Sui-Blockchain fällt dreimal aus: Das ist der wahre Grund

Das Wichtigste in Kürze

Drei Ausfälle in zwei Tagen erschüttern Vertrauen vieler Investoren.

Einzelne Fehler konnten zeitweise das gesamte Netzwerk lahmlegen.

Analysten fordern bessere Fehlerisolierung statt komplexerer Notfall-Patches.

Sui gehört 2026 bislang zu den schwächeren großen Layer-1-Blockchains. Allein in den vergangenen sieben Tagen verlor der SUI-Kurs mehr als 15 Prozent an Wert und fiel zeitweise unter die Marke von 0,90 US-Dollar. Damit notiert der Coin inzwischen rund 80 Prozent unter seinem Allzeithoch. Neben dem schwachen Marktumfeld belasteten zuletzt auch technische Probleme das Vertrauen der Anleger.

Besonders kritisch: Innerhalb von nur zwei Tagen kam es zu insgesamt drei Ausfällen des Sui-Mainnets. Während viele Investoren zunächst über die Ursachen spekulierten, hat das Sui-Core-Team nun einen ausführlichen Bericht veröffentlicht. Darin wird detailliert erklärt, welche Fehler zu den Unterbrechungen führten, warum das Netzwerk mehrfach stillstand und welche Maßnahmen nun ergriffen werden sollen, um ähnliche Vorfälle künftig zu verhindern.

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Sui erklärt die Ursache der drei Mainnet-Ausfälle

Nach Angaben des Sui-Core-Teams wurden die drei Ausfälle durch zwei voneinander unabhängige Softwarefehler ausgelöst. Der erste und zweite Netzwerkausfall standen in Zusammenhang mit einem Bug in der neuen Gas-Abrechnungslogik, die mit dem Update auf Version 1.72 eingeführt wurde. Dabei kam es unter bestimmten Bedingungen zu einem sogenannten „Underflow“-Fehler, wenn mehrere Transaktionen gleichzeitig auf dieselben Guthaben zugreifen wollten. Das führte dazu, dass Validatoren abstürzten und das Netzwerk angehalten werden musste.

Sui Reveals What Caused Three Network Outages Sui’s (@SuiNetwork) Core Team has completed its investigation into last week’s Mainnet outages. The report found that bugs linked to gas charging logic and validator randomness state triggered three separate shutdowns. The team… pic.twitter.com/EPNtF22v9O — BSCN (@BSCNews) June 1, 2026

Das Team reagierte zunächst mit einem schnellen Zwischen-Fix, um das Netzwerk möglichst rasch wieder online zu bringen. Allerdings war bereits bekannt, dass diese Übergangslösung eine geringe Wahrscheinlichkeit für weitere Probleme beinhaltete. Genau dieser Fall trat wenige Stunden später ein und führte zum zweiten Ausfall. Erst mit einer umfassenderen Korrektur konnte die eigentliche Ursache beseitigt werden.

Der dritte Ausfall hatte einen anderen Ursprung. Hier spielte ein Fehler im Umgang mit Zufallsdaten und dem sogenannten Distributed-Key-Generation-Prozess (DKG) eine zentrale Rolle. Nach mehreren Neustarts konnten Validatoren einen fehlgeschlagenen Status nicht korrekt speichern. Dadurch entstand eine Situation, in der bestimmte Transaktionen weder verarbeitet noch abgelehnt werden konnten. Die Warteschlange wuchs immer weiter an, bis schließlich der geplante Epoch-Wechsel blockiert wurde und das Netzwerk erneut stillstand.

Positiv aus Sicht der Nutzer: Laut Sui waren zu keinem Zeitpunkt Kundengelder gefährdet. Zudem gingen keine bestätigten Transaktionen verloren. Inzwischen wurden sowohl die Fehler in der Gas-Logik als auch die Probleme rund um die Zufallsfunktionen behoben. Das Team kündigte darüber hinaus an, die Ausfallsicherheit des Netzwerks deutlich zu verbessern, insbesondere bei Epoch-Übergängen, der Gas-Abrechnung und der Fehlerisolierung. Ziel sei es, künftig einzelne fehlerhafte Transaktionen abzufangen, ohne dass das gesamte Netzwerk zum Stillstand kommt.

Following last week’s outages related to the 1.72 release, the Sui Core Team has completed an investigation and incident review, detailing what happened and the steps taken by validators to restart the network. — Sui (@SuiNetwork) May 31, 2026

Für Anleger kommt die Pannenserie jedoch zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Während der Kryptomarkt ohnehin unter Druck steht, werfen drei Mainnet-Ausfälle innerhalb einer Woche Fragen zur Stabilität der noch vergleichsweise jungen Blockchain auf. Ob das Vertrauen der Investoren schnell zurückkehrt, dürfte nun maßgeblich davon abhängen, ob Sui in den kommenden Monaten einen störungsfreien Betrieb nachweisen kann.

Sui-Analyst sieht weniger Bug, sondern ein strukturelles Problem

Der Analyst Vadim Kazulin bewertet die jüngsten Ausfälle deutlich kritischer als das Sui-Team selbst. Aus seiner Sicht war nicht der konkrete Softwarefehler das eigentliche Problem, sondern die Tatsache, dass eine einzelne fehlerhafte Transaktion überhaupt das gesamte Netzwerk zum Stillstand bringen konnte. Besonders alarmierend sei, dass alle Validatoren gleichzeitig denselben Fehler produzierten und dadurch kollektiv abstürzten. Statt einen fehlerhaften Datensatz zu isolieren oder zu verwerfen, habe die Blockchain den Fehler direkt auf Netzwerkebene eskalieren lassen.

Kritisch sieht der Analyst zudem den Umgang mit dem ersten Ausfall. Das Entwicklerteam habe laut eigener Aussage bewusst einen Zwischen-Fix ausgerollt, von dem bereits bekannt gewesen sei, dass weiterhin ein Restrisiko für einen erneuten Netzwerkausfall bestand. Genau dieses Szenario trat wenige Stunden später tatsächlich ein. Für Kritiker wirft das Fragen über die Priorisierung von Stabilität und Geschwindigkeit bei der Fehlerbehebung auf.

A top-10 chain in 2026 has no failure isolation. One malformed transaction halts the entire network, and Sui just admitted it in its own postmortem after going down three times in two days. I read the postmortem and the fix PRs. The trigger was the convenience feature they… https://t.co/jsioDl4b2z — Vadim (AI, ⋈) (@zacodil) May 31, 2026

Noch schwerer wiegt für den Analysten jedoch die Erkenntnis aus dem offiziellen Postmortem selbst. Dort räumt Sui ein, dass Teile der Gas-Abrechnungslogik mittlerweile so komplex geworden seien, dass potenzielle Fehler nicht mehr einfach durch Code-Reviews erkannt werden können. Gleichzeitig fehle eine wirksame „Failure Isolation“, also eine Schutzschicht, die verhindert, dass einzelne fehlerhafte Inputs das gesamte Netzwerk lahmlegen.

Sein Fazit fällt entsprechend deutlich aus: Die eigentlichen Bugs seien lösbar. Das größere Risiko sei jedoch die fehlende Fehlerisolierung. Solange ein einzelner Fehler die gesamte Blockchain stoppen könne, bleibe die Widerstandsfähigkeit des Netzwerks eine zentrale Baustelle für Sui.

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