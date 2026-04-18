Warum Zcash immer weiter explodieren könnte

Das Wichtigste in Kürze

Shielded Supply bei Zcash explodiert, Nachfrage verstärkt sich selbst.

ZEC könnte unter den Privacy-Coins der Krypto Geheimtipp für 2026 sein.

Privacy, Robustheit und Quantenresistenz sprechen für ZEC, so Messari-Analysten.

Privacy-Coins rücken zuletzt wieder stärker in den Fokus der Anleger und zeigen relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt. Auch Zcash konnte in den vergangenen Wochen deutlich zulegen, bevor nun eine kurzfristige Korrektur einsetzt. Dennoch bleibt das übergeordnete Bild spannend: Gerade im aktuellen Marktumfeld könnte Zcash langfristig erhebliches Potenzial entfalten.

Fundamentale Entwicklungen sowie strukturelle Angebotsdynamiken sprechen dafür, dass der Coin in Zukunft wieder stärker nachgefragt werden könnte – insbesondere, wenn Privatsphäre im digitalen Finanzsystem weiter an Bedeutung gewinnt. Damit könnte ZEC der Krypto Geheimtipp für 2026 werden.

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Warum dieser Analyst bei Zcash bullish ist

Doch was spricht langfristig für Zcash? Der folgende Analyst hebt insbesondere einen oft unterschätzten Mechanismus hervor: den sogenannten reflexiven Effekt durch steigende Shielding-Raten bei Zcash. Konkret bedeutet das, dass immer mehr ZEC in sogenannte „shielded Pools“ verschoben wird. Diese Transaktionen sind vollständig privat, wodurch die Coins dem öffentlichen Umlauf auf Börsen und Märkten entzogen werden. Genau hier beginnt die bullische Argumentation.

Denn je mehr ZEC abgeschirmt wird, desto geringer ist das öffentlich verfügbare Angebot. Diese Verknappung kann langfristig preistreibend wirken, insbesondere wenn gleichzeitig die Nachfrage stabil bleibt oder sogar steigt. Gleichzeitig verbessert ein höherer Anteil an privaten Transaktionen die Attraktivität und Funktionalität des Netzwerks selbst. Zcash wird dadurch seinem eigentlichen Zweck – maximale Privatsphäre – immer gerechter.

This is one of the most underdiscussed, reflexive flywheels in all of crypto. As more and more $ZEC is shielded, there's less public supply on exchanges and markets. The more private $ZEC total compared to public, the better privacy features you get as a chain. Then, more… https://t.co/nNyXUR0RM0 pic.twitter.com/1PNaVd2Y5H — Andy (@andyyy) April 17, 2026

Dieser Prozess verstärkt sich laut Analyst sogar selbst. Mehr private Nutzung führt zu besserer Privacy-Infrastruktur, was wiederum neue Nutzer anzieht. Diese bringen zusätzliche Coins in den shielded Bereich, wodurch das verfügbare Angebot weiter sinkt. Ein klassisches Flywheel-Modell entsteht: Nutzung treibt Knappheit, Knappheit treibt Nachfrage – und das Netzwerk profitiert doppelt.

Die aktuellen Daten untermauern diese These. Bereits ein signifikanter Anteil der gesamten ZEC-Menge befindet sich mittlerweile im privaten Bereich – mit stark steigender Tendenz. Diese Entwicklung zeigt, dass Nutzer aktiv auf die Privacy-Funktion setzen, was als klares Signal für wachsende Relevanz interpretiert werden kann.

Langfristig könnte genau dieser Mechanismus Zcash von vielen anderen Kryptowährungen unterscheiden. Während viele Projekte auf Skalierung oder DeFi setzen, positioniert sich Zcash als führende Privacy-Lösung – und profitiert dabei von einem sich selbst verstärkenden Angebots- und Nachfrageeffekt.

Messari-Analysten sehen bullische Trias für Zcash

Messari argumentiert, dass Zcash gleich drei zentrale Herausforderungen adressiert, an denen viele Kryptowährungen langfristig scheitern könnten: Privatsphäre, Skalierbarkeit beziehungsweise Belastbarkeit als Geldsystem und Quantenresistenz. Genau diese Kombination wird in der aktuellen Analyse als bullisches Kernargument für ZEC herausgestellt.

.@Zcash address three main challenges amongst cryptocurrencies: privacy, stability, and quantum resistance. @AvgJoesCrypto breaks down how Zcash is quickly becoming the face of decentralization and security in the current crypto landscape. https://t.co/AdBvilDm5p — Messari (@MessariCrypto) April 9, 2026

Erstens geht es um Privacy. Zcash setzt mit seinen shielded Transaktionen auf echten Datenschutz auf Protokollebene. Das ist aus Sicht der Analysten entscheidend, weil Geld ohne Vertraulichkeit im digitalen Raum schnell austauschbar, überwachbar und damit in seiner Funktion eingeschränkt wird. Gerade in einem Umfeld zunehmender Kontrolle könnte dieser Aspekt deutlich an Bedeutung gewinnen.

Zweitens verweist Messari auf Stabilität beziehungsweise Robustheit als monetäres Netzwerk. Gemeint ist nicht ein Stablecoin-Preis, sondern die Frage, ob ein Krypto-Asset dauerhaft als belastbares Geldsystem funktionieren kann. Laut Bericht reicht reine Knappheit nicht aus, wenn strukturelle Schwächen die Adoption ausbremsen. Zcash soll hier durch seine klare Positionierung als verschlüsseltes digitales Geld punkten.

Drittens nennen die Analysten Quantenresistenz. Das Thema wirkt heute noch fern, gewinnt aber strategisch an Relevanz. Messari hebt hervor, dass Zcash dieses Risiko aktiv adressiert und damit einen Zukunftsbaustein liefert, den viele andere Netzwerke bislang nicht überzeugend abdecken. Genau diese Trias macht Zcash in der Analyse zu einem der spannendsten Spezialfälle im Kryptomarkt.

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