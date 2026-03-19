Das Wichtigste in Kürze

Die Optionsdaten liefern einen klaren strukturellen Rahmen für das technische Setup von XRP auf den Charts.

Ein deutlicher Ausbruch über die psychologische Barriere bei 1,50 USD ist notwendig, um den Preis von der Anziehungskraft des 1,40-Dollar-Strikes zu distanzieren.

Umgekehrt ist das Niveau von 1,40 USD nun als beachtliche Unterstützung verstärkt, die nicht nur von technischen Käufern, sondern auch von den oben beschriebenen mechanischen Hedging-Strömen gestützt wird.

Der XRP-Preis bewegt sich eng um die Marke von 1,45 USD, doch Derivatedaten deuten darauf hin, dass der Vermögenswert von einem signifikanten Cluster an Open Interest bei den Optionen beim Strike-Preis von 1,40 USD angezogen wird. Mit Kontrakten im Wert von rund 14,6 Millionen USD, die sich auf diesem spezifischen Niveau konzentrieren, steht der Markt vor einem klassischen Liquiditäts-Schlachtfeld, das die kurzfristige Volatilität vor dem Verfallstermin bestimmen könnte. Die Mechanik des Dealer-Hedgings um dieses „Pin“-Risiko unterdrückt oft die Preisfindung, bis die Kontrakte abgerechnet werden, was einen Spannfeder-Effekt für die darauffolgende Bewegung erzeugt.

Diese Konzentration macht fast ein Viertel des gesamten Open Interest an XRP-Optionen an den großen Börsen aus und markiert das Niveau von 1,40 USD als kritischen Dreh- und Angelpunkt für Trader, die den Verfallstermin am 27. März im Auge behalten.

XRP-Optionsdaten: Was die 14-Millionen-Dollar-Strike-Konzentration signalisiert

(Quelle – Derebit, XRP USDC)

Daten der Derivatebörse Deribit zeigen eine ungewöhnliche Häufung von Aktivitäten beim Strike-Preis von 1,40 USD. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung halten Trader rund 6,95 Millionen USD in Call-Optionen und 7,69 Millionen USD in Put-Optionen auf diesem Niveau. Diese ausgewogene Positionierung bringt den gesamten Nominalwert der offenen Kontrakte bei diesem Strike auf etwa 14,6 Millionen USD. Eine so hohe Konzentration an einem einzigen Preispunkt zwingt Market Maker – die Einheiten, die diese Trades ermöglichen – dazu, ihr Risiko aktiv zu steuern.

Wenn das Open Interest so dicht ist, müssen Market Maker, die „Short Gamma“ sind (also Optionen an Trader verkauft haben), ihre Positionen absichern, indem sie den Basiswert kaufen, wenn die Preise fallen, und verkaufen, wenn die Preise steigen, in etwa um den Strike-Preis herum. Diese dynamische Hedging-Aktivität erzeugt eine Anziehungskraft, die oft als „Pinning“ bezeichnet wird und den Spotpreis bei Annäherung an den Verfallstermin am Strike-Niveau verankert. Dieses Phänomen ist in reifen Fiat-Währungsmärkten wie EUR/USD üblich und gewinnt bei Krypto-Derivaten mit zunehmender institutioneller Beteiligung immer mehr an Bedeutung.

Die aktuelle Struktur schafft einen einzigartigen Reibungspunkt. Da fast 25 % des XRP-Open-Interest der Börse bei 1,40 USD festgesetzt sind, würde jede signifikante Abweichung von diesem Niveau vor dem Verfall am 27. März ein erhebliches Spot-Volumen erfordern, um die antizyklischen Hedging-Ströme der Dealer zu überwinden.

XRP-Preisniveaus: Unterstützung und Widerstand rund um das Options-Schlachtfeld

Die Optionsdaten liefern einen klaren strukturellen Rahmen für das technische Setup von XRP auf den Charts. Ein deutlicher Ausbruch über die psychologische Barriere bei 1,50 USD ist notwendig, um den Preis von der Anziehungskraft des 1,40-Dollar-Strikes zu distanzieren. Umgekehrt ist das Niveau von 1,40 USD nun als beachtliche Unterstützung verstärkt, die nicht nur von technischen Käufern, sondern auch von den oben beschriebenen mechanischen Hedging-Strömen gestützt wird.

