Coinspeaker

© 2026 Coinspeaker LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

XRP: Wale akkumulieren 3,17 Milliarden Coins – Angebotskonzentration auf Rekordniveau!

Im Markt von XRP verschiebt sich die Angebotsstruktur deutlich. Wallets mit 10 bis 100 Millionen XRP haben seit Oktober 2025 rund 3,17 Milliarden Token akkumuliert und kontrollieren inzwischen über 17 Prozent des zirkulierenden Angebots – ein historischer Höchstwert. Die systematische Buy-the-Dip-Aktivität deutet auf strategische Positionierung hin, während kleinere Adressen Bestände abbauten und Kapital in größere Wallets rotierte.

Dennis Geisler von Dennis Geisler Updated 3 Min. read
XRP: Wale akkumulieren 3,17 Milliarden Coins – Angebotskonzentration auf Rekordniveau!

Das Wichtigste in Kürze

  • On-Chain-Daten zeigen eine strukturelle Rotation in größere Adresscluster, die tendenziell langfristiger agieren und geringere Umschlagshäufigkeiten aufweisen.
  • Eine solche Angebotskonzentration kann kurzfristig Verkaufsdruck reduzieren, erhöht jedoch zugleich das Risiko abrupter Liquidationen.
  • Charttechnisch bleibt XRP angeschlagen, solange der Kurs unterhalb der Widerstandszone um 1,50 US-Dollar notiert.

Trotz (oder wegen?) Kurseinbruch: Vor allem Whales haben den Dip gekauft

Im Markt von XRP zeichnet sich eine markante Umverteilung innerhalb der Wal-Struktur ab. Wallets mit Beständen zwischen 10 und 100 Millionen XRP haben seit Oktober 2025 insgesamt 3,17 Milliarden Token akkumuliert.

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels sind diese etwa 4,4 Milliarden US-Dollar wert. Damit kontrolliert diese Kohorte inzwischen 17,04 Prozent des zirkulierenden Angebots – ein historischer Höchstwert für diese Adressengröße.

Bemerkenswert ist der Zeitpunkt der Akkumulation. Die Käufe fielen in eine Phase erhöhter Volatilität, was weniger auf kurzfristige Spekulation als auf eine systematische Buy-the-Dip-Strategie hindeutet.

Parallel dazu reduzierten Wallets mit 100.000 bis 10 Millionen XRP ihre Bestände um rund drei Milliarden Token. Kapital floss somit nicht aus dem Ökosystem ab, sondern rotierte in größere, typischerweise strategischer ausgerichtete Adressen.

On-Chain-Daten sprechen für eine strukturelle Verschiebung der Angebotsverteilung. Die kontinuierliