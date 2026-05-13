XRP vor Ausbruch? Diese neue Metrik überrascht

Das Wichtigste in Kürze

XRP verzeichnet Allzeithoch bei Wallets mit 10k XRP.

Wachsende langfristige Überzeugung für die Top 10 Kryptowährung.

Adress-Momentum-Indikator von Glassnode zeigt dennoch weiterhin Kontraktion für XRP Ledger.

XRP zeigt sich zur Wochenmitte weiterhin vergleichsweise träge. Während Bitcoin oberhalb von 80.000 US-Dollar stabil bleibt und einzelne Altcoins zumindest kurzfristige Impulse liefern, bewegt sich XRP weiter in einer engen Seitwärtsrange. Der Kurs hält sich zwar über 1,40 US-Dollar, doch echte Dynamik fehlt bislang.

Vom Allzeithoch ist XRP weiterhin mehr als 60 Prozent entfernt, nachdem in den vergangenen Monaten große Teile der Rally wieder abgegeben wurden. Dennoch bleibt der Coin insbesondere bei Privatanlegern äußerst beliebt. Genau hier liefern neue On-Chain-Daten für die XRP Prognose nun ein spannendes Signal. Denn laut Santiment nimmt die Zahl großer XRP-Wallets trotz schwacher Kursentwicklung weiter deutlich zu – ein Trend, den viele Analysten aufmerksam beobachten.

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Santiment: Große XRP-Wallets erreichen neues Allzeithoch

Die On-Chain-Analyseplattform Santiment verweist aktuell auf eine auffällige Entwicklung im XRP Ledger. Laut den neuesten Daten gibt es inzwischen 332.230 Wallets, die mindestens 10.000 XRP halten – so viele wie noch nie zuvor. Besonders bemerkenswert daran: Dieser kontinuierliche Anstieg läuft bereits seit Juni 2024 und setzte sich selbst während massiver Marktschwankungen fort.

Genau darin sehen Analysten ein potenziell bullisches Signal. Denn Wallets dieser Größenordnung gelten häufig als mittlere bis größere Investoren, die langfristiger denken und weniger auf kurzfristige Kursschwankungen reagieren. Während viele Trader zuletzt wegen der schwachen XRP-Performance vorsichtiger wurden, scheinen größere Marktteilnehmer weiterhin Positionen aufzubauen. Das deutet laut Santiment darauf hin, dass ein Teil des Marktes XRP auf dem aktuellen Niveau eher akkumuliert als verkauft.

🐳 According to our on-chain data, XRP Ledger now has reached an all-time high of 332,230 wallets holding at least 10K $XRP. This extends a consistent growth trend that has been building since June, 2024. The continued rise in XRP Ledger wallets holding at least 10,000 XRP is an… pic.twitter.com/bd68Os2mJR — Santiment Intelligence (@SantimentData) May 12, 2026

Interessant ist dabei auch der Blick auf die Entwicklung Anfang Februar 2026. Zwischen dem 6. und 8. Februar brach die Zahl der 10K+-Wallets kurzfristig um mehr als 4.500 Adressen ein. Einen direkten XRP-spezifischen Auslöser konnte Santiment dafür jedoch nicht identifizieren. Vielmehr dürfte dieser Rückgang im Zusammenhang mit dem damaligen Krypto-Marktcrash und breiten Liquidationen gestanden haben. Entscheidend: Die Zahl der Wallets hat sich inzwischen nicht nur erholt, sondern neue Höchststände erreicht.

Historisch gelten steigende Zahlen großer Wallets häufig als Zeichen wachsender Überzeugung im Markt. Gerade weil XRP seit Monaten unter früheren Höchstständen handelt und bislang keine nachhaltige Trendwende gelang, wirkt diese Entwicklung für viele Beobachter besonders spannend. Noch fehlt zwar das große Momentum im Kurs selbst. Die On-Chain-Daten deuten jedoch darauf hin, dass größere Investoren offenbar weiterhin auf eine langfristige Erholung setzen.

Glassnode-Daten zeigen weiter fehlende Expansion im XRP-Ökosystem

Während einzelne On-Chain-Daten zuletzt durchaus Hoffnung machen, zeichnet die Active-Address-Momentum-Metrik von Glassnode ein deutlich vorsichtigeres Bild. Dabei wird die kurzfristige Entwicklung aktiver XRP-Adressen mit dem längerfristigen Durchschnitt verglichen. Konkret zeigt die Grafik den 30-Tage-Durchschnitt der aktiven Adressen im Verhältnis zum 365-Tage-Durchschnitt. Genau hier liegt aktuell das Problem für XRP.

Denn seit mittlerweile rund einem Jahr notiert der kurzfristige Durchschnitt dauerhaft unter dem längerfristigen Trend. Das deutet darauf hin, dass das XRP-Ökosystem zuletzt keine echte Expansion mehr erlebt hat. Neue Nutzeraktivität bleibt begrenzt, während die Netzwerkdynamik insgesamt eher stagniert. Historisch gelten Phasen, in denen der kurzfristige Durchschnitt klar über den langfristigen Trend steigt, häufig als Zeichen wachsender Nachfrage und neuer Marktteilnehmer. Genau solche Phasen waren beispielsweise rund um die starken Rallys Anfang und Mitte 2025 zu beobachten.

Aktuell fehlt eine solche Dynamik jedoch komplett. Zwar stabilisiert sich XRP oberhalb von 1,40 US-Dollar, doch die Netzwerkaktivität zieht bislang nicht nachhaltig an. Damit fehlen derzeit wichtige Signale für eine breit angelegte Adoption oder eine neue spekulative Wachstumsphase im Netzwerk.

Die Daten zeigen somit einen klaren Gegensatz: Einerseits akkumulieren größere Wallets weiter XRP, andererseits bleibt die allgemeine Aktivität im Netzwerk schwach. Genau diese Divergenz dürfte für die kommenden Wochen besonders spannend werden.

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