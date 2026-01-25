XRP Prognose: Doppelter Boden bei 1,80 Dollar – folgt jetzt die nächste Rallye?

Das Wichtigste in Kürze

Das Wichtigste in Kürze.

Nach einem mehrwöchigen Abwärtstrend zeigt XRP wieder Zeichen einer Erholung. Der Kurs hat im Bereich von 1,80 Dollar ein mögliches doppeltes Bodenmuster ausgebildet. Zudem gibt es vom dahinterstehenden Projekt Ripple für 2026 einiges an Rückenwind. Anleger stellen sich daher zurecht die Frage: Könnte nach dem Halt bei 1,80 Dollar die nächste große XRP-Rallye folgen?

XRP fällt deutlich unter den 2-Dollar-Support zurück

Der Ripple-Coin XRP befindet sich heute, wie auch der Großteil des restlichen Krypto-Marktes, klar in den roten Zahlen. Innerhalb der letzten 24 Stunden brach der Kurs erneut um 0,5 % ein und im Wochenvergleich befindet sich der Ripple-Token bereits 7 % im Minus. Vorausgegangen war für XRP Anfang des Jahres noch eine zwischenzeitliche Rallye auf 2,4 $. Der Kaufdruck ließ aufgrund steigender makroökonomischer Spannungen jedoch deutlich nach und seitdem ist XRP sogar unter den 2-Dollar-Support zurückgefallen.

Das Unterstützungsniveau ist besonders relevant, da es im Verlauf der letzten Jahre mehrfach als letztes Support-Level galt, das kaum unterschritten wurde. Nun tradet XRP jedoch nur noch bei 1,9 $. Das bringt seine Marktkapitalisierung heute auf 116 Milliarden Dollar bei einem vergleichsweise geringen Handelsvolumen von 1 Milliarde Dollar innerhalb der letzten 24 Stunden. Im Angesicht des Abwärtstrends stellt sich natürlich die Frage, wie es jetzt für den XRP-Coin weitergeht.

Grundsätzlich muss noch nicht mit einem größeren Crash in Richtung 1,5 $ gerechnet werden. Schließlich hatte XRP Ende 2025 noch einen Tiefststand von 1,8 $ erreicht. Der aktuelle Wert von 1,9 $ könnte also noch als Higher Low gewertet werden, falls es den Bullen gelingt, von hier aus neues Momentum zu gewinnen. Daraus würde sich auch ein sogenanntes W-Pattern ergeben, dessen Widerstandslinie bei 2,4 $ liegt.

Das wichtigste Ziel ist es jetzt, vom 1,9-Dollar-Niveau neues Momentum zu gewinnen und zu verhindern, dass der XRP-Kurs unter die 1,8-Dollar-Marke zurückfällt. Falls das doch passiert, würde es den Raum für eine größere Korrektur in Richtung 1,6 beziehungsweise 1,5 $ eröffnen. Auf einem kurzen Timeframe ist zunächst die 1-Dollar-Marke das nächste wichtige Widerstandsniveau, das es zu überwinden gilt. Als Nächstes rückt dann die 2,4-Dollar-Marke in den Fokus.

Vorraussetzungen für XRP-Rallye so gut wie lange nicht mehr

Grundsätzlich sind die Voraussetzungen für starkes XRP-Wachstum im Jahr 2026 so günstig wie seit Jahren nicht mehr. Nachdem Ripple und die SEC im August 2025 ihren Rechtsstreit beendet haben, wurde das zentrale institutionelle Risiko beseitigt. Dadurch wurden im November des letzten Jahres auch zahlreiche XRP-Spot-ETFs zugelassen, über die nun schon 1,25 Milliarden Dollar an institutionellem Kapital in XRP investiert wurden. Parallel dazu hat Ripple seine Infrastruktur massiv ausgebaut.

