoin-Marktkapitalisierung von rund 162 Milliarden US-Dollar vereint Ethereum mehr als die Hälfte des gesamten Marktes auf sich. Dahinter folgt TRON mit etwa 87,7 Milliarden US-Dollar. Solana hat sich inzwischen auf den dritten Platz vorgearbeitet und beherbergt Stablecoins im Wert von rund 15,4 Milliarden US-Dollar. Damit liegt das Netzwerk bereits vor der BNB Chain mit 12,9 Milliarden US-Dollar sowie deutlich vor Arbitrum mit 7,2 Milliarden US-Dollar.

Besonders spannend ist dabei die jüngste Entwicklung der Kapitalströme. Die Stablecoin-Bestände auf Ethereum gingen in den vergangenen 30 Tagen laut den Daten um rund 3,9 Milliarden US-Dollar zurück. Gleichzeitig verzeichnete Solana einen Nettozufluss von etwa 1,8 Milliarden US-Dollar und lag damit nur knapp hinter TRON, das auf rund 2 Milliarden US-Dollar kam.

Diese Zahlen deuten darauf hin, dass Solana aktuell einen immer größeren Anteil des wachsenden Stablecoin-Marktes für sich gewinnen kann. Anleger und Nutzer scheinen verstärkt Kapital auf die Blockchain zu verlagern, obwohl sich der SOL-Kurs zuletzt schwach entwickelte. Genau diese Diskrepanz macht die Daten so interessant. Während der Markt den Token kurzfristig abstraft, sprechen die Kapitalbewegungen im Netzwerk eine deutlich konstruktivere Sprache.

Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte Solana langfristig zu den größten Gewinnern im Stablecoin-Sektor zählen. Die starke Position hinter Ethereum und TRON sowie die jüngsten Nettozuflüsse zeigen jedenfalls, dass das Netzwerk trotz der Kursschwäche weiterhin eine wichtige Rolle bei einem der am schnellsten wachsenden Segmente des Kryptomarktes spielt.

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