Das Wichtigste in Kürze

Laut einer On-Chain-Analyse von Lookonchain unter Verwendung von Daten von Arkham Intelligence wurde die Akkumulation auf zwei verschiedene Adressen aufgeteilt.

Der nicht identifizierte Whale nutzte 111,62 Millionen USDT, um die 50.706 ETH bei einem durchschnittlichen Einstieg von rund 2.201 USD zu sichern.

Die Daten deuten darauf hin, dass dies die erste signifikante Aktivität dieser Wallets nach sieben Monaten Inaktivität war, was auf eine geduldige Kapitalallokationsstrategie schließen lässt.

Ein versierter Krypto-Trader hat über zwei Wallet-Adressen aggressiv 50.706 ETH im Wert von etwa 111,62 Millionen USD erworben. Dies markiert eine bedeutende Rückkehr in den Markt nach einer längeren Phase der Inaktivität. Diese groß angelegte Akquisition, die im Laufe des Mittwochs durchgeführt wurde, stellt eine überzeugte Wette auf die aktuelle Bewertung des Assets bei 2.167 USD dar.

Die Akkumulation ist besonders bemerkenswert aufgrund ihres strategischen Timings. Dieselbe Instanz hatte im Vorjahr 2025 Bestände zu einem Durchschnittspreis von 3.892 USD liquidiert und so die darauffolgende Marktkorrektur effektiv umgangen. Durch den Wiedereinstieg in den Markt zu einem Durchschnittspreis von 2.201 USD hat der Investor einen kalkulierten Whale-Move vollzogen und seine Position vergrößert, während er gleichzeitig seine Kostenbasis im Vergleich zum Ausstieg im Vorjahr deutlich senkte.

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Ethereum On-Chain-Daten offenbaren die Rückkaufstrategie

Laut einer On-Chain-Analyse von Lookonchain unter Verwendung von Daten von Arkham Intelligence wurde die Akkumulation auf zwei verschiedene Adressen aufgeteilt. Der nicht identifizierte Whale nutzte 111,62 Millionen USDT, um die 50.706 ETH bei einem durchschnittlichen Einstieg von rund 2.201 USD zu sichern. Die Daten deuten darauf hin, dass dies die erste signifikante Aktivität dieser Wallets nach sieben Monaten Inaktivität war, was auf eine geduldige Kapitalallokationsstrategie schließen lässt.

https://twitter.com/lookonchain/status/1765435942564741491

Die Analyseplattform führt die für diesen Kauf verwendeten Mittel auf einen vorausschauenden Verkauf zurück, der vor etwa einem Jahr getätigt wurde. In diesem Zeitraum verkaufte die Instanz 28.683 ETH zu einem Durchschnittspreis von 3.892 USD. Der Unterschied im Volumen ist deutlich: Das durch den Verkauf nahe der Höchstpreise gesicherte Kapital hat es dem Trader nun ermöglicht, seine ETH-Bestände auf dem aktuellen Niveau nahezu zu verdoppeln. Während diese Instanz kauft, zeigten andere Marktteilnehmer andere Verhaltensweisen; so hat beispielsweise ein separater Ethereum-Whale kürzlich bedeutende ETH-Bestände abgestoßen, was die unterschiedlichen Strategien großer Halter in dieser Konsolidierungsphase verdeutlicht.

Einige anfängliche Spekulationen brachten die Wallets aufgrund historischer Transaktionscluster mit dem ShapeShift-Gründer Erik Voorhees in Verbindung. Voorhees hat jedoch laut einem aktuellen Bericht von The Block öffentlich bestritten, der Eigentümer dieser spezifischen Adressen zu sein. Infolgedessen bleibt die Entität als anonymer, vermögender Trader eingestuft.

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Was das Timing verrät: Ein kalkulierter Wiedereinstieg

Das Timing dieser ETH-Akkumulation deutet auf eine Trendwende durch „Smart Money“ hin. Durch das Abstoßen von Assets im Bereich von 3.900 USD 2025 und die erneute Akkumulation nahe 2.200 USD hat der Whale effektiv von einem Preisabschlag von 43 % profitiert. Dieses Verhalten ist charakteristisch für versierte Marktteilnehmer, die Phasen hoher Volatilität nutzen, um Assets an Privatanleger zu distribuieren und in Phasen der Kapitulation oder ausgedehnten Konsolidierung erneut zu akkumulieren.

Dieser Schritt spiegelt breitere Trends wider, die in den letzten Wochen beobachtet wurden, in denen inaktive Wallets reaktiviert wurden, um Unterstützungsniveaus zu verteidigen. Er deutet darauf hin, dass finanzstarke Investoren den aktuellen Bereich unter 2.500 USD als Value-Zone betrachten, obwohl Ethereum deutlich unter seinem Allzeithoch von 4.946 USD vom August 2025 gehandelt wird. Diese Überzeugung bleibt bestehen, selbst wenn die Netzwerkaktivität von Ethereum Rekordhöhen erreicht, während die Preisentwicklung zurückbleibt – eine Divergenz, die Value-Investoren oft auszunutzen versuchen.

Ethereum-Preis: Wichtige Niveaus im Fokus

(Quelle – TradingView, ETH USDT)

Bei Redaktionsschluss wird Ether um 2.168 USD gehandelt, was einem Rückgang von -1,6 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Der durchschnittliche Einstieg des Whales von 2.201 USD liegt nahe dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, der derzeit als dynamische Unterstützung um 2.100 USD fungiert. Ein anhaltender Tagesschlusskurs unter 2.150 USD könnte die unmittelbare bullische These entkräften und potenziell niedrigere Liquiditätszonen freilegen.

Umgekehrt werden die Bullen wahrscheinlich den unmittelbaren Widerstand bei 2.500 USD anvisieren, wenn der Kaufdruck dieses Whales und ähnlicher Akteure den Preis über 2.200 USD stabilisiert. Das Asset notiert weiterhin rund 55 % unter seinem Höchststand, was erheblichen Raum für Erholung lässt, falls institutionelle Investitionsströme die Marktstruktur weiter stützen.

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Marktauswirkungen der groß angelegten Akkumulation

Der Abzug von über 50.000 ETH aus dem liquiden Umlauf reduziert effektiv den unmittelbaren Verkaufsdruck an den Börsen. Wenn große Akteure Assets in Cold Storage oder private Wallets verschieben, signalisiert dies üblicherweise einen langfristigen Anlagehorizont statt der Absicht, kurzfristige Volatilität zu traden. Diese Akkumulation fällt mit einem erneuten Interesse an Spot-Ethereum-ETFs zusammen, die Anfang dieser Woche Zuflüsse von über 138 Millionen USD verzeichneten.

Darüber hinaus verbessert sich die regulatorische Klarheit weiter, wobei jüngste Leitlinien der SEC den Rohstoffstatus der meisten digitalen Assets untermauerten. Während die Nachfrage von institutionellen und privaten Whales an diesen Unterstützungsniveaus konvergiert, werden Marktteilnehmer die aktuellen On-Chain-Daten beobachten, um zu sehen, ob Anschlusskäufe erfolgen oder ob dies ein isoliertes Ereignis eines opportunistischen Wiedereinstiegs bleibt.