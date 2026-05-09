XRP Analyse: Kaufsignal & 1250 % Potenzial

Das Wichtigste in Kürze

Derivatemarkt spiegelt XRP-Historie, Kaufsignal für Bullenmarkt.

Ripple-Trader sieht massives Kurspotenzial, Base-Case sieht 1250 % Kursrallye.

Kurzfristig könnten XRP-Zuflüsse zu Krypto-Börsen belasten, XRP verharrt bei 1,40 US-Dollar.

XRP bleibt eine der spannendsten Kryptowährungen am Markt. Während Bitcoin zuletzt wieder etwas Stärke zeigte und über wichtige Kursmarken kletterte, stabilisiert sich auch XRP zunehmend. Heute gewinnt der Coin rund 2 Prozent und steigt wieder über 1,40 US-Dollar.

Damit bewegt sich XRP auf Wochensicht weitgehend im Gleichklang mit dem Gesamtmarkt. Dennoch bleibt die große Dynamik bislang aus. Vom Allzeithoch ist XRP weiterhin mehr als 60 Prozent entfernt.

Genau deshalb stellt sich für viele Anleger die Frage, ob aktuell eine attraktive Einstiegsphase entstehen könnte. Neue On-Chain- und Derivatedaten sorgen nun jedenfalls für Aufmerksamkeit. Analysten sprechen von einem möglichen Kaufsignal – und sehen im bullischen Szenario sogar ein Kurspotenzial von bis zu 1.250 Prozent.

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XRP-Derivate fallen auf Tiefstände – Analyst sieht Kaufsignal

Neue Daten von CryptoQuant sorgen derzeit für Aufmerksamkeit im XRP-Markt. Analyst Amr Taha verweist darauf, dass das XRP-Derivatevolumen auf Binance zuletzt massiv eingebrochen ist. Am 7. Mai wurden lediglich rund 372 Millionen US-Dollar Handelsvolumen bei XRP-Perpetuals registriert. Damit nähert sich die Aktivität den Tiefständen vom Oktober 2024 an. Besonders auffällig: Frühere Hochphasen lagen teils deutlich über 2 Milliarden US-Dollar täglichem Volumen.

$XRP derivatives volume on Binance sits near October 2024 lows, with $372M recorded on May 7, CryptoQuant Author Amr Taha Highlights. #Ripple This is lower than previous peaks in which derivatives volume exceeded $2 billion. The October 2024 lows preceded a major rally, which… pic.twitter.com/OV1lgAGPks — TheCryptoBasic (@thecryptobasic) May 9, 2026

Genau diese Entwicklung könnte nun jedoch bullisch interpretiert werden. Historisch markierten Phasen extrem niedriger Derivateaktivität bei XRP häufig lokale Tiefpunkte. Im Oktober 2024 etwa folgte auf eine ähnliche Situation eine massive Rallye von rund 580 Prozent. XRP stieg damals von etwa 0,50 US-Dollar auf zeitweise 3,40 US-Dollar.

Der Hintergrund: Sinkendes Derivatevolumen deutet oft darauf hin, dass spekulative Überhitzung aus dem Markt gespült wurde. Viele kurzfristige Trader verschwinden, die Finanzierungskosten sinken und der Verkaufsdruck nimmt ab. Dadurch entsteht häufig die Grundlage für neue Aufwärtsbewegungen. Zusätzlich verweist der Analyst auf ein sogenanntes „Sequential Buy Signal“, das ebenfalls auf eine mögliche Trendwende hindeutet. Noch fehlt zwar klare Dynamik in der XRP Prognose, doch genau diese ruhigen Marktphasen waren bei XRP in der Vergangenheit häufig die Grundlage größerer Bewegungen.

Analyst sieht bis zu 1.250 Prozent Kurspotenzial bei XRP

Auch der bekannte Analyst EGRAG CRYPTO bleibt langfristig bullish für XRP. In seiner aktuellen Analyse untersucht er historische Bewegungen rund um das sogenannte EMA Ribbon auf dem Wochenchart. Dabei handelt es sich um ein Bündel gleitender Durchschnitte, das häufig genutzt wird, um langfristige Trends und Trendwechsel zu identifizieren.

Historisch zeigte XRP laut EGRAG immer dann explosive Kursbewegungen, wenn der Kurs das EMA Ribbon zurückeroberte und sich anschließend davon nach oben entfernte. Der Analyst identifiziert dabei drei große historische Expansionsphasen: eine Rallye von rund 2.400 Prozent, eine Bewegung von etwa 1.000 Prozent sowie einen Anstieg von rund 1.250 Prozent.

#XRP – Which Historical EMA Ribbon Move Is Most Likely? 👀 On the Weekly Time Frame, #XRP has historically exploded AFTER reclaiming and expanding away from the EMA Ribbon. Historical expansions:

⚪ White Move:🚀 ~2,400%

🔵 Blue Move:🚀 ~1,000%

🟢 Green Move: 🚀 ~1,250% Now… pic.twitter.com/L0U9Z5mJTs — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) May 8, 2026

Für den aktuellen Zyklus hält EGRAG insbesondere das Szenario einer 1.250-Prozent-Rallye für am wahrscheinlichsten. Die Wahrscheinlichkeit dafür schätzt er auf etwa 50 bis 55 Prozent. Als Gründe nennt er die aktuelle Marktstruktur, die Liquiditätsbedingungen sowie die mittlerweile deutlich höhere Marktkapitalisierung von XRP im Vergleich zu früheren Zyklen. Eine extreme 2.400-Prozent-Bewegung sei dagegen nur unter massiver Euphorie und außergewöhnlicher Liquidität realistisch.

Entscheidend bleibt laut Analyse nun, dass XRP das EMA Ribbon nachhaltig zurückerobert. Sollte dies gelingen, könnte sich daraus erneut eine größere Trendbewegung entwickeln. Genau deshalb beobachten viele Trader die aktuelle Seitwärtsphase besonders genau.

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Mehr XRP an Börsen – kurzfristig wächst der Verkaufsdruck

Trotz der zuletzt bullischen Analystenstimmen gibt es kurzfristig auch Daten, die Anleger vorsichtig stimmen könnten. Laut aktuellen Glassnode-Daten beobachten wir seit einigen Tagen wieder verstärkte XRP-Zuflüsse auf zentrale Börsen. Die „Exchange Net Position Change“ dreht damit erneut leicht ins Positive. Genau das gilt häufig als Signal dafür, dass Marktteilnehmer Coins eher für mögliche Verkäufe auf Handelsplätze transferieren.

Besonders auffällig ist dabei, dass die positiven Zuflüsse zuletzt kontinuierlich zunahmen, während sich der XRP-Kurs gleichzeitig kaum dynamisch nach oben bewegen konnte. Das deutet darauf hin, dass auf höheren Kursniveaus weiterhin Verkaufsdruck vorhanden ist. Historisch gingen Phasen steigender Exchange-Zuflüsse bei XRP häufig mit kurzfristigen Konsolidierungen oder stärkeren Rücksetzern einher.

Noch ist die Entwicklung zwar nicht extrem, dennoch könnte dies kurzfristig etwas Gegenwind erzeugen. Gerade solange XRP wichtige Widerstandsbereiche nicht klar zurückerobert, bleibt die Gefahr bestehen, dass Händler Gewinne mitnehmen und den Markt damit vorübergehend belasten.

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