Durch Übernahmen von Firmen wie Rail, GTreasury und Palisade verfügt das Unternehmen jetzt über mehrere Lösungen für grenzüberschreitende Stablecoin-Zahlungen, Treasury-Management und institutionelle Custody. Ein weiterer Meilenstein ist auch die vorläufige National-Trust-Bank-Lizenz des OCC, die es erlaubt, RLUSD-Reserven unter staatlicher und bundesweiter Aufsicht zu führen. Der Ripple-Stablecoin RLUSD stieg zudem von einer halben Milliarde Dollar auf über 1 Milliarde Dollar Marktkapitalisierung und wurde in Plattformen von BlackRock, DWS und Kraken integriert. Gleichzeitig wächst auch die Tokenisierung realer Vermögenswerte auf der XRPL-Blockchain immer weiter an.

Das XRPL-Netzwerk verzeichnet zudem Rekordwerte: steigende Stablecoin-Liquidität, Allzeithochs im DEX-Volumen und tägliche Transaktionen im Multi-Milliarden-Wert bei minimalen Gebühren bezeugen das kontinuierliche Wachstum. All das zeugt von fundamentaler Stärke und echten Use-Cases im Ripple-Ökosystem und könnte langfristig weiteres Wachstum begünstigen. Trotzdem sollten Anleger bedenken, dass es sich bei XRP um eine Mid-Cap-Kryptowährung handelt, die sich derzeit klar im Abwärtstrend befindet. Das schränkt das Wachstumspotenzial im Vergleich zu jüngeren Coins deutlich ein und bringt viele Investoren dazu, eher in Alternativen wie beispielsweise MAXI zu investieren, die sich im Gegensatz zu XRP noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung befinden.

MAXI befindet sich im Gegensatz zu XRP noch im Presale

Maxi Doge investieren. Im Gegensatz zu etablierten Altcoins wie XRP befindet sich die Kryptowährung MAXI derzeit noch im Presale. Das bedeutet, dass hier noch kein Börsenlisting und keine Marktetablierung erfolgt ist. Anleger können heute ausschließlich über die offizielle Website des dahinterstehenden Meme-Coin-Projektsinvestieren.

Presale statt, im Zuge dessen ein Teil des gesamten Coins zu reduzierten Rabattkonditionen an die Community verkauft wird. So können Anleger sich einen besonders günstigen, wenn auch mit einem größeren Risiko verbundenen Einstieg sichern. Knapp 5 Millionen Dollar sind bisher an Funding zusammengekommen, was von dem wachsenden Interesse an dem Meme-Projekt zeugt. Hier findet einstatt, im Zuge dessen ein Teil des gesamten Coins zu reduzierten Rabattkonditionen an die Community verkauft wird. So können Anleger sich einen besonders günstigen, wenn auch mit einem größeren Risiko verbundenen Einstieg sichern. Knapp 5 Millionen Dollar sind bisher an Funding zusammengekommen, was von dem wachsenden Interesse an dem Meme-Projekt zeugt. Der Einstiegspreis liegt mit 0,00028 Dollar pro Coin enorm günstig. Anleger spekulieren hier auf ein klassisches Meme-Projekt. Die Entwickler setzen weder auf Utilitys noch innovative Use Cases.

MAXI das teilweise bereits gelungen. Natürlich sollten Investoren bedenken, dass mit einem Investment hier umso größere Risiken einhergehen, da nach dem ersten Börsenlisting einzig und allein der Hype um das Projekt darüber entscheiden wird, ob der Kurs steigt oder fällt. Stattdessen wollen sie mit communitygestütztem Hype, gestützt durch den Namen des DOGE-Meme-Franchise, Momentum erzeugen und FOMO auf Social Media auslösen. Angesichts einer wachsenden Followerzahl auf X und Telegram istdas teilweise bereits gelungen. Natürlich sollten Investoren bedenken, dass mit einem Investment hier umso größere Risiken einhergehen, da nach dem ersten Börsenlisting einzig und allein der Hype um das Projekt darüber entscheiden wird, ob der Kurs steigt oder fällt. Da jedoch mit dem frühen Investitionszeitpunkt und der bisher noch sehr geringen Marktkapitalisierung auch ein umso größeres Renditepotenzial einhergeht, überzeugt dies viele Anleger offenbar trotz der Risiken, im Vorverkauf zu investieren.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.