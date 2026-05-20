XRP News: Klares Signal im 3-Tages-Chart

Das Wichtigste in Kürze

XRP handelt weiter schwach und scheitert erneut an 1,50 US-Dollar.

Analysten sehen dennoch enormes Potenzial nach extremer Volatilitätskompression aktuell.

Onchain-Daten zeigen sinkende Aktivität und deutlich weniger spekulative Hebelpositionen.

XRP zeigt sich zum Wochenstart erneut schwach und fällt zurück auf 1,38 US-Dollar. Damit rutscht der Kurs wieder unter die wichtige Marke von 1,40 US-Dollar, nachdem ein Ausbruch über 1,50 US-Dollar zuletzt klar gescheitert war. Auf Wochensicht steht XRP damit erneut deutlich unter Druck, während viele Anleger weiter auf Momentum warten. Dennoch bleibt die Stimmung am Markt nicht komplett negativ. Einige Analysten sehen aktuell sogar die Voraussetzungen für eine massive Kursbewegung.

Vor allem die extrem niedrige Volatilität im mittelfristigen Chart sorgt für Aufmerksamkeit. Genau darauf verweist nun der bekannte Analyst Ali Charts und sieht ein technisches Setup, das schon bald einen explosiven Ausbruch vorbereiten könnte.

Mehr erfahren: Beste Krypto-Presales in 2026

Signal im 3-Tageschart: Warum Analysten jetzt auf einen XRP-Ausbruch warten

Der Analyst Ali Charts verweist aktuell auf ein auffälliges Signal im 3-Tageschart von XRP: die engsten Bollinger Bänder seit über einem Jahr. Die Bollinger Bänder messen die Volatilität eines Assets. Ziehen sich die Bänder extrem stark zusammen, deutet das darauf hin, dass der Markt in eine Phase geringer Schwankungen übergeht. Historisch folgt auf solche Phasen häufig eine starke Richtungsbewegung.

$XRP is ready for a big price move! I'm tracking the tightest Bollinger Band squeeze on the XRP's 3-day chart in over a year. When volatility compresses this tightly, it’s a signal that a violent price expansion is approaching. This current compression zone is a definitive… pic.twitter.com/TLBejKAl1D — Ali Charts (@alicharts) May 18, 2026

Genau dieses Setup sieht Ali Charts derzeit bei XRP. Im Chart bewegt sich der Kurs seit Wochen in einer engen Spanne zwischen 1,29 und 1,50 US-Dollar. Die Volatilität komprimiert sich immer weiter, während Käufer und Verkäufer zunehmend auf eine Entscheidung warten. Laut dem Analysten ist dies aktuell eine klassische „No-Trade-Zone“. Bedeutet: Viele professionelle Trader warten zunächst auf eine Bestätigung des Ausbruchs, bevor neues Kapital eingesetzt wird.

Besonders wichtig ist dabei der Schlusskurs im 3-Tageschart. Erst wenn XRP nachhaltig aus der aktuellen Range ausbricht, könnte eine größere Trendbewegung starten. Ein Schlusskurs über 1,50 US-Dollar würde laut Ali Charts ein bullisches Signal liefern. In diesem Fall sieht er Potenzial für einen Anstieg bis in Richtung 1,80 US-Dollar. Damit würde XRP einen wichtigen Teil der vorherigen Verluste wieder aufholen.

Fällt XRP dagegen unter 1,29 US-Dollar zurück, wäre das Setup zunächst negiert. Dann könnte sich der Verkaufsdruck erneut deutlich verstärken und sogar ein Rücksetzer in Richtung der psychologisch wichtigen 1-Dollar-Marke folgen. Aktuell bleibt XRP damit technisch in einer Entscheidungsphase – doch genau solche Volatilitätskompressionen gelten oft als Vorboten größerer Bewegungen.

Volatilität bei XRP? Markt wartet auf Impuls

Neben dem technischen Setup im 3-Tageschart verweisen Analysten aktuell auch auf auffällige Onchain- und Derivatedaten bei XRP. Besonders der CryptoQuant-Analyst CryptoOnChain spricht derzeit von einem sogenannten „Volatility Vacuum“. Gemeint ist damit eine Marktphase, in der Handelsaktivität, Hebelpositionen und spekulative Dynamik deutlich zurückgehen. Genau das sei aktuell bei XRP zu beobachten.

So sind die täglichen Transaktionen auf dem XRP Ledger in den vergangenen drei Monaten um rund 20 Prozent gefallen. Statt zuvor deutlich höherer Aktivität werden aktuell nur noch etwa 1,78 Millionen tägliche Transaktionen verarbeitet. Das signalisiert zunächst sinkendes Interesse und weniger Momentum im Netzwerk.

CryptoQuant analyst CryptoOnChain says $XRP is undergoing a “volatility vacuum” as trading activity and leverage decline.. #Ripple XRP climbed to $1.58 on May 14 before falling to $1.38 during the wider crypto market correction. XRP Ledger daily transactions dropped 20% over… pic.twitter.com/4CYx5sXrsr — TheCryptoBasic (@thecryptobasic) May 19, 2026

Gleichzeitig zeigt sich auch im Futures-Markt eine klare Abkühlung. Besonders auffällig ist dabei die sogenannte Estimated Leverage Ratio auf Binance. Diese Kennzahl misst, wie stark Trader aktuell mit Hebel handeln. Während die Ratio zuvor noch ein Hoch bei 0,260 erreicht hatte, fiel sie inzwischen auf nur noch 0,173 zurück. Viele spekulative Long-Positionen wurden also bereits aus dem Markt gespült.

Auch die Funding Rates bewegen sich zuletzt eher neutral bis leicht negativ. Das deutet darauf hin, dass Trader kurzfristig vorsichtiger geworden sind und keine aggressive bullische Positionierung mehr besteht. Genau diese Kombination aus geringer Euphorie, sinkender Aktivität und niedriger Hebelwirkung könnte laut Analysten allerdings die Basis für eine spätere starke Bewegung schaffen. Denn sobald ein neuer Katalysator entsteht, könnte XRP aus dieser ruhigen Marktphase heraus wieder deutlich mehr Volatilität entwickeln.

Kryptowährungen kaufen – alles Wissenswerte für 2026