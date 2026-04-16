XRP Prognose: Allzeithoch bei Privat-Anlegern – doch ist das bullisch?

Das Wichtigste in Kürze

Immer mehr Privatanleger kaufen XRP, Trend bei Krypto-Walen uneinheitlich.

Historisch ist das kein bullisches Signal in der XRP Prognose.

Maxi Doge zeigt Stärke im Presale, fast 5 Mio Dollar für Memecoin.

Der XRP-Kurs zeigt sich heute leicht erholt und notiert rund 2 Prozent im Plus bei knapp 1,40 US-Dollar. Dennoch bleibt das große Bild unverändert: Seit Monaten bewegt sich der Coin in einer Seitwärtsrange, während er gleichzeitig rund 60 Prozent unter seinem Allzeithoch verharrt. Ein klarer Bärenmarkt dominiert weiterhin das Geschehen. Trotz dieser schwachen Kursentwicklung deutet eine aktuelle On-Chain-Metrik nun jedoch auf eine interessante Entwicklung hin, die Anleger genauer beobachten sollten.

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Retail-Anleger treiben Wallet-Wachstum bei XRP auf Rekordniveau

Aktuelle Daten zeigen, dass insbesondere kleinere und mittlere XRP-Wallets stark zulegen. Konkret hat die Anzahl der Adressen mit Beständen zwischen 1.000 und 100.000 XRP ein neues Allzeithoch erreicht. Mittlerweile existieren über 1,1 Millionen solcher Wallets – so viele wie noch nie zuvor in der Geschichte von XRP. Allein seit dem vierten Quartal 2025 kamen rund 77.500 neue Wallets in dieser Kategorie hinzu.

Noch bemerkenswerter ist jedoch die tatsächliche Kapitalbewegung: Diese Gruppe hat in den letzten Monaten über 500 Millionen XRP akkumuliert. Das deutet klar darauf hin, dass vor allem Privatanleger die aktuellen Kurse nutzen, um Positionen aufzubauen oder bestehende Bestände auszubauen. Trotz der schwachen Performance scheint das Vertrauen in XRP in dieser Anlegergruppe also weiterhin vorhanden zu sein.

$XRP Wallets Holding 1,000 to 100,000 Coins Hit 1.1M, Highest Level in History, Santiment Data Highlights. #Ripple The XRP price has dropped 52% since October 2025, currently hovering around $1.35. Despite price struggles, the number of wallets holding between 1,000 and… pic.twitter.com/oxir1dbY5w — TheCryptoBasic (@thecryptobasic) April 15, 2026

Diese Entwicklung ist typisch für Phasen, in denen Assets als „günstig“ wahrgenommen werden. Viele Retail-Investoren interpretieren den deutlichen Abstand zum Allzeithoch als Einstiegschance. Gleichzeitig fehlt jedoch bislang die Unterstützung durch größere Marktteilnehmer. Denn während Retail aggressiv akkumuliert, zeigen sich bei den großen Wallets – den sogenannten Walen – keine klaren, durchgehend bullischen Trends. Vielmehr bleibt deren Verhalten uneinheitlich.

Historisch kein klares bullisches Signal

So positiv die steigende Zahl an Retail-Wallets auf den ersten Blick wirkt, ist sie historisch betrachtet kein verlässlicher bullischer Indikator. Im Gegenteil: Starke Zuflüsse von Privatanlegern treten häufig eher in späteren Marktphasen auf. In solchen Situationen nutzt sogenanntes „Smart Money“ die erhöhte Nachfrage oft, um Positionen schrittweise abzubauen.

Nachhaltige Aufwärtstrends entstehen in der Regel dann, wenn große Investoren akkumulieren und Kapital in den Markt fließt. Solange diese Dynamik bei XRP fehlt, bleibt Vorsicht angebracht – trotz wachsender Aktivität auf der Retail-Seite.

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Spekulative Anleger setzen auf neue Chancen: Presales wie Maxi Doge im Fokus

Während XRP weiterhin in einer Seitwärtsbewegung gefangen ist und klare Impulse fehlen, richten spekulative Anleger ihren Blick zunehmend auf alternative Chancen mit höherem Upside-Potenzial. Gerade Coins mit niedrigerer Bewertung wirken in diesem Marktumfeld besonders attraktiv, da sie im Falle einer Trendwende überproportionale Gewinne ermöglichen können. Neben etablierten Altcoins rücken dabei vor allem Presales verstärkt in den Fokus.

Der Reiz liegt hier auf der Hand: Frühphasen-Investments bieten häufig die Möglichkeit, zu sehr niedrigen Bewertungen einzusteigen – vorausgesetzt, die Nachfrage zieht schnell an. Genau diese initiale Dynamik gilt als entscheidender Faktor. Projekte, die bereits im Presale signifikantes Kapital einsammeln, signalisieren oft starkes Marktinteresse und können sich dadurch eine solide Ausgangsbasis für spätere Kursentwicklungen schaffen.

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Ein Projekt, das aktuell genau diese relative Stärke zeigt, ist Maxi Doge. Der Meme-Coin hat bereits rund 5 Millionen US-Dollar im Presale eingesammelt und positioniert sich bewusst als Weiterentwicklung des bekannten Dogecoin-Narrativs. Im Zentrum steht dabei ein aggressiveres Branding: Maxi Doge setzt auf ein muskulöses, fitnessorientiertes Image, kombiniert mit Trading-Motiven und viraler Community-Ansprache. Die Botschaft ist klar – schneller, stärker, dominanter.

Auch strukturell versucht sich Maxi Doge zu differenzieren. Neben dem Meme-Faktor bietet das Projekt Staking-Möglichkeiten mit rund 60 Prozent APY, was zusätzliche Anreize für frühe Investoren schafft. Gleichzeitig wird ein schneller und unkomplizierter Token-Swap versprochen, um den Zugang möglichst niedrigschwellig zu gestalten.

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