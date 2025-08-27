Webull bietet Krypto-Handel in Australien wenige Tage nach der Wiedereröffnung in den USA an

Das Wichtigste in Kürze

Webull hat wenige Tage nach dem Neustart in den USA auch in Australien Krypto-Handel gestartet.

Mit über 240 verfügbaren digitalen Assets und einer Partnerschaft mit Coinbase Prime zielt die Plattform auf Nutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Vielfalt ab.

Australiens Markt könnte von niedrigen Gebühren und Innovation profitieren.

Webull plant offenbar weitere Expansionen nach Europa und Asien-Pazifik.

Insgesamt signalisiert der Schritt Reife und Wachstum im Krypto-Bereich und erhöht den Wettbewerb.

Webulls großer Sprung nach Australien

Webull macht Schritte! Nur wenige Tage nach dem Neustart seiner Krypto-Dienste in den USA sprang Webull Australien ins Spiel, indem es Krypto-Handel für australische Nutzer startete. In Partnerschaft mit Coinbase Prime bieten sie Zugang zu über 240 digitalen Assets. Das ist keine kleine Handvoll Coins — es ist ein Buffet.

🚀 Exciting news! Webull has just launched its crypto trading services in Australia, following a successful re-launch in the US. This expansion marks a significant step forward, with more regions expected to follow soon. Stay tuned for what's next in cry… https://t.co/BfdTX37OG0 — CRYPTO PANZER 🚀 (@CryptoPanzerHQ) August 27, 2025

Zur Einordnung: Die australische Krypto-Szene fühlte sich in letzter Zeit… naja, ein bisschen langweilig an. Webulls Eintritt rüttelt die Szene auf, senkt potenziell die Kosten und gibt Tradern neue Möglichkeiten. Meiner Meinung nach ist Wettbewerb der Lebensnerv der Innovation. Webull weiß das, und sie kommen mit voller Kraft.

Timing ist alles — und dieses Timing ist perfekt

Das Timing ist kein Zufall. Die Krypto-Adoption steigt weltweit wieder, aber in Australien wartete der Markt auf einen Katalysator. Webull scheint bereit, diese Lücke zu füllen. Der Neustart in den USA bewies, dass sie das Vertrauen zurückgewinnen und Compliance-Hürden meistern können. Die Expansion nach Australien nur wenige Tage später zeigt Selbstvertrauen — und vielleicht sogar den Ehrgeiz, mittlere globale Märkte zu dominieren.

Webull’s making moves! 🚀 Just days after rebooting its crypto services in the US, Webull Australia jumped into the game by launching crypto trading Down Under. Partnering with Coinbase Prime, they’re now offering access to 240 digital assets—that’s a serious menu for Aussie… pic.twitter.com/LOY78TJDNV — Seven Crypto 🐋 (@SevenWinse) August 27, 2025

Hier ist der Clou: Das ist nicht ihr Endspiel. Hedgen Sie, so viel Sie wollen, aber wenn man sich ihre Schritte ansieht, ist es sicher anzunehmen, dass weitere Regionen folgen werden. Erwarten Sie, dass Webull Europa oder den Asien-Pazifik-Raum ins Visier nimmt als Teil ihrer langfristigen Expansion.

Partnerschaft mit Coinbase Prime — Ein kluger Schachzug

Seien wir ehrlich. Infrastruktur ist entscheidend. Webull baut nicht alles von Grund auf neu; sie arbeiten mit Coinbase Prime für Verwahrung und Handelsinfrastruktur zusammen. Das ist, als würden sie sich mit einem der erfahrensten Namen in diesem Bereich verbünden. Warum ist das wichtig? Weil Verwahrungsrisiko einer der größten Gründe ist, warum Neulinge bei Krypto zögern.

Indem sie diesen Teil an Coinbase Prime auslagern, fügt Webull eine Glaubwürdigkeitsschicht hinzu — und verringert die Chance auf große Katastrophen. Eine strategische Allianz wie diese verschafft Webull einen soliden Vorteil gegenüber heimischen Konkurrenten.

