XRP Prognose: WisdomTree zieht Antrag für Ripple-ETF zurück – was bedeutet das für Investoren?

Der Vermögensverwalter WisdomTree hat jüngsten Berichten zufolge seinen Registrierungsantrag für einen Ripple-Spot-ETF bei der US-Börsenaufsicht SEC mit Wirkung zum 6. Januar 2026 zurückgezogen.

Entsprechende Berichte sorgten insbesondere innerhalb der XRP-Community für Unsicherheit, und hat auf X zu intensiven Debatten über das aktuelle regulatorische Umfeld für Altcoin-ETFs in den Vereinigten Staaten geführt.

Interessanterweise hat WisdomTree bislang keine öffentliche Stellungnahme zu den Gründen des Rückzugs abgegeben. Beobachter werten den Schritt jedoch vor allem als Indiz für die weiterhin schwierige Planbarkeit regulatorischer Altcoin-ETF-Genehmigungen.

Für Anleger hat der Rückzug allerdings keinerlei finanzielle Konsequenzen, da im Rahmen des geplanten ETFs zu keinem Zeitpunkt Anteile ausgegeben oder Kapital investiert wurde.

Für Investoren in Europa bietet WisdomTree übrigens weiterhin ein physisch besichertes XRP-ETP an, das unter anderem an etablierten Handelsplätzen wie der Deutschen Börse Xetra und der SIX Swiss Exchange gelistet ist.

Der jüngste Schritt von WisdomTree ist daher weniger als Misstrauen gegenüber XRP selbst zu interpretieren, sondern vielmehr als Ausdruck der anhaltenden regulatorischen Unsicherheit rund um Altcoin-basierte Fonds in den USA.

XRP-ETFs verzeichnen anhaltende Mittelzuflüsse

Auch wenn die konkreten Beweggründe des Vermögensverwalters bislang nicht offengelegt wurden, liefern die Kapitalflüsse in Krypto-Fonds ein aufschlussreiches Stimmungsbild:

So verzeichneten am Montag nahezu alle Krypto-Fonds Nettokapitalzuflüsse. Bereits am darauffolgenden Dienstag kam es bei den Bitcoin-ETFs jedoch zu spürbaren Abflüssen in Höhe von rund 243 Millionen US-Dollar.