Das Wichtigste in Kürze

Donald Trump hat per Durchführungsverordnung erlaubt, dass US-401(k)-Renten­konten in Kryptowährungen investieren dürfen.

Das eröffnet Zugang zu potenziell 12,5 Billionen USD Kapital, was den Kryptomarkt massiv beeinflussen könnte.

Selbst kleine Allokationen würden Milliardenbeträge in Bitcoin, Ethereum und andere Coins lenken.

Experten sehen darin einen langfristigen, systemischen Schub für die Akzeptanz und den Kursanstieg von Kryptowährungen.

Kurzfristig könnten Krypto-Aktien und Bitcoin-ETFs profitieren. .

Es ist unterzeichnet: Trump schaltet 12,5 Billionen USD für Krypto frei

Die Schlagzeile ist kein Hype. Sie ist Realität. Trumps Durchführungsverordnung ebnet den Weg dafür, dass 401(k)-Pläne Kryptowährungen direkt oder über genehmigte Fonds halten können. Denken Sie darüber nach – Rentengelder sind traditionell in Aktien, Anleihen und ein wenig Immobilien gebunden. Krypto? Jetzt offiziell zur Party eingeladen. Und das ist keine Hinterhof-Zuteilung. Es ist von der Regierung abgesegnet.

https://twitter.com/coinbureau/status/1953550500231885284

Hier wird es absurd. Der gesamte Pool an US-401(k)-Vermögen beläuft sich auf etwa 12,5 Billionen USD. Das ist kein Kleingeld. Das ist eine Kriegskasse, größer als das BIP der meisten Länder zusammen. In dem Moment, in dem auch nur ein Bruchteil davon in Richtung Bitcoin, Ethereum oder andere digitale Assets fließt, sehen wir Marktauswirkungen, die so stark sind, dass sie an jeder Börse der Welt spürbar werden.

Der Jackpot der beitragsorientierten Pläne — 8,9 Billionen USD

Sehen wir genauer hin. Von diesen 12,5 Billionen USD liegen 8,9 Billionen USD in beitragsorientierten Plänen – der Hauptform von Rentenkonten, die Millionen von Amerikanern nutzen. Das ist das Hauptziel hier. Hier werden Anlageberater beginnen, Krypto-Allokationsmodelle zu empfehlen. Nicht, weil sie plötzlich zu Bitcoin-Maximalisten geworden sind, sondern weil es sich wie Fahrlässigkeit anfühlen würde, eine Anlageklasse mit einem solchen Potenzial zu ignorieren.

Der Kryptomarkt ist winzig im Vergleich

Behalten wir die Perspektive. Die gesamte weltweite Marktkapitalisierung von Krypto liegt derzeit bei rund 3,8 Billionen USD. Das bedeutet, dass selbst wenn nur ein Bruchteil des 401(k)-Geldes hineinfließen würde, dies die aktuelle Marktgröße übertreffen könnte.

Vergleicht man diese Zahlen nebeneinander, wird das Potenzial fast absurd. Es ist, als würde man einen Tropfen Tinte in ein kleines Glas Wasser geben – im Gegensatz dazu, eine ganze Flasche hineinzuschütten.

Die Magie der 1 %-Allokation

Und jetzt der entscheidende Punkt. Es braucht nicht einmal eine massive Umschichtung, um ein Feuerwerk auszulösen. Ein Prozent von 12,5 Billionen USD sind 125 Milliarden USD. Frische Nachfrage. Sofort. Selbst die besten Anbieter von Krypto-Wallets werden einen Ansturm erleben, wenn neue Investoren nach sicherer Aufbewahrung suchen.

Trump signed an executive order to have Crypto in 401Ks Do you guys know what this means??😂 $12.5 TRILLION 401(k) assets now eligible for crypto exposure $8.9 trillion specifically in defined contribution plans,

this dwarfs the current $3.8 trillion total crypto market cap… — FFV (@FFVV1211) August 7, 2025

Und das ist das minimale realistische Szenario. Berater, die vorsichtig den Zeh ins Wasser tauchen. Konservative Fonds, die „Testpositionen“ eingehen. Diese Art von Geld könnte die Preise nach oben treiben, noch bevor der Mainstream überhaupt bemerkt, was passiert.

Warum das Bitcoin und Ethereum beflügeln könnte

Jeder große Bullenmarkt braucht einen Auslöser. Das ist einer der größten Auslöser, die ich seit Jahren gesehen habe. Kein Technologie-Update. Keine weitere ETF-Genehmigung. Sondern eine völlig neue Geldquelle – gesetzlich abgesichert. Wenn Rentenfonds etwas kaufen dürfen, ist das für den Durchschnittsanleger ein Signal, dass es „sicher“ genug für die langfristige Anlage ist. Allein dieser Wahrnehmungswandel könnte alte Widerstandsniveaus durchbrechen.

Meine Einschätzung — Das verändert das Spiel

Ich habe lange genug im Marktgeschehen gestanden, um viele Schlagzeilen zu sehen, die den Mond versprachen. Die meisten waren nach einer Woche vergessen. Das hier fühlt sich anders an. Warum? Weil es systemisch ist. Hier geht es nicht um Hype-Zyklen oder Influencer-Tweets. Es geht um echten Kapitalzugang. Das US-Rentensystem ist ein langsam fließender, stetiger Fluss von Geld. Sobald dieser Strom in Krypto zu fließen beginnt, wird er nicht aufhören.

Und ja, es wird Leitplanken geben. Fondsmanager werden nicht plötzlich 50 % der Assets in Solana oder Dogecoin investieren. Aber selbst bescheidene Allokationen, jährlich neu gewichtet, werden sich über Jahre zu etwas Großem summieren. Erwarten Sie einige Reflexbewegungen in den nächsten Tagen. Krypto-bezogene Aktien könnten steigen. Spot-Bitcoin-ETFs könnten eine neue Welle an Zuflüssen sehen.

Aber die eigentliche Geschichte hier ist langfristige Positionierung – und zu wissen, welche Kryptowährungen man kauft, bevor die 401(k)-Welle anrollt. Wale und Fonds kalkulieren bereits Strategien, um diesem Rentenkapital zuvorzukommen.

Trumps Schritt wirft den Kryptomärkten nicht nur einen Rettungsanker zu – er verleiht ihnen auch ein Ankergewicht an Legitimität. 12,5 Billionen USD an potenzieller Exponierung sind nicht nur eine Schlagzeile. Es ist eine Landkarte, woher die nächste Welle der Adoption kommen könnte.

Egal ob erfahrener Trader oder vorsichtiger Halter – das verändert die Sicht auf Allokation. Die Tür steht jetzt offen. Und sobald das Rentengeld hindurchtritt, gibt es kein Zurück mehr.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.