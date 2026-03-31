Das Wichtigste in Kürze

Der Verordnungsentwurf – offiziell betitelt als Fiduciary Duties in Selecting Designated Investment Alternatives – unterliegt dem Employee Retirement Income Security Act (ERISA), dem Bundesgesetz zur Verwaltung privater Rentenpläne.

Der Mechanismus funktioniert wie folgt: Ein Plantreuhänder, der eine dokumentierte Prüfung in sechs spezifizierten Dimensionen – Performance, Gebühren, Liquidität, Bewertung, Benchmarking und Komplexität – durchführt, würde Safe-Harbor-Schutz gegen Haftungsansprüche aus der Auswahl dieser Anlageoption erhalten, unabhängig von der späteren Wertentwicklung des Vermögenswerts.

Das US-Arbeitsministerium hat am Montag einen Verordnungsentwurf veröffentlicht, der einen „Safe Harbor“ für Treuhänder von 401(k)-Rentenplänen schaffen würde. Dieser gilt für jene, die einem definierten Prüfverfahren bei der Auswahl alternativer Anlageoptionen folgen – einschließlich Fonds mit Engagement in Kryptowährungen und anderen digitalen Vermögenswerten. Dies könnte einen Markt für teilnehmergesteuerte Altersvorsorge freisetzen, den die Behörde auf 8,8 Billionen USD beziffert und der rund 721.000 Pläne umfasst.

Der Vorschlag wurde am 30. März zur öffentlichen Einsichtnahme im Federal Register eingereicht und soll bis Dienstag offiziell veröffentlicht werden, womit eine standardmäßige 60-tägige öffentliche Kommentierungsfrist beginnt.

Wir vermuten, dass die strukturelle Bedeutung der Regel weit über ihre unmittelbare regulatorische Mechanik hinausgeht. Durch die Neuausrichtung der Treuepflicht auf den Prozess statt auf das Ergebnis – und die explizite Aufhebung der ergebnisbasierten Last, die Leitlinien der Biden-Ära faktisch auferlegt hatten – hat das Arbeitsministerium die rechtliche Kalkulation für Planadministratoren von „Krypto vermeiden“ zu „Prüfung dokumentieren“ verschoben.

Dies stellt eine wesentlich veränderte Compliance-Haltung dar, auf die sich institutionelle Produktanbieter bereits seit der Aufhebung der vorherigen Leitlinien im vergangenen Mai eingestellt haben.

Hardworking Americans deserve more options, not less, when they retire.

@POTUS & I are committed to clearing regulatory burdens so workers have access to financial alternatives they can choose from for their 401(k)s.https://t.co/sAodP4mTED pic.twitter.com/E5gKLeVUcr — Secretary Lori Chavez-DeRemer (@SecretaryLCD) March 30, 2026

ENTDECKEN SIE: Neue Meme Coins 2026

DOL Safe-Harbor-Vorschlag: Regelmechanik und Treuhandrahmen

Der Verordnungsentwurf – offiziell betitelt als Fiduciary Duties in Selecting Designated Investment Alternatives – unterliegt dem Employee Retirement Income Security Act (ERISA), dem Bundesgesetz zur Verwaltung privater Rentenpläne.

Der Mechanismus funktioniert wie folgt: Ein Plantreuhänder, der eine dokumentierte Prüfung in sechs spezifizierten Dimensionen – Performance, Gebühren, Liquidität, Bewertung, Benchmarking und Komplexität – durchführt, würde Safe-Harbor-Schutz gegen Haftungsansprüche aus der Auswahl dieser Anlageoption erhalten, unabhängig von der späteren Wertentwicklung des Vermögenswerts.

Diese Rahmung ist bemerkenswert, da sie keine Befürwortung einer bestimmten Anlageklasse darstellt. Die Regel nennt weder Bitcoin, Ethereum noch eine spezifische Kryptowährung – sie etabliert eine verfahrenstechnische Untergrenze, die, sofern sie erfüllt wird, Treuhänder vor Rechtsstreitigkeiten unter dem ERISA-Sorgfaltsstandard schützt.

Die Employee Benefits Security Administration (EBSA) des Arbeitsministeriums hat den Vorschlag am 13. Januar 2026 dem Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA) des Weißen Hauses vorgelegt; das OIRA schloss seine Prüfung zwischen dem 24. und 26. März ab, stufte die Regel als „wirtschaftlich bedeutsam“ ein und kennzeichnete sie mit „Änderung genehmigt“, bevor das DOL sie öffentlich bekannt gab.

Die Regelung setzt eine Anweisung aus der Executive Order von Präsident Donald Trump vom 7. August 2025 um. Diese verpflichtet das Arbeitsministerium, das Finanzministerium und die SEC, Hindernisse für alternative Vermögenswerte – einschließlich Private Equity, Immobilien und digitale Investitionen – innerhalb beitragsorientierter Rentenpläne zu prüfen und zu beseitigen. Arbeitsministerin Lori Chavez-DeRemer bezeichnete den Vorschlag als Bemühen, „die Altersvorsorge an moderne Finanzmärkte anzupassen“, und erklärte, dass „größere Vielfalt Innovationen vorantreiben und ein großer Gewinn für amerikanische Arbeitnehmer, Rentner und ihre Familien sein wird“.

Aktuelle Nutzungswerte unterstreichen den vorhandenen Spielraum: Die eigenen Daten des Vorschlags zeigen, dass im vergangenen Jahr nur 4 % der beitragsorientierten Rentenpläne überhaupt alternative Anlagen anboten, wobei lediglich 0,1 % des Gesamtvermögens in diese investiert waren.

Unabhängig davon bringt der Abgeordnete Troy Downing (R-MT), ein neu gewählter Kongressabgeordneter, der den Zugang zu Krypto in Rentenkonten in diesem Jahr zu einer gesetzgeberischen Priorität gemacht hat, am Dienstag einen Gesetzentwurf ein. Dieser soll die Executive Order vom August gesetzlich verankern – ein Schritt, der die Politik vor einer Rücknahme durch eine künftige Regierung schützen und die Akzeptanz durch 401(k)-Anbieter potenziell noch vor Abschluss eines offiziellen Regelungsverfahrens beschleunigen würde.