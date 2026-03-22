XRP Analyse: Druck steigt – Hedgefonds gehen massiv short

Das Wichtigste in Kürze

Hedgefonds positionieren sich bei XRP zunehmend auf der Short-Seite.

Anteil der Retail-Anleger steigt, Wale verkaufen XRP.

Kurs fällt heute auf 1,40 US-Dollar, charttechnisch bleibt XRP angeschlagen.

Der Kryptomarkt zeigt sich aktuell angeschlagen, und XRP gerät zunehmend in den Fokus bearisher Marktteilnehmer. Während institutionelle Daten zuletzt eine klare Short-Positionierung von Hedgefonds signalisierten, spiegelt sich diese Unsicherheit auch im Kursverlauf wider. XRP notiert heute rund 3 Prozent im Minus und fällt zurück auf etwa 1,40 US-Dollar.

Auf Wochensicht zeigt sich der Kurs zwar weitgehend seitwärts, doch der übergeordnete Trend bleibt klar negativ. In den vergangenen drei Monaten hat XRP rund ein Viertel seines Werts verloren. Die Marktbreite wirkt schwach, Verkaufsdruck dominiert – und auch charttechnisch bleibt die Lage angespannt. Das zeigt die jüngste Ripple Prognose:

Hedgefonds positionieren sich short bei XRP

Neue Daten zeigen ein klares Ungleichgewicht in der Positionierung verschiedener Marktteilnehmer bei XRP-Futures. Besonders auffällig: Hedgefonds sind aktuell netto short positioniert. Das bedeutet, sie spekulieren aktiv auf fallende Kurse und stellen damit die aggressivste, oft auch trendfolgende Marktgruppe dar.

As of last week, US hedge funds hold more short positions on $XRP. On the other hand, dealers and asset managers hold more long positions. pic.twitter.com/j2IqRSIOEv — CW (@CW8900) March 21, 2026

Im Gegensatz dazu stehen Dealer und Asset Manager, die überwiegend long positioniert sind. Diese Gruppen agieren häufig strukturierter und weniger spekulativ – etwa zur Absicherung oder im Rahmen langfristiger Strategien. Ihre Long-Positionen können daher als stabilere Nachfrage interpretiert werden.

Solche Konstellationen können zwei Dinge bedeuten: Entweder Hedgefonds liegen richtig und drücken den Markt weiter nach unten – oder ein Short Squeeze entsteht, wenn sich der Markt entgegen ihrer Erwartungen entwickelt.

XRP-Netzwerk wächst – aber Retail dominiert: Warnsignal oder Chance?

Die aktuellen On-Chain-Daten von Santiment zeigen eine spannende, aber auch kritische Entwicklung im XRP-Ökosystem. Insgesamt wächst das Netzwerk weiter, doch die Verteilung der Wallets liefert wichtige Hinweise auf die Marktstruktur. Besonders auffällig ist der starke Anstieg bei kleinen Wallets: Mittlerweile gibt es rund 5,66 Millionen Adressen mit weniger als 100 XRP. Das deutet klar auf eine zunehmende Beteiligung von Kleinanlegern hin – ein klassisches Zeichen für steigendes Retail-Interesse.

Auch im mittleren Segment, also Wallets mit 100 bis 100.000 XRP, sehen wir mit etwa 2,01 Millionen Adressen eine stabile und wachsende Basis. Diese Gruppe gilt oft als „Smart Retail“ oder kleinere Investoren, die langfristiger denken. Dennoch liegt der Fokus aktuell klar auf der unteren Kohorte.

📈 XRP Ledger is continuing to see its network grow. Based on wallet size, here are the amount of addresses under each tier: 🦐🐟 Less Than 100 XRP: 5.66M Wallets

🐡🐬 100 to 100K XRP: 2.01M Wallets

🦈🐳 More Than 100K XRP: 32,054 Wallets pic.twitter.com/QN1AWIhYBJ — Santiment (@santimentfeed) March 21, 2026

Im Gegensatz dazu bleibt die Anzahl der großen Wallets mit über 100.000 XRP vergleichsweise gering – rund 32.054 Adressen. Diese sogenannten Wale dominieren zwar weiterhin große Teile des Angebots, doch ihr relativer Einfluss nimmt tendenziell ab, während Retail stärker wird.

Genau hier liegt das Risiko: Historisch gesehen ist eine zunehmende Verteilung hin zu kleineren Wallets oft ein Zeichen dafür, dass größere Marktteilnehmer Positionen abgeben. Das kann mittelfristig Verkaufsdruck erzeugen, da Kapital von erfahrenen Investoren in weniger stabile Hände übergeht.

In Kombination mit der aktuellen Kursschwäche ergibt sich somit ein gemischtes Bild: Wachstum im Netzwerk, aber potenziell fragilere Marktstruktur. Dies interpretieren auch Hedgefonds dergestalt und bauen ihre Short-Postionen zuletzt aus. Wer XRP jetzt kaufen möchte, positioniert sich damit gegen die Hedgefonds.