XRP Ledger im Aufwind: Rekord-Transaktionen und institutionelle Offensive

Das Wichtigste in Kürze

Die monatlichen Transaktionen auf dem XRP Ledger stiegen innerhalb eines Jahres um 65 Prozent auf 71,5 Millionen an.

Mit 2,3 Milliarden US-Dollar in tokenisierten Real-World Assets und einer neuen Kreditlinie festigt das Ökosystem seine institutionelle Basis.

Trotz einer Preiskonsolidierung bei 1,50 US-Dollar signalisieren massive ETF-Zuflüsse ein hohes langfristiges Vertrauen der professionellen Marktteilnehmer in die Infrastruktur.

XRPL mit Rekord-Transaktionen

Das Wachstum des XRP Ledger ist das Resultat einer konsequenten Ausrichtung auf professionelle Finanzdienstleistungen. Zwischen Mai 2025 und April 2026 stieg die Zahl der monatlichen Transaktionen von 43 Millionen auf beeindruckende 71,5 Millionen an.

Dieser signifikante Zuwachs verdeutlicht, dass das Netzwerk zunehmend für reale wirtschaftliche Prozesse genutzt wird, anstatt lediglich als Instrument für Preiswetten zu dienen.

Maßgeblich für diese Entwicklung sind etablierte Akteure wie Bitstamp sowie spezialisierte Institutionen wie die brasilianische Braza Bank.

In einem Marktumfeld, das häufig von hoher Volatilität geprägt ist, sorgt die tiefe Integration in grenzüberschreitende Zahlungssysteme für eine notwendige Stabilisierung der On-Chain-Volumina. Besonders hervorzuheben ist dabei die dominante Rolle des Stablecoins RLUSD.

Dieser hält mittlerweile 84 Prozent des entsprechenden Marktanteils auf dem Ledger und ermöglichte allein im letzten Monat Transfers im Gesamtwert von 1,77 Milliarden US-Dollar. Die technologische Basis des Netzwerks zahlt sich hierbei aus.

Mit Transaktionskosten von lediglich 0,0002 US-Dollar und einer finalen Abwicklungszeit von drei bis fünf Sekunden positioniert sich der Ledger als effiziente Alternative zu klassischen Banküberweisungen oder deutlich teureren Blockchains wie Ethereum.

Dies fördert den Einsatz in Märkten wie Lateinamerika sowie bei Kapitalmarktunternehmen wie VERT, welche die Plattform für komplexe Finanzoperationen nutzen.

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Tokenisierung und die strategische Expansion im institutionellen Sektor

Ein weiterer massiver Treiber für die Netzwerkaktivität ist die Tokenisierung von Real-World Assets. Aktuell hostet der XRP Ledger Vermögenswerte im Wert von 2,3 Milliarden US-Dollar, worunter sich Anleihen und diverse Geldmarktfonds befinden.

Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung bei tokenisierten US-Schatzanweisungen, deren Volumen sich innerhalb eines Jahres auf 418 Millionen US-Dollar verachtfacht hat.

Die regulierte Börse Archax unterstrich diesen Trend durch die Zusage, bis Mitte 2026 Vermögenswerte in Höhe von einer Milliarde US-Dollar auf den Ledger zu transferieren.

Parallel dazu sicherte sich Ripple eine strategische Kreditfazilität von 200 Millionen US-Dollar für den Ausbau von Ripple Prime.

Diese Plattform soll institutionellen Kunden den Zugang zu Liquidität und Margenfinanzierung erleichtern, was die Brücke zum klassischen Kapitalmarkt weiter festigt. Ein Blick auf die Analyse des 4-Stunden-Charts zeigt derzeit eine gesunde Konsolidierung.

Der Kurs notiert bei rund 1,45 US-Dollar und hält sich stabil über dem gleitenden 21-Tage-Durchschnitt bei 1,4135 US-Dollar. Da der Relative-Stärke-Index mit einem Wert von 53 im neutralen Bereich liegt, ist kurzfristig nicht mit einer Überhitzung zu rechnen.

Für zukünftige Kurssteigerungen wird entscheidend sein, ob XRP vermehrt als Basiswährung für den Handel mit tokenisierten Anleihen eingesetzt wird, da die bisherigen Volumina primär über Stablecoins abgewickelt wurden.

Dennoch unterstreichen kumulative ETF-Zuflüsse von 1,5 Milliarden US-Dollar bis März 2026 das wachsende Interesse der Wall Street an diesem Ökosystem. XRP mit Paypal kaufen!

Fazit und Einordnung

Der XRP Ledger transformiert sich erfolgreich zu einer umfassenden Infrastruktur für das moderne Finanzwesen.

Die Kombination aus regulatorischer Konformität, hoher Geschwindigkeit und minimalen Kosten verschafft dem Netzwerk einen messbaren Vorteil gegenüber der Konkurrenz.

Während der aktuelle Preis noch nicht das volle Ausmaß der On-Chain-Aktivität widerspiegelt, deutet die massive Zunahme tokenisierter Vermögenswerte auf eine langfristige Neubewertung hin.

Es ist davon auszugehen, dass die zunehmende Nutzung von XRP als Brückenwährung im institutionellen Sektor die Grundlage für einen Ausbruch aus der aktuellen Seitwärtsphase bilden wird.

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