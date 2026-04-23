XRP Prognose: Unverändert! Top-Trader bleibt bullisch

Das Wichtigste in Kürze

Top-Trader sieht intaktes Setup, XRP bleibt bullisch, Ausbruch scheint möglich.

Kursziel bei 13 US-Dollar, XRP verlässt jahrelange Formation.

XRP zeigt Schwäche, HYPER zeigt Stärke - Anleger setzen auf Bitcoin-L2.

XRP gehört seit Jahren zu den beliebtesten Altcoins in der Privatanleger-Community und wird immer wieder intensiv diskutiert. Zuletzt zeigte sich jedoch eine klare relative Schwäche: Der Kurs notiert weiterhin mehr als 60 Prozent unter seinem Allzeithoch und bleibt damit hinter anderen großen Kryptowährungen zurück.

Auch kurzfristig setzt sich dieser Trend fort, denn XRP verliert heute rund 2 Prozent und handelt aktuell bei etwa 1,40 US-Dollar. Dennoch bleibt ein bekannter Trader überraschend optimistisch und sieht das langfristige Setup weiterhin intakt – mit potenziell erheblichen Chancen.

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XRP: „Nothing has changed“ – Setup laut Analyst weiterhin intakt

Der Trader argumentiert, dass sich am grundlegenden Markt-Setup von XRP trotz kurzfristiger Schwäche nichts verändert hat. Im Kern basiert diese These auf der wiederkehrenden Zyklusstruktur, die XRP bereits in den vergangenen Bullenmärkten gezeigt hat. Zentral ist dabei die 100-EMA (Exponential Moving Average), die historisch mehrfach als entscheidende Bodenbildungszone fungierte. Sowohl im Zyklus 2017 als auch 2021 kam es zu einer längeren Akkumulationsphase rund um diese Linie, bevor eine starke parabolische Aufwärtsbewegung einsetzte.

#XRP – Nothing Has Changed – ONLY Our bags getting bigger. ONLY FEW 🧠 https://t.co/e7c4dteBqc — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) April 22, 2026

Genau dieses Verhalten sieht der Analyst aktuell erneut – XRP nähert sich wieder dieser makroökonomischen Unterstützungszone an.

Das übergeordnete Setup besteht aus zwei zentralen Komponenten: einer langfristigen aufsteigenden Kanalstruktur und der zyklischen Interaktion mit der 100-EMA. Innerhalb dieses Kanals tendiert XRP dazu, im unteren Bereich eine Bodenbildung auszubilden, während in bullischen Marktphasen die obere Begrenzung angesteuert wird. Aktuell befindet sich der Kurs erneut im unteren Bereich dieses Kanals, was laut dieser Logik eher für eine Akkumulationsphase als für eine Fortsetzung des Abwärtstrends spricht.

Zusätzlich bringt der Analyst Fibonacci-Extensions ins Spiel, um mögliche Kursziele abzuleiten. Hier werden zwei Szenarien skizziert: Ein konservativer Verlauf analog zum Jahr 2021 mit Kurszielen im Bereich von 6 bis 9 US-Dollar sowie ein aggressiveres Szenario, das sich an der Rallye von 2017 orientiert und eine Expansion in Richtung 20 bis 25 US-Dollar impliziert. Letzteres würde allerdings eine starke Kapitalrotation in Altcoins sowie ein fortgeschrittenes Marktumfeld voraussetzen.

Entscheidend ist laut dieser Analyse weniger der kurzfristige Preisverlauf, sondern vielmehr die Struktur: Stabilisierung an der 100-EMA, anschließende Seitwärtsphase, gefolgt von einem Ausbruch. Solange diese Abfolge intakt bleibt, sieht der Trader keinen Grund, das übergeordnete bullische Szenario infrage zu stellen.

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Anleger suchen Alternativen: Bitcoin-Ökosystem gewinnt an Dynamik, HYPER statt XRP

Während XRP zuletzt relative Schwäche zeigt, richten viele Anleger ihren Blick zunehmend auf alternative Narrative mit höherem Wachstumspotenzial. Gerade in einem Marktumfeld, in dem Kapital selektiver eingesetzt wird, gewinnen Projekte an Bedeutung, die nicht nur spekulativ sind, sondern auch echten Nutzen und technologische Innovation bieten.

Besonders auffällig ist dabei die Entwicklung rund um Bitcoin. Lange Zeit galt Bitcoin primär als Wertspeicher, doch genau das könnte sich nun verändern. Mit der zunehmenden Entwicklung von Layer-2-Technologien entsteht die Vision eines erweiterten Bitcoin-Ökosystems, das nicht nur sicher, sondern auch funktional vielseitiger wird. Sollte es gelingen, DeFi, Anwendungen und skalierbare Transaktionen stärker auf Bitcoin zu bringen, könnte dies einen völlig neuen Nachfrageimpuls auslösen. Denn mehr Nutzen würde automatisch auch mehr Bedarf an nativen Bitcoins bedeuten – ein potenziell starker Kurstreiber.

Ein Projekt, das in diesem Kontext besonders häufig genannt wird, ist Bitcoin Hyper. Der Ansatz kombiniert gezielt die Stärken von Bitcoin und Solana: Während Bitcoin für Sicherheit und Dezentralität steht, bringt die Integration der Solana Virtual Machine hohe Geschwindigkeit und Skalierbarkeit ins Spiel. Ergänzt wird das Konzept durch eine zk-basierte Bridge, die eine Verbindung zwischen Layer 1 und Layer 2 ermöglicht und damit neue Anwendungsfälle erschließt.

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Auffällig ist zudem die aktuelle Marktresonanz: Trotz eines insgesamt eher schwachen Marktumfelds konnte Bitcoin Hyper bereits rund 32,5 Millionen US-Dollar im Presale einsammeln – ein klares Signal für bestehendes Interesse und relative Stärke. Hinzu kommt ein Staking-Modell mit etwa 36 Prozent APY, das zusätzliche Anreize für frühe Investoren schafft.

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