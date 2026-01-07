XRP Prognose: WisdomTree zieht Antrag für Ripple-ETF zurück – was bedeutet das für Investoren?
Der Rückzug des XRP-ETF-Antrags von WisdomTree bei der US-Börsenaufsicht SEC hat innerhalb der Ripple-Community für Verunsicherung gesorgt. Obwohl der Schritt keine direkten finanziellen Folgen für Investoren hat, wirft er erneut Fragen zur regulatorischen Planbarkeit von Altcoin-ETFs in den USA auf. Gleichzeitig zeichnen Kapitalzuflüsse in bereits existierende XRP-Fonds ein positives Bild.
WisdomTree hat seinen Antrag für einen XRP-Spot-ETF in den USA zurückgezogen, ohne die Gründe öffentlich zu benennen, was vor allem regulatorische Unsicherheiten widerspiegelt.
Parallel dazu verzeichnen XRP-ETFs solide Mittelzuflüsse, welche auf ein anhaltendes institutionelles Interesse hindeuten.
Technisch zeigt sich der XRP-Kurs robust, wobei weitere Anstiege in Richtung 2,60 bis 2,85 US-Dollar möglich erscheinen.
WisdomTree zieht Antrag für XRP-Spot-ETF zurück
Der Vermögensverwalter WisdomTree hat jüngsten Berichten zufolge seinen Registrierungsantrag für einen Ripple-Spot-ETF bei der US-Börsenaufsicht SEC mit Wirkung zum 6. Januar 2026 zurückgezogen.
Entsprechende Berichte sorgten insbesondere innerhalb der XRP-Community für Unsicherheit, und hat auf X zu intensiven Debatten über das aktuelle regulatorische Umfeld für Altcoin-ETFs in den Vereinigten Staaten geführt.
Interessanterweise hat WisdomTree bislang keine öffentliche Stellungnahme zu den Gründen des Rückzugs abgegeben. Beobachter werten den Schritt jedoch vor allem als Indiz für die weiterhin schwierige Planbarkeit regulatorischer Altcoin-ETF-Genehmigungen.
Für Anleger hat der Rückzug allerdings keinerlei finanzielle Konsequenzen, da im Rahmen des geplanten ETFs zu keinem Zeitpunkt Anteile ausgegeben oder Kapital investiert wurde.
Für Investoren in Europa bietet WisdomTree übrigens weiterhin ein physisch besichertes XRP-ETP an, das unter anderem an etablierten Handelsplätzen wie der Deutschen Börse Xetra und der SIX Swiss Exchange gelistet ist.
Der jüngste Schritt von WisdomTree ist daher weniger als Misstrauen gegenüber XRP selbst zu interpretieren, sondern vielmehr als Ausdruck der anhaltenden regulatorischen Unsicherheit rund um Altcoin-basierte Fonds in den USA.
XRP-ETFs verzeichnen anhaltende Mittelzuflüsse
Auch wenn die konkreten Beweggründe des Vermögensverwalters bislang nicht offengelegt wurden, liefern die Kapitalflüsse in Krypto-Fonds ein aufschlussreiches Stimmungsbild:
So verzeichneten am Montag nahezu alle Krypto-Fonds Nettokapitalzuflüsse. Bereits am darauffolgenden Dienstag kam es bei den Bitcoin-ETFs jedoch zu spürbaren Abflüssen in Höhe von rund 243 Millionen US-Dollar.
Im Gegensatz dazu präsentierten sich Ether- und XRP-ETFs deutlich stabiler und konnten weiterhin frisches Kapital anziehen. Diese relative Stärke unterstreicht die robuste Nachfrage nach ausgewählten Altcoins und spricht für eine zunehmende Diversifikation auf institutioneller Ebene.
Ein besonders anschauliches Beispiel liefern dabei die Ripple-ETFs: In den ersten 50 Handelstagen ihres Bestehens flossen ihnen insgesamt rund 1,3 Milliarden US-Dollar zu. An einem einzelnen Handelstag verzeichneten Spot-XRP-ETFs Nettozuflüsse von etwa 48 Millionen US-Dollar. Die Marktreaktion folgte prompt.
Der XRP-Kurs legte innerhalb derselben Sitzung deutlich zu und bewegte sich in einer Spanne zwischen 2,30 und 2,40 US-Dollar, begleitet von signifikant steigenden Handelsvolumina an allen relevanten Börsenplätzen.
Dieses Muster wiederholte sich in den darauffolgenden Wochen mehrfach: Die Zuflüsse blieben konstant, während Abflüsse lediglich in begrenztem Umfang auftraten.
Das Ausbleiben ausgeprägter Verkaufswellen deutet weniger auf kurzfristige Spekulation hin, sondern vielmehr auf eine strategische, langfristig orientierte Positionierung.
Der XRP-Kurs im Überblick: Ist ein Anstieg auf 3 USD möglich?
Der XRP-Kurs hat eine volatile Woche hinter sich und notiert zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels bei 2,19 US-Dollar, was einem steilen Rückgang von 6,3 Prozent in 24 Stunden sowie einem 7-Tage-Anstieg von 18,3 Prozent entspricht.
Damit hat XRP nicht nur den dynamischen Widerstand (orange) sowie den 21-Tage-EMA bei 1,95 USD (türkis) überschritten, sondern zugleich auch auf dem Tageschart ein höheres Hoch gebildet.
Sollte das positive Momentum am Kryptomarkt anhalten und die XRP-ETFs fortlaufende Kapitalzuflüsse verzeichnen, sehe ich Raum für weitere Kursanstiege in Richtung 2,60 USD (lila).
Dieses Niveau hatte der Kurs im Frühjahr 2025 immer wieder getestet, ehe im Juli ein nachhaltiger Durchbruch den Kurs auf 3,60 USD trieb. Falls Ripple an jener Resistenz keinen spürbaren Verlaufsdruck erleidet, rechne ich sogar mit Anstiegen auf bis zu 2,85 USD (gelb).
Demgegenüber steigt das Risiko einer Korrektur, wenn Bitcoin als Dreh- und Angelpunktes des Marktes unter Verkaufsdruck gerät. In einem solchen Szenario rechne ich mit Kursrückgängen auf bis zu 1,80 USD (rot), wobei ein Durchbruch nach unten weiteres Abwärtspotenzial freisetzt.
