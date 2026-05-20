XRP-Rally im Mai? 2-Wochen-Chart wirkt bullisch

Das Wichtigste in Kürze

XRP scheitert erneut deutlich am wichtigen Widerstand bei 1,50 US-Dollar Analysten sehen dennoch langfristig weiterhin Chancen auf starken XRP-Rebound.

Bruch wichtiger Trendlinien erhöht kurzfristig erneut den Verkaufsdruck deutlich.

XRP steht erneut unter Druck. Der Kurs fällt zur Wochenmitte wieder unter 1,40 US-Dollar zurück und notiert aktuell bei rund 1,38 US-Dollar. Damit scheiterte zuletzt auch der Versuch eines nachhaltigen Ausbruchs über die Marke von 1,50 US-Dollar. Auf Wochensicht summieren sich die Verluste inzwischen deutlich, während das Momentum am Gesamtmarkt weiter schwach bleibt. Dennoch gibt es unter Analysten weiterhin bullische Stimmen.

Besonders spannend: Ein viel beachteter Trader sieht im 2-Wochen-Chart weiterhin eine intakte Elliott-Wave-Struktur. Demnach könnte XRP kurz vor einer größeren Richtungsentscheidung stehen – mit Chancen auf einen massiven Rebound, falls wichtige Widerstände überwunden werden.

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Analyst sieht bullisches Setup im 2-Wochen-Chart bei XRP

Der bekannte Krypto-Analyst „Dark Defender“ bleibt trotz der jüngsten Schwächephase optimistisch für XRP. In seinem aktuellen Update verweist er auf den 2-Wochen-Chart, der seiner Ansicht nach weiterhin eine vollständig intakte Elliott-Wave-Struktur zeigt. Genau diese langfristige Perspektive macht die Analyse spannend, denn kurzfristige Rücksetzer würden demnach das größere bullische Szenario bislang nicht zerstören.

Im Fokus steht aktuell eine technische Zuspitzung zwischen Unterstützung und Widerstand. XRP bewegt sich laut Analyse in einer Art Apex-Struktur, also einer immer enger werdenden Handelsspanne. Solche Formationen enden häufig mit einer stärkeren Impulsbewegung. Laut Dark Defender habe diese Formation „keinen Raum mehr“, weshalb er bereits bis Ende Mai mit einem deutlichen Ausbruch rechnet.

Besonders wichtig bleibt dabei der Bereich zwischen 1,31 und 1,36 US-Dollar. Dort sieht der Analyst die zentrale Unterstützungszone für XRP. Solange diese verteidigt wird, bleibt das bullische Szenario aktiv. Auf der Oberseite nennt er mehrere Widerstände: Zunächst müsse XRP die Marke von 1,47 US-Dollar zurückerobern. Danach würden laut Charttechnik die Zonen bei 1,88 US-Dollar und später sogar 3,56 US-Dollar relevant werden.

Hi all! XRP Update on the 2-week time frame!!! The primary Elliott Wave structure is intact 🌊 Resistance & Support apex has no more room, and is expected to deliver a strong surge through the end of May. Supports: $1.36 – $1.31

Resistances: $1.47, $1.88, $3.56#XRP will… pic.twitter.com/dfIaCYbuNU — Dark Defender (@DefendDark) May 20, 2026

Interessant ist zudem die Kombination aus Elliott-Wellen und Fibonacci-Leveln. Im Chart wird die aktuelle Bewegung als potenzielle vierte Welle interpretiert, bevor eine impulsive fünfte Welle starten könnte. Genau diese finale Bewegung würde laut Projektion einen massiven Kursschub ermöglichen. Teilweise werden sogar Ziele oberhalb von 8 US-Dollar dargestellt, was jedoch ein extrem bullisches Szenario voraussetzen würde.

Auch der RSI liefert laut Analyse Hoffnung. Der Relative-Stärke-Index notiert inzwischen auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau im 2-Wochen-Chart. Historisch entstanden in solchen Bereichen bei XRP häufiger stärkere Gegenbewegungen. Entscheidend bleibt nun jedoch, dass Käufer wieder Momentum aufbauen. Denn trotz der bullischen Struktur zeigt der Markt aktuell weiterhin Schwäche und Verkaufsdruck.

XRP verliert Momentum – Analyst warnt vor weiterem Abwärtsdruck

Der Krypto-Analyst „Cryptorphic“ bewertet die aktuelle Chartstruktur von XRP deutlich vorsichtiger. Im Fokus steht dabei ein aufsteigendes Dreieck im 12-Stunden-Chart, das zuletzt nach unten aufgelöst wurde. Genau dieser Bruch der unteren Trendlinie gilt in der technischen Analyse häufig als bearishes Signal. Laut dem Analysten zeigt dies, dass die Bullen aktuell an Stärke verlieren und der jüngste Ausbruchsversuch klar gescheitert ist.

#XRP has now broken down below the lower trendline support of the ascending triangle, which is not a good sign for bulls. The recent breakout attempt failed, and price is starting to lose momentum after rejection from the major resistance area. As long as XRP stays below this… pic.twitter.com/fqfELtGAHb — Cryptorphic (@Cryptorphic1) May 20, 2026

Besonders problematisch sei die Zurückweisung an einer wichtigen Widerstandszone im Bereich um 1,48 bis 1,50 US-Dollar. Dort fehlte XRP erneut die Dynamik für einen nachhaltigen Ausbruch. Seitdem nehme das Momentum weiter ab. Im Chart ist zu erkennen, dass XRP inzwischen unter die vorherige Unterstützungs-Trendlinie gefallen ist. Solange der Kurs diese Zone nicht zurückerobert, bleibt das kurzfristige Setup laut Cryptorphic negativ.

Als nächste wichtige Unterstützung nennt der Analyst nun den Bereich um 1,21 US-Dollar. Sollte der Verkaufsdruck anhalten, könnte XRP diese horizontale Support-Zone erneut testen. Erst wenn XRP wieder über die gebrochene Trendlinie steigt, würde sich das bearishe Szenario abschwächen. Kurzfristig bleibt die Lage damit angespannt, auch wenn langfristig einige Analysten weiterhin auf eine größere Erholung setzen.

Fazit: XRP zwischen Rebound-Chance und weiterem Rückschlag

XRP bleibt aktuell technisch extrem spannend. Einerseits sprechen langfristige Analysen im 2-Wochen-Chart weiterhin für eine mögliche größere Erholung. Besonders die Elliott-Wave-Struktur und die niedrigen RSI-Werte machen einigen Analysten Hoffnung auf einen starken Rebound in den kommenden Wochen. Andererseits zeigen kurzfristige Charts derzeit klare Schwächesignale.

Der gescheiterte Ausbruch über 1,50 US-Dollar und der Bruch wichtiger Trendlinien erhöhen den Verkaufsdruck zunächst weiter. Entscheidend wird nun, ob XRP die Unterstützungszone um 1,31 bis 1,36 US-Dollar verteidigen kann. Gelingt anschließend die Rückeroberung wichtiger Widerstände, könnte das bullische Szenario wieder deutlich an Stärke gewinnen.

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