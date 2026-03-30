XRP Prognose: Range intakt, Wale bullisch – was tun?

Das Wichtigste in Kürze

XRP steigt auf 1,35 Dollar, zum Wochenstart gibt es einen Rebound.

Wale akkumulieren weiter XRP, die übergeordnete Range bleibt intakt.

Bitcoin Hyper zeigt Stärke, über 32,1 Mio Dollar für Bitcoin-L2.

Der Kryptomarkt zeigt zum Wochenstart erneut das bekannte Muster: Nach einem schwachen Wochenende kommt es am Montag zu einer leichten Erholung. Bitcoin stabilisiert sich, und auch Altcoins ziehen moderat an. Dieses Verhalten ist seit Beginn der geopolitischen Spannungen rund um den Iran-Krieg mehrfach zu beobachten.

XRP folgt diesem Trend und steigt wieder über die Marke von 1,35 US-Dollar. Dennoch bleibt die übergeordnete Seitwärtsrange bestehen. Die entscheidende Frage lautet nun: Handelt es sich um den Beginn einer nachhaltigen Bewegung oder nur um eine weitere kurzfristige Erholung? Das sollten sich Anleger fragen, bevor sie XRP kaufen.

Wale akkumulieren – XRP-Struktur spricht für Bodenbildung

Die aktuelle Datenlage rund um XRP zeichnet ein differenziertes, aber zunehmend konstruktives Bild. Besonders auffällig ist die fortgesetzte Akkumulation durch große Marktteilnehmer. On-Chain-Daten und Orderflow-Analysen zeigen, dass sogenannte Wale bereits seit über einem Jahr kontinuierlich Positionen aufbauen. Historisch betrachtet geschieht dieses Verhalten typischerweise in Phasen, in denen sich ein Markt im Übergang von Akkumulation zu einem möglichen Aufwärtstrend befindet.

$XRP whales accumulate only at the bottom before an uptrend begins. And they have been continuing their accumulation for over a year. This means that $XRP whales are still preparing for a bull market. Their accumulation zone is $1.2–$3. There was also strong accumulation in… pic.twitter.com/WCai1oHe4H — CW (@CW8900) March 28, 2026

Die identifizierte Akkumulationszone zwischen 1,20 und 3 US-Dollar bestätigt, dass institutionelle Investoren und große Adressen aktuell nicht verkaufen, sondern gezielt nachkaufen. Dieses Verhalten ist entscheidend, denn es signalisiert Vertrauen in höhere Kurse, während sich der Retail-Markt noch zurückhaltend zeigt. Bereits in früheren Zyklen konnte eine ähnliche Struktur beobachtet werden, etwa im Bereich zwischen 0,30 und 1,30 US-Dollar, bevor eine impulsive Aufwärtsbewegung folgte.

Auch aus technischer Sicht verdichten sich die Hinweise auf eine mögliche Bodenbildung. Die aktuelle Marktstruktur zeigt Parallelen zu früheren Zyklen: Ein EMA-Crossover wurde von einer Korrektur im Bereich von rund 14 Prozent gefolgt, während sich die Dauer der Konsolidierung ebenfalls im bekannten Rahmen von etwa 20 Tagen bewegt. Diese Wiederholung ähnlicher Muster deutet darauf hin, dass sich XRP aktuell in einer entscheidenden Phase befindet.

#XRP – 5D Bottoming Blueprint Repeating? ⏳⚡: 🟣Structure > Noise.

▫️Same signal… Will it be same behavior… and same timing? 🟣The Setup:

▫️21 EMA crossed above 200 EMA

▫️Followed by ~ -14.6% correction

▫️Bottom formed in ~4 bars (~20 days) 🟣 Now?

✅ Same EMA cross

✅… pic.twitter.com/O71TsOO5UE — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) March 29, 2026

Wichtige Kursmarken liefern zusätzliche Orientierung: Eine Rückeroberung der 1,60 US-Dollar könnte neues Momentum freisetzen, während ein Ausbruch über 2,05 US-Dollar als klare Bestätigung eines neuen Trends gewertet würde. Auf der Unterseite bleibt die Zone um 1,15 US-Dollar kritisch – ein Bruch könnte eine tiefere Korrektur in Richtung 0,93 US-Dollar auslösen.

Insgesamt bleibt die Range intakt, doch die Struktur verbessert sich sichtbar.

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Relative Schwäche – Kapital fließt in neue Narrative

Trotz der stabileren Struktur zeigt XRP weiterhin eine relative Schwäche im Vergleich zu anderen Marktsegmenten. Während sich klassische Large Caps schwer tun, entstehen neue Narrative, die Kapital anziehen – insbesondere im Bereich innovativer Presales und neuer Layer-2-Konzepte.

Ein Paradebeispiel hierfür ist Bitcoin Hyper. Das Projekt hat bereits über 32,1 Millionen US-Dollar im Presale eingesammelt und trifft damit klar den Nerv des Marktes. Im Fokus steht ein Layer-2-Ansatz für Bitcoin, der die Vorteile von Bitcoin – Sicherheit und Marktstellung – mit der Skalierbarkeit und Geschwindigkeit der Solana Virtual Machine kombiniert.

Technologisch setzt Bitcoin Hyper auf eine Bridge zwischen Layer 1 und Layer 2 sowie den Einsatz von zk-Proofs, um Transaktionen effizient und sicher abzubilden. Ziel ist es, Bitcoin deutlich vielseitiger zu machen und neue Anwendungsfälle wie DeFi, Payments oder AI-Integrationen auf Bitcoin zu ermöglichen – ein Bereich, der bislang kaum erschlossen ist.

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Hinzu kommt ein attraktiver Anreiz für frühe Investoren: Das Staking bietet derzeit rund 36 Prozent APY. Gleichzeitig steigt der Presale-Preis regelmäßig, wodurch frühe Teilnehmer bereits kurzfristig Buchgewinne aufbauen können. In einem Markt, in dem klassische Coins wie XRP noch in einer Range gefangen sind, zeigt sich hier deutlich, wohin Kapital aktuell bevorzugt fließt: in neue Narrative mit Wachstumspotenzial.

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