Auswahl zählt, und Webull versteht das eindeutig. Über 240 Kryptowährungen anzubieten, geht nicht darum, „mit Zahlen zu prahlen“. Es geht darum, den Nutzern Optionen über große Blue-Chip-Coins wie Bitcoin und Ethereum hinaus zu geben, plus DeFi-Token, Gaming-Coins und vielleicht sogar ein paar Meme-Coins für die Kultur. Die meisten australischen Plattformen bieten nicht annähernd diese Vielfalt. Meine ehrliche Einschätzung? Webull wird das ausbalancieren müssen.

Und für diejenigen, die sich fragen, welche Krypto sie kaufen oder wie man Krypto kauft, hier ist ein nützlicher Leitfaden zum sicheren Kauf von Kryptowährungen.

Kann es die Herzen der Australier gewinnen?

Hier wird es interessant. Australier sind dafür bekannt, neue Technologien schnell zu übernehmen, aber sie sind skeptisch gegenüber Hype. Webulls Pitch muss über „hey, wir bieten jetzt Krypto an“ hinausgehen. Es muss sein: niedrige Gebühren, bessere Benutzererfahrung, Sicherheit und echter Support.

Ich denke, sie haben das Potenzial. Ihr Mobile-First-Design ist bereits in den USA ein Erfolg. Wenn sie sich auf lokale Community-Engagements konzentrieren, mit australischen Fintech-Influencern zusammenarbeiten und Transparenz zeigen, könnte dies ein großer Erfolg werden.

Diesen Trend sieht man in jedem Vergleich von Krypto-Börsen; die besten Plattformen sind die, die am schnellsten innovieren.

Webulls Schritt nach Australien geschieht nicht isoliert. Nach dem US-Neustart war Australien eindeutig Schritt zwei. Was ist Schritt drei?

Obwohl sie noch nichts offiziell angekündigt haben, ist meine Einschätzung, dass Europas fragmentierter, aber vielversprechender Markt ein offensichtliches Ziel ist. Oder vielleicht Singapur und Hongkong, wo die regulatorische Klarheit zunimmt.

Diese Art von schneller Expansion kann riskant sein. Und da Webull bereits auf Presale-Markttrends zugreift, könnten sie Investoren anziehen, die über den normalen Spot-Handel hinaus diversifizieren möchten.

Wir brauchen mehr regulierte, wettbewerbsfähige und benutzerfreundliche Plattformen weltweit. Webull bietet Krypto-Handel in Australien wenige Tage nach der Wiedereröffnung in den USA — und das ist mehr als nur eine Schlagzeile. Es ist ein Signal. Ein Signal, dass Partner auf institutionellem Niveau (wie Coinbase Prime) und Retail-Plattformen zusammenarbeiten können. Ein Signal, dass Krypto nicht tot ist, sondern reift. Und am wichtigsten: Ein Signal, dass selbst in einem skeptischen Markt wie Australien die Nachfrage nach digitalen Assets lebendig ist.

Ich habe Webull selbst genutzt und sage folgendes: Die Benutzeroberfläche ist butterweich, aber die Krypto-Funktionen brauchten in der Vergangenheit Arbeit. Ihr Neustart in den USA und der Start in Australien deuten darauf hin, dass sie sich verbessert haben. Bedeutet das, dass sie perfekt sind? Noch nicht. Compliance, Bildung und Kundendienst werden entscheiden, wie weit sie kommen.

Dennoch würde ich darauf wetten, dass Webulls Einstieg die Konkurrenz zwingt, Gebühren zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern. Das sind gute Nachrichten für australische Trader. Gesunder Wettbewerb nützt allen.

Schlussgedanken — Ist Webulls Schritt eine große Sache?

Absolut. Nicht nur, weil Webull Krypto-Handel in Australien wenige Tage nach der Wiedereröffnung in den USA anbietet, sondern weil es einen Ausblick auf die Zukunft der Krypto-Zugänglichkeit gibt. Mehr Auswahl. Niedrigere Gebühren. Partnerschaften mit Giganten wie Coinbase. Und globale Ambitionen, die Webull außerhalb der USA zu einem bekannten Namen machen könnten. Also ja, ich würde sie im Auge behalten. Das fühlt sich an wie der Beginn von etwas viel Größerem.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.