Technische Indikatoren deuten darauf hin, dass sich der Vermögenswert in einer Konsolidierungsphase befindet. Die jüngste Preisentwicklung hat gezeigt, wie XRP eine Triple-Bottom-Struktur gebildet hat, ein Muster, das typischerweise einer Umkehr oder einer anhaltenden Akkumulation vorausgeht. Damit diese bullische Struktur jedoch aufgeht, muss XRP den Boden bei 1,40 USD halten. Ein Scheitern an dieser Stelle rückt das Niveau von 1,35 USD in den Fokus – ein Preispunkt, der mit den jüngsten Futures-Preisen auf regulierten Handelsplätzen wie Coinbase übereinstimmt.

Sollte der Preis zwischen 1,40 USD und 1,50 USD fixiert bleiben, würden die Volatilitätsindizes (wie etwa DVOL) wahrscheinlich komprimieren und die Bühne für eine Expansionsbewegung bereiten, sobald die Optionen auslaufen und das Inventar der Dealer bereinigt ist.

Zwei Szenarien: Was passiert, wenn XRP den Options-Strike durchbricht

Die binäre Natur des Optionsverfalls bietet zwei unterschiedliche Pfade für die Preisentwicklung in der kommenden Woche.

Das bullische Szenario: Wenn XRP den Handel über 1,50 USD hält, werden die Put-Optionen beim 1,40-Dollar-Strike wahrscheinlich wertlos verfallen. Dies würde Market Maker, die Short-Puts halten, dazu zwingen, ihre Absicherungen zurückzukaufen, was eine Rallye potenziell befeuern könnte. Ein bestätigter Tagesschlusskurs über 1,50 USD mit steigendem Volumen würde diese These validieren und die Tür für einen Test der Widerstandszone von 1,60 bis 1,65 USD öffnen. In diesem Fall wirkt die 14,6-Millionen-Dollar-„Wand“ eher als Startrampe denn als Deckel.

Das bärische Szenario: Umgekehrt dreht sich die Dynamik um, wenn der Verkaufsdruck am Spotmarkt den Preis entscheidend unter 1,40 USD drückt. Wenn der Preis unter den Strike fällt, wären Market Maker, die Put-Optionen verkauft haben, gezwungen, den Basiswert kurz vor dem Verfall zu verkaufen, um ihr steigendes Risiko abzusichern. Dieses mechanische Verkaufen kann die Abwärtsbewegung verstärken und einen „Gamma Slide“ auslösen. In diesem Szenario könnte ein Verlust der Unterstützung bei 1,40 USD dazu führen, dass XRP schnell niedrigere Liquiditätszonen um 1,30 USD oder sogar 1,25 USD erneut testet.

Worauf XRP-Trader vor dem Verfall achten müssen

Bei Annaherung an den Verfallstermin am 27. März sollten Trader das Open Interest auf Deribit und die Daten zum CME Group Futures-Spread beobachten. Das Verhalten des Spotpreises im Verhältnis zum 1,40-Dollar-Strike wird als Frühindikator für das Momentum dienen. Darüber hinaus deutet die wachsende Reife des XRP-Marktes – belegt durch die Einführung regulierter Futures und die Integration institutioneller Treasury-Lösungen durch Ripple – darauf hin, dass Derivatedaten ein zuverlässigeres Signal für die Spotpreisrichtung werden als in früheren Zyklen.

Während das Niveau von 1,40 USD heute als Magnet wirkt, wird die Auflösung dieser Positionierung wahrscheinlich den Trend bis in den April hinein bestimmen. Ein sauberer Verfall ohne Einbruch würde das Vertrauen der Anleger in den Boden bei 1,40 USD stärken und potenziell neue Kapitalallokationen von Fonds anziehen, die das Ende des Ereignisrisikos abwarten.