Wirtschaftskrise schlimmer als 2008? Peter Schiffs düstere Prognose und Bitcoins ungewisse Rolle

Das Wichtigste in Kürze

Der Ökonom Peter Schiff prognostiziert aufgrund steigender Inflation und geopolitischer Instabilität einen globalen Wirtschaftskollaps, der die Finanzkrise von 2008 in den Schatten stellen könnte.

Entgegen der Erwartungen vieler Skeptiker zeigt Bitcoin in der aktuellen Krisenphase eine bemerkenswerte relative Stärke, während das traditionelle Edelmetall Gold massive Kursverluste hinnehmen musste.

Führende Analysten warnen jedoch vor einer drohenden Rezession und einer verschlechterten Liquiditätslage, die auch den Kryptomarkt in eine finale Bärenmarktphase ziehen könnten.

Geopolitik und das Versagen klassischer Narrative

Die Warnrufe von Peter Schiff gehören mittlerweile zum rituellen Bestandteil fast jeder Marktphase. Diesmal jedoch zielt der Gold-Enthusiast nicht primär auf Bitcoin ab, sondern nimmt das Fundament der US-Wirtschaft direkt ins Visier.

As inflation causes homeownership costs to soar, including mortgage rates, insurance, utilities, maintenance, and taxes, real estate prices will crash. The recent collapse in mortgage and refi applications is the tip of the iceberg. What lies beneath is a crisis worse than 2008. — Peter Schiff (@PeterSchiff) March 25, 2026

Laut Schiff stehe die Welt am Beginn einer Krise, die durch den rasanten Anstieg der Inflation infolge der Iran-Krise befeuert werde. Seine These ist deutlich:

Was wir bisher an den Märkten beobachten, ist lediglich die Spitze eines gigantischen Eisbergs. Während die Community auf sozialen Plattformen seine Treffsicherheit oft ironisch kommentiert, lieferten die Finanzmärkte zuletzt tatsächlich bemerkenswerte Daten.

Pünktlich zum Eskalationshöhepunkt im Nahen Osten stürzte Gold, Schiffs bevorzugter sicherer Hafen, um mehr als 20 Prozent ab. Inmitten dieses Kursbebens hielt sich Bitcoin mit einer Performance nahe dem Nullpunkt erstaunlich stabil.

Diese Widerstandsfähigkeit überrascht viele Beobachter, da Bitcoin oft als volatiles Risiko-Asset eingestuft wird, das bei geopolitischen Verwerfungen unter Druck geraten müsste.

Historische Daten von Plattformen wie Cryptorank stützen jedoch die These einer zeitversetzten Stärke. In den 60 Tagen nach großen geopolitischen Ereignissen schnitt Bitcoin in der Vergangenheit oft besser ab als Gold, Öl oder der klassische S&P 500 Index.

Selbst Schwergewichte wie JPMorgan attestieren der Kryptowährung mittlerweile eine wachsende Präferenz als digitaler Fluchthafen in instabilen Zeiten.

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Zwischen Liquiditätsengpass und der Suche nach dem Boden

Die Sorge vor einem globalen Zusammenbruch speist sich nicht nur aus den Prognosen einzelner Ökonomen, sondern auch aus harten ökonomischen Realitäten.

Die Internationale Energiebehörde spricht bereits vom schlimmsten jemals verzeichneten Energieschock, was den globalen Inflationsdruck massiv erhöht.

In diesem aufgeheizten Klima spielt die US-Politik eine unberechenbare Rolle. Donald Trumps Einfluss auf die Märkte ist so prägnant, dass Banken sogar spezielle Indizes entwickelten, um seine sprunghaften Entscheidungen zu antizipieren.

Analysten wie Michael Nadeau vom DeFi-Report warnen in diesem Zusammenhang vor einer gefährlichen Selbstgefälligkeit.

Er zieht Parallelen zum Jahr 2022 und prognostiziert eine Entwicklung, in der die traditionellen Finanzmärkte erst sehr spät realisieren, dass sie sich längst in einer Rezession befinden.

Auch das Analysehaus Delphi Digital sieht düstere Vorzeichen in der rasant schwindenden globalen Liquidität. Steigende Leitzinsen und die hohe Staatsverschuldung schränken den Spielraum für fiskalische Impulse massiv ein.

The US fiscal impulse has been one of the most reliable leads for Bitcoin, tracking about 6 months ahead. It is now negative year-over-year and set to deteriorate further, as the OBBBA spending (tax refunds, SALT cap increases, tip and overtime deductions, bonus depreciation)… pic.twitter.com/93zPJPNaIG — Delphi Digital (@Delphi_Digital) March 24, 2026

Sollte die Liquidität weiter austrocknen, könnte dies die finale Phase eines schmerzhaften Bärenmarktes einleiten, der auch den Kryptosektor nicht verschonen wird. Aktuell befindet sich Bitcoin in einer heiklen Zwischenstellung.

Er agiert weder als reiner Hebel für Technologiewerte noch als vollständig etablierter sicherer Hafen, was die Orientierung für Investoren erschwert.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob sich Bitcoin endgültig von den klassischen Märkten entkoppeln kann oder ob der allgemeine Abwärtssog der Weltwirtschaft dominiert.

Fazit: Eine finale Probe für den Bitcoin

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Märkte derzeit von einer tiefen Verunsicherung geprägt sind, die weit über den Kryptosektor hinausgeht.

Peter Schiffs Warnungen mögen im Timing oft ungenau sein, doch die zugrunde liegenden strukturellen Probleme wie die hohe Schuldenlast und die Inflation sind unbestreitbare Fakten.

Für die Krypto-Branche bedeutet die aktuelle Phase eine fundamentale Reifeprüfung. Kann Bitcoin sein Versprechen als unkorreliertes Asset in einer echten Systemkrise halten? Die kommenden Monate werden es wohl zeigen!

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