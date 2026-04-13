XRP Prognose: Günstig ohne Risiko? Das zeigen Daten

Das Wichtigste in Kürze

XRP tendiert weiterhin schwach und bleibt hinter anderen Kryptos zurück.

Onchain-Daten zeigen eine langfristig günstige Bewertung bei XRP.

Börsenzuflüsse belasten weiter, drohender Verkaufsdruck.

Bitcoin Hyper zeigt Stärke, während XRP aktuell eine Kapitalflucht erlebt.

XRP zählt weiter zu den größten Kryptowährungen der Welt, doch im Markt sorgt der Coin aktuell kaum für Begeisterung. Im vergangenen Monat hat XRP rund 5 Prozent an Wert verloren und damit schwächer abgeschnitten als Bitcoin und Ethereum. Von einer dynamischen Aufwärtsbewegung ist wenig zu sehen, stattdessen dominiert erneut eine zähe Seitwärtsphase rund um 1,30 US-Dollar.

Zugleich notiert XRP noch immer klar mehr als 60 Prozent unter seinem Allzeithoch. Genau diese lethargische Marktstruktur schreckt viele Anleger ab. Dennoch sehen einige Analysten nun gerade in dieser Schwäche eine mögliche Chance, weil die Stimmung rund um XRP zuletzt ungewöhnlich negativ geworden ist.

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Santiment sieht in extremer Angst bei XRP einen möglichen Kontraindikator

Die Analysten von Santiment argumentieren im Kern antizyklisch. Ihre Beobachtung: Bei XRP ist die Stimmung in sozialen Medien derzeit besonders schlecht. Konkret heißt es, dass die FUD-Lage – also Fear, Uncertainty and Doubt – zuletzt auf den dritthöchsten Stand der vergangenen zwei Jahre gestiegen sei. Für Santiment ist das bemerkenswert, weil extreme negative Stimmung im Kryptomarkt häufig nicht am Anfang, sondern eher am Ende einer schwachen Phase auftritt. Wenn ein großer Teil der Privatanleger bereits aufgegeben hat, kann der Verkaufsdruck allmählich austrocknen.

🧐 Looking for an encouraging low-risk entry point for XRP? According to our weekly social data for crypto's #4 market cap, FUD is at its 3rd highest point in the past 2 years. 📉 Historically, when bullish comments get replaced by this level of bearish ones, the probability of… pic.twitter.com/JfAa2btWed — Santiment (@santimentfeed) April 13, 2026

Genau darauf zielt die Auswertung der Social-Daten ab. Santiment vergleicht positive und negative Kommentare zu XRP und kommt zu dem Schluss, dass die übliche bullische Euphorie inzwischen fast vollständig verschwunden ist. Das Verhältnis von positiven zu negativen Kommentaren nähert sich damit einem Bereich, der in der Vergangenheit bereits mehrfach mit einer Erholungsbewegung zusammenfiel. Die These dahinter ist simpel: Wenn die Masse bereits stark bearish positioniert ist, sinkt oft das Überraschungspotenzial auf der Unterseite. Schon kleine positive Impulse können dann ausreichen, um einen Rebound auszulösen.

Wichtig ist dabei, dass Santiment nicht behauptet, XRP müsse nun sofort in eine große Rallye übergehen. Vielmehr geht es um Wahrscheinlichkeiten. Historisch hätten Phasen mit besonders viel Skepsis die Chance auf eine Gegenbewegung erhöht.

Hinzu kommt der psychologische Faktor: Nach einem deutlichen Kursrückgang über viele Monate hinweg wenden sich viele Retail-Anleger ab. Genau dann entstehen oft Setups in der Ripple Prognose, die antizyklische Investoren interessant finden.

Exchange Net Position Change: Zuflüsse bremsen kurzfristig die Erholung

Ein Blick auf die On-Chain-Daten zeigt, warum XRP aktuell trotz günstiger Bewertung weiter Schwierigkeiten hat, Momentum aufzubauen. Die Kennzahl „Exchange Net Position Change“ misst, ob Coins auf Börsen ein- oder abfließen. Während Abflüsse häufig als bullisches Signal gelten, weil Anleger ihre Coins langfristig halten wollen, sprechen Zuflüsse eher für potenziellen Verkaufsdruck.

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Zuletzt waren über mehrere Wochen hinweg überwiegend Abflüsse zu beobachten – ein positives Signal im Hintergrund. Doch in den vergangenen beiden Tagen hat sich dieses Bild gedreht: XRP wurde wieder verstärkt auf Börsen transferiert. Das deutet darauf hin, dass Marktteilnehmer kurzfristig eher verkaufen oder Liquidität bereitstellen wollen.

Diese Entwicklung könnte die Kursentwicklung zunächst belasten. Denn ohne nachhaltige Nachfrage und bei gleichzeitigem Angebot auf Exchanges fehlt es an Dynamik für eine schnelle Erholung. Trotz der grundsätzlich interessanten Bewertung bleibt XRP damit kurzfristig anfällig für weitere Seitwärtsbewegungen.

Relative Stärke trotz XRP-Schwäche: Bitcoin Hyper rückt in den Fokus

Während XRP aktuell mit schwachem Momentum und verhaltener Nachfrage zu kämpfen hat, richten einige Anleger ihren Blick gezielt auf Marktsegmente mit relativer Stärke. Besonders im Bereich der Presales zeigen sich mitunter Projekte, die sich bewusst vom breiten Markttrend abkoppeln können. Ein Kandidat, der zuletzt verstärkt Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist Bitcoin Hyper. Das Projekt konnte bereits mehr als 32,5 Millionen US-Dollar im Presale einsammeln – und das in einer Phase, in der viele etablierte Coins eher seitwärts laufen oder an Wert verlieren. Diese initiale Nachfrage wird von Marktbeobachtern als Signal gewertet, dass hier früh Kapital positioniert wird.

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Im Kern setzt Bitcoin Hyper auf ein Konzept, das aktuell viel Fantasie im Markt entfacht: die Weiterentwicklung von Bitcoin durch Layer-2-Technologie. Ziel ist es, die Funktionalität des Bitcoin-Ökosystems deutlich zu erweitern und gleichzeitig von technologischen Vorteilen anderer Netzwerke zu profitieren. Insbesondere die Integration von Elementen, die an die Geschwindigkeit und Effizienz moderner Chains wie Solana erinnern, soll neue Anwendungsfälle ermöglichen. Damit könnte Bitcoin langfristig nicht nur als Store of Value, sondern auch als Basis für DeFi, Anwendungen und skalierbare Transaktionen attraktiver werden.

Ein weiterer Aspekt, der für Aufmerksamkeit sorgt, ist das Staking-Modell. Mit Renditen von rund 36 Prozent APY positioniert sich Bitcoin Hyper klar im spekulativen High-Yield-Bereich, was vor allem risikobereite Anleger anspricht. Gleichzeitig wird betont, dass frühe Investoren durch den gestaffelten Presale-Mechanismus potenziell von steigenden Preisen profitieren könnten.

Während XRP aktuell unter schwacher Marktstimmung leidet, gibt es parallel Projekte wie Bitcoin Hyper, die durch Momentum, Kapitalzuflüsse und narrative Stärke überzeugen wollen.

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