XRP Prognose: Folgt auf den Reclaim der 2-Dollar-Marke eine größere Comeback-Rallye?

Das Wichtigste in Kürze

Das Wichtigste in Kürze.

Nach Monaten der Schwäche zeigt XRP zum Jahresbeginn wieder klare Stärke. Die Rückeroberung der psychologisch wichtigen 2-Dollar-Marke lenkt den Fokus vieler Anleger erneut auf den Ripple-Coin. Die Frage ist jetzt, ob dieser technische Befreiungsschlag ausreicht, um eine nachhaltige Comeback-Rallye im ersten Quartal einzuleiten.

XRP steigt nach Schwächephase wieder über wichtige 2-Dollar-Marke

Der Ripple Coin XRP hat im Q4 2025 eine eher schwache Performance gezeigt. Wie auch der restliche Kryptomarkt konsolidierte der Kurs und fiel unter wichtige Unterstützungszonen zurück. Nachdem XRP im Juli 2025 noch auf einen mehrjährigen Höchststand von bis zu 3,55 $ gestiegen war, sank der Kurs am 19. Dezember auf ein lokales Tief bei 1,78 $.

Das war der tiefste Stand, den XRP seit der durch den Wahlsieg von Donald Trump ausgelösten Rallye Ende 2024 erreicht hatte. Damit verlor XRP zeitweise die psychologisch wichtige 2-Dollar-Marke, die im Verlauf des letzten Jahres mehrfach als letzte Support-Zone fungiert hatte und nie nachhaltig unterschritten worden war. Viele Anleger gingen daher davon aus, dass ein größerer Rücksetzer in Richtung 1,50 $ oder sogar bis zur 1-Dollar-Marke bevorstehen könnte. Umso bullischer ist es nun zu bewerten, dass XRP die Rückeroberung des 2-Dollar-Niveaus gelungen ist.

Das neue Jahr brachte dem Kryptosektor insgesamt neuen Schwung. Bitcoin eroberte die 90.000-Dollar-Marke zurück, und Altcoins konnten überproportional profitieren. Für XRP bedeutete das im Verlauf der letzten Woche einen Kursanstieg von 11,59 %. Heute ging es noch einmal um 3,55 % nach oben, und inzwischen handelt XRP bei rund 2,08 $ fast wieder auf einem monatlichen Höchststand. Die Marktkapitalisierung stieg dabei auf 126 Milliarden $, bei einem 24-stündigen Handelsvolumen von 2,5 Milliarden $. Jetzt stellt sich die Frage, wie die Chancen für eine größere Comeback-Rallye von XRP im Q1 2026 stehen.

Davon hängt eine mögliche XRP-Rallye jetzt ab

Die weitere Entwicklung von XRP wird zunächst maßgeblich vom restlichen Kryptomarkt abhängen. Sollte sich das Momentum der letzten Tage fortsetzen und zu einer tatsächlichen Altcoin-Season entwickeln, könnte XRP zu den stärksten Profiteuren zählen. Auch von makroökonomischer Seite gibt es Rückenwind, da weitere Leitzinssenkungen durch die Fed sowie ein möglicher Beginn von Quantitative Easing im Raum stehen.

Ein solches Umfeld würde institutionelle Investoren dazu bewegen, frische Liquidität wieder in risikoreichere Assetklassen wie XRP umzuschichten. Mit den neu geschaffenen XRP-Spot-ETFs hat diese Investorengruppe zuletzt zudem neue Möglichkeiten erhalten, XRP zu akkumulieren. Gleichzeitig existieren jedoch auch Faktoren, die die Kryptokurse in den kommenden Wochen und Monaten belasten könnten.

DATA: XRP ETFs have pulled in $1B+ in just 50 days, locking 746M XRP (1.14% of circulating supply), with only one zero-inflow day since launch. At the current $27.7M/day pace, ETF assets hit $5B by mid-May 2026, potentially locking 2.6B XRP (4% of supply) as exchange balances… pic.twitter.com/vuQWEiLIWv — CoinDesk (@CoinDesk) January 1, 2026

Geopolitische Unsicherheiten, etwa durch die US-Intervention in Venezuela und die Festnahme des venezolanischen Präsidenten Maduro durch US-Spezialkräfte, könnten die Märkte erneut verunsichern. Sollte sich dieser Konflikt weiter zuspitzen, dürfte sich das auch auf die globalen Finanzmärkte und den Kryptomarkt auswirken. Technisch betrachtet ist es für die XRP-Bullen nun entscheidend, die 2-Dollar-Marke zu halten und sowohl ein Higher Low als auch ein Higher High im Chart zu etablieren.

Gelingt das, wäre der Abwärtstrend der letzten Monate klar durchbrochen, und eine weitere Erholung könnte folgen. Für ein bereits gebildetes Bottom spricht zudem, dass XRP aktuell so stark überverkauft ist wie im gesamten letzten Zyklus nicht mehr. Indikatoren wie der RSI deuten klar auf Erholungspotenzial hin.

$XRP is the most oversold it’s been for the entire cycle. And still holding key support. But people want to wait for a 20% confirmation pump. pic.twitter.com/17onNLrtWU — Gordon 🐂 (@GordonGekko) December 28, 2025

Im Falle einer Altcoin-Season im Q1 2026 könnten von einem solchen Marktumfeld jedoch nicht nur etablierte Coins wie XRP profitieren, sondern auch neue Kryptoprojekte. Ein spannendes Beispiel dafür ist PEPENODE, ein junges Meme-Coin-Projekt ganz am Anfang seiner Entwicklung.

PEPENODE setzt auf Staking und virtuelles Krypto-Mining

Die native Kryptowährung PEPENODE befindet sich derzeit noch in der Presale-Phase. Das bedeutet, dass ein Teil des gesamten Coin-Supplys bereits vor dem ersten Börsenlisting an die Community verkauft wird. Mit einem Einstiegspreis von 0,0012161 $ können sich Anleger aktuell einen vergleichsweise günstigen Einstieg sichern.

Bislang sind bereits über 2,5 Millionen $ an Presale-Funding zusammengekommen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, im Vorverkauf erworbene Coins anschließend für eine jährliche Rendite von bis zu 534 % zu staken. Das für viele Anleger wohl spannendste Feature von PEPENODE ist jedoch der virtuelle Mining-Mechanismus.

Die Entwickler verfolgen einen vollständig digitalen Ansatz und wollen Krypto-Mining so zugänglich wie möglich machen. Der Erwerb von PEPENODE-Coins soll ausreichen, um ein virtuelles Mining-Rig aufzubauen, das wiederum neue Coins generiert. Geplant sind zudem Upgrades für höhere Rewards sowie Gamification-Elemente wie ein Leaderboard und ein Referral-System, wobei weder technisches Know-how noch physische Hardware erforderlich sein sollen.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.