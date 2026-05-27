Wichtigste US-Finanzinfrastruktur DTCC verkündet Partnerschaft mit Stellar

Das Wichtigste in Kürze

DTCC bringt erstmals tokenisierte TradFi-Vermögenswerte auf öffentliche Blockchain-Netzwerke künftig.

Stellar positioniert sich stärker als Infrastruktur für institutionelle Blockchain-Finanzlösungen weltweit.

Tokenisierung realer Vermögenswerte entwickelt sich zunehmend zum milliardenschweren Kryptomarkt-Trend.

Die institutionelle Adoption von Kryptowährungen bleibt eines der spannendsten Themen am Markt. Während Bitcoin-ETFs, Stablecoins und tokenisierte Vermögenswerte zunehmend an Bedeutung gewinnen, rückt nun auch die Verbindung zwischen klassischer Finanzwelt und Blockchain-Technologie stärker in den Fokus.

Vor allem große TradFi-Institutionen treiben derzeit Projekte rund um die Tokenisierung realer Vermögenswerte voran. Genau hier sorgt nun eine neue Partnerschaft zwischen DTCC und Stellar für Aufmerksamkeit. Denn erstmals sollen künftig DTC-verwahrte Vermögenswerte auf eine öffentliche Blockchain gebracht werden. Das könnte ein weiterer Schritt hin zu einem offeneren und effizienteren Finanzsystem sein.

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DTCC und Stellar starten Partnerschaft für tokenisierte Vermögenswerte

Die Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) und die Stellar Development Foundation haben offiziell angekündigt, gemeinsam an der Tokenisierung von DTC-verwahrten Vermögenswerten auf dem Stellar-Netzwerk zu arbeiten. Ziel ist es, traditionelle Finanzwerte künftig direkt über die öffentliche Blockchain-Infrastruktur von Stellar verfügbar zu machen. Laut der Mitteilung sollen die ersten tokenisierten Assets bereits in der ersten Hälfte des Jahres 2027 auf Stellar verfügbar sein.

DTCC and the Stellar Development Foundation announced today plans to enable the tokenization of DTC‑custodied assets on the @StellarOrg network. This collaboration advances DTCC’s multi chain strategy and expands how traditional assets move across digital ecosystems.… pic.twitter.com/bdeX0JmDGY — DTCC (@The_DTCC) May 27, 2026

Besonders spannend ist dabei, dass DTCC mit diesem Schritt seine sogenannte Multi-Chain-Strategie weiter ausbaut. Bereits Ende 2025 erhielt DTCC von der US-Börsenaufsicht SEC eine sogenannte No-Action-Letter-Genehmigung, um einen neuen Service für tokenisierte Real-World-Assets einzuführen. Dadurch können Marktteilnehmer klassische Finanzwerte künftig innerhalb digitaler Ökosysteme nutzen – mit potenziell schnelleren Abwicklungen, längeren Handelszeiten und geringeren Kosten.

Die Kooperation mit Stellar soll dabei vor allem die Interoperabilität zwischen traditionellen Finanzsystemen und Blockchain-Netzwerken verbessern. Laut DTCC-CEO Frank La Salla gehe es darum, eine offene Infrastruktur zu schaffen, die traditionelle und digitale Märkte verbindet. Gleichzeitig sollen die bekannten regulatorischen Schutzmechanismen traditioneller Wertpapiere erhalten bleiben.

Im ersten Schritt prüfen DTCC und Stellar verschiedene Anwendungsfälle. Dazu gehören unter anderem tokenisierte ETFs, US-Staatsanleihen oder Aktien aus dem Russell-1000-Index. Gerade diese hochliquiden Vermögenswerte könnten langfristig eine wichtige Rolle im Bereich der Tokenisierung spielen und institutionellen Investoren neue Möglichkeiten eröffnen.

Was sind DTCC und Stellar überhaupt?

Die DTCC gehört zu den wichtigsten Finanzinfrastrukturen weltweit. Das Unternehmen wickelt im Hintergrund enorme Teile des globalen Wertpapierhandels ab und übernimmt Aufgaben wie Clearing, Settlement und Verwahrung von Vermögenswerten. Jährlich verarbeitet DTCC laut eigenen Angaben Transaktionen im Wert von mehreren Billiarden US-Dollar und verwahrt Vermögenswerte im Umfang von über 100 Billionen US-Dollar. Damit gilt die Organisation als zentrales Rückgrat der traditionellen Finanzmärkte.

Stellar hingegen ist ein öffentliches Blockchain-Netzwerk, das speziell für schnelle und günstige Finanztransaktionen entwickelt wurde. Das Netzwerk wird häufig für Zahlungsverkehr, Stablecoins, Remittances und zunehmend auch für tokenisierte Vermögenswerte genutzt. Hinter der Entwicklung steht die Stellar Development Foundation, die sich auf institutionelle Blockchain-Lösungen fokussiert.

Besonders relevant für TradFi-Unternehmen ist dabei die Architektur von Stellar. Das Netzwerk legt großen Fokus auf regulatorische Compliance, hohe Transaktionsgeschwindigkeit und niedrige Gebühren. Genau diese Eigenschaften hebt auch DTCC in der Partnerschaft hervor. Laut Nadine Chakar, Leiterin von DTCC Digital Assets, erfülle Stellar die hohen Anforderungen institutioneller Marktteilnehmer in Bezug auf Skalierbarkeit, Compliance und Effizienz.

Die Partnerschaft zeigt damit deutlich, wohin sich der Markt entwickelt. Statt eines reinen Konkurrenzkampfs zwischen Banken und Blockchain-Projekten entsteht zunehmend eine Verbindung beider Welten. Vor allem die Tokenisierung realer Vermögenswerte gilt inzwischen als einer der wichtigsten Trends im Kryptomarkt – und könnte langfristig Billionenmärkte auf öffentliche Blockchains bringen.

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