XRP Prognose: Millionär dank XRP? Neue Vorhersage schockt

Das Wichtigste in Kürze

XRP bleibt schwach, fällt wieder unter 1,30 US-Dollar zurück.

Analyst sieht dennoch langfristig extreme Kursziele bis 1.700 Dollar.

Bitcoin-L2-Projekte zeigen aktuell deutlich mehr Momentum und relative Stärke.

Die Stimmung rund um XRP bleibt angespannt. Nachdem der Kurs zuletzt erneut unter 1,30 US-Dollar gefallen ist, wirkt der gescheiterte Ausbruch wie ein weiteres Warnsignal für Anleger. Der Verkaufsdruck hält an, auf Monatssicht notiert XRP deutlich im Minus und neue Impulse bleiben bislang aus. Während Bitcoin zumindest von ETF-Zuflüssen und institutionellem Interesse profitiert, fehlt XRP aktuell ein überzeugendes Narrativ.

Viele Marktteilnehmer sehen kaum Dynamik, das Handelsvolumen bleibt schwach und auch das öffentliche Interesse scheint deutlich abgekühlt. Genau deshalb sorgt nun eine neue Prognose für Diskussionen am Markt. Denn ein Analyst spricht plötzlich davon, dass XRP langfristig sogar neue Krypto-Millionäre hervorbringen könnte.

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Analyst sieht XRP langfristig explodieren

Für Aufsehen sorgt derzeit insbesondere der Krypto-Kommentator Remi Relief. Dieser vertritt die These, dass XRP in den kommenden Jahren massiv an Wert gewinnen könnte – sogar in einem Ausmaß, das viele Anleger heute kaum für realistisch halten. Laut seiner Prognose könnte XRP langfristig in eine Region zwischen 1.200 und 1.700 US-Dollar steigen. Damit würde der Coin theoretisch tatsächlich neue Millionäre oder sogar Milliardäre hervorbringen.

Der Analyst verbindet dieses Szenario allerdings nicht mit einem kurzfristigen Pump, sondern mit einer grundlegenden Veränderung des globalen Finanzsystems. Im Mittelpunkt seiner Argumentation stehen regulatorische Klarheit, institutionelle Adoption und eine mögliche stärkere Nutzung von Ripple-Technologien im internationalen Zahlungsverkehr. Sollte XRP in Zukunft stärker in globale Liquiditätsströme eingebunden werden, könnte sich die Nachfrage laut seiner Einschätzung drastisch verändern.

XRP Could Create The Next 'Crypto Millionaires'$XRP could mint new millionaires and even billionaires in coming years, crypto commentator Remi Relief says. He argued XRP could eventually climb toward the $1,200 to $1,700 range under a major global finance expansion scenario.… pic.twitter.com/HFJPAA8QyY — BSCN (@BSCNews) May 27, 2026

Besonders spannend: Relief bezeichnet den Zeitraum zwischen Mai und September als potenziell entscheidend für XRP. In dieser Phase könnten regulatorische Entwicklungen, neue Partnerschaften oder institutionelle Fortschritte wichtige Impulse liefern. Gleichzeitig mahnt er Anleger jedoch zur Vorsicht. Gerade in möglichen Rallye-Phasen dürften Emotionen und FOMO gefährlich werden.

Trotz der extrem bullischen Prognose bleibt die Realität aktuell allerdings deutlich nüchterner. XRP kämpft weiterhin mit schwacher Marktstruktur, fehlendem Momentum und einer insgesamt angespannten Stimmung am Kryptomarkt. Genau deshalb polarisiert die Analyse derzeit so stark. Denn die potenzielle Bewertung von XRP scheint in diesem Szenario absurd.

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Trotz XRP-Schwäche: Bitcoin-L2-Projekte zeigen relative Stärke

Während XRP aktuell weiter mit schwacher Dynamik kämpft, gibt es am Kryptomarkt dennoch einzelne Narrative, die sich vergleichsweise robust entwickeln. Besonders spannend bleibt dabei der Bereich rund um Bitcoin-L2-Technologien. Immer mehr Projekte setzen darauf, Bitcoin funktionaler und vielseitiger zu machen. Denn obwohl Bitcoin die wichtigste Kryptowährung der Welt bleibt, gilt das Netzwerk im Vergleich zu modernen Blockchains oft als langsam und eingeschränkt bei Smart Contracts oder DeFi-Anwendungen.

Genau hier setzen Bitcoin-L2-Lösungen an. Ähnlich wie Ethereum mit seinen Layer-2-Netzwerken skalierbarer gemacht wurde, sollen nun auch bei Bitcoin günstigere, schnellere und flexiblere Anwendungen entstehen. Das könnte langfristig sogar die Nachfrage nach nativen Bitcoins erhöhen, weil viele dieser Systeme BTC als Basis-Asset benötigen. Für zahlreiche Analysten entsteht hier deshalb eines der spannendsten neuen Narrative des aktuellen Marktzyklus.

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Ein Projekt, das in diesem Zusammenhang zuletzt besonders viel Aufmerksamkeit erhält, ist Bitcoin Hyper. Trotz der schwierigen Marktphase zeigt das Projekt im Presale eine auffällige relative Stärke. Nach Angaben des Teams wurden bereits rund 33 Millionen US-Dollar eingesammelt – ein bemerkenswerter Wert in einem insgesamt schwachen Marktumfeld.

Das Konzept kombiniert dabei Elemente aus dem Bitcoin- und Solana-Ökosystem. Ziel ist es, die Sicherheit und Bekanntheit von Bitcoin mit der hohen Geschwindigkeit moderner Netzwerke zu verbinden. Technologisch setzt Bitcoin Hyper unter anderem auf eine zk-basierte Bridge zwischen Layer 1 und Layer 2. Dadurch sollen Transaktionen effizienter und günstiger abgewickelt werden können, ohne komplett auf die Sicherheit der Bitcoin-Basis zu verzichten.

Zusätzlich sorgt das Staking-Modell für Aufmerksamkeit. Anlegern werden aktuell Renditen von rund 36 Prozent APY in Aussicht gestellt.

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