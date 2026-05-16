XRP-Experte sieht 10x Potenzial gegen Bitcoin

Das Wichtigste in Kürze

XRP könnte laut Analysten Bitcoin mittelfristig deutlich outperformen und überraschen.

Langfristig stieg XRP stärker als Bitcoin, Apple, Tesla und Gold.

Trader beobachten nun entscheidende XRP/BTC-Formation vor möglichem explosiven Ausbruch. .

Der Kryptomarkt bleibt 2026 zweigeteilt. Während Bitcoin als wertvollste Kryptowährung der Welt institutionell weiter dominiert, kämpfen viele Altcoins weiterhin mit deutlicher relativer Schwäche. XRP gehört dennoch zu den beliebtesten Coins unter Privatanlegern und hält sich vergleichsweise stabil.

Year-to-Date liegt Bitcoin aktuell rund 10 Prozent im Minus, während XRP lediglich etwa 25 Prozent verloren hat – trotz schwieriger Marktphase. Genau diese relative Stärke sorgt nun für neue Spekulationen. Ein bekannter Analyst sieht bei XRP gegenüber Bitcoin sogar ein mögliches 10x-Szenario. Grundlage dafür ist ein langfristiges Chartmuster, das nach seiner Einschätzung kurz vor dem Ausbruch stehen könnte.

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Analyst sieht massiven XRP-Ausbruch gegen Bitcoin

Der Krypto-Analyst Celal Kucuk sorgt aktuell mit einer extrem bullischen Prognose für Aufmerksamkeit. Im Fokus steht dabei nicht der XRP-Dollar-Chart, sondern das Handelspaar XRP/BTC. Genau hier erkennt der Analyst laut seiner aktuellen Einschätzung ein langfristiges Muster, das auf eine massive Trendwende zugunsten von XRP hindeuten könnte.

Im Monatschart zeigt sich seit Jahren eine große symmetrische Dreiecksformation. Der XRP/BTC-Kurs bewegt sich dabei kontinuierlich zwischen fallender Widerstandslinie und steigender Unterstützung zusammen. Solche Strukturen gelten in der technischen Analyse oft als Vorboten größerer Bewegungen, sobald ein nachhaltiger Ausbruch erfolgt.

Besonders auffällig: XRP notiert mittlerweile sehr nahe an der oberen Begrenzung dieser Formation. Genau dort erwartet der Analyst den entscheidenden Breakout. In seiner Projektion skizziert er zunächst einen kurzfristigen Rücksetzer, bevor XRP anschließend dynamisch nach oben ausbrechen könnte.

XRP / $BTC has the potential to outperform Bitcoin by 10x. The chart looks that clear to me… I believe XRP is about to enter a parabolic move on the daily timeframe. And while most people keep waiting for a correction, the price will continue moving higher. You’ll see a 3x… pic.twitter.com/wo31hVD48R — Celal Kucuker (@CelalKucuker) May 15, 2026

Die dargestellte Zielbewegung wirkt dabei extrem aggressiv. Konkret projiziert der Analyst einen Anstieg von über 900 Prozent gegenüber Bitcoin. Damit würde XRP den BTC-Kurs massiv outperformen. Laut seiner Einschätzung würden viele Anleger bereits nach kleineren Gewinnen verkaufen und den eigentlichen Hauptimpuls verpassen.

Zusätzlich verweist er auf die psychologische Marktstruktur. Viele Marktteilnehmer warteten seiner Ansicht nach weiterhin auf eine größere Korrektur bei XRP. Genau das könnte laut ihm zum Problem werden, weil starke Trendphasen häufig ohne größere Rücksetzer verlaufen. Der Analyst spricht deshalb sogar von einer möglichen „parabolischen Bewegung“ auf dem Daily-Timeframe.

Besonders spannend bleibt dabei die Marke von 15 US-Dollar. Diese nennt der Analyst als mögliches Kursziel, falls XRP tatsächlich in eine neue explosive Marktphase übergeht. Noch handelt es sich dabei klar um ein spekulatives Szenario.

XRP schlägt Bitcoin langfristig – Debatte bleibt kontrovers

Übergeordnet zeigt sich derweil eine spannende Konstellation. Demnach stieg XRP in den vergangenen zehn Jahren um rund 24.000 Prozent und hätte damit sogar Bitcoin outperformt. Während Bitcoin seit 2016 laut den Daten etwa 17.300 Prozent zulegen konnte, stieg XRP von rund 0,006 US-Dollar auf aktuell etwa 1,42 US-Dollar. Auch klassische Assets wie Gold, Tesla oder Apple wurden laut der Analyse damit übertroffen.

$XRP Up 24,000% in 10 Yrs, Beats #Bitcoin, Gold, Tesla, Apple, Bill Morgan Highlights. Bitcoin rose about 17,300% since 2016, while XRP climbed from $0.006 to around $1.42 today. Critics say XRP’s gains depend on a selective timeframe, as the token remains below its 2018 peak.… pic.twitter.com/mtCXmlhSxj — TheCryptoBasic (@thecryptobasic) May 16, 2026

Allerdings bleibt die Debatte umstritten. Kritiker verweisen darauf, dass XRP weiterhin deutlich unter seinem Allzeithoch aus dem Jahr 2018 handelt und die enorme Performance stark vom gewählten Startzeitpunkt abhängt. Genau hier unterscheidet sich XRP aktuell klar von Bitcoin. Während BTC über Jahre hinweg konstant neue Höchststände erreichte, zeigte XRP deutlich höhere Volatilität und längere Schwächephasen.

Dennoch zeigt die Diskussion vor allem eines: XRP bleibt trotz jahrelanger Unsicherheit einer der bekanntesten und spekulativsten Altcoins am Markt. Sollte sich die Stimmung im Altcoin-Sektor wieder verbessern, könnte genau diese hohe Volatilität erneut für überdurchschnittliche Bewegungen sorgen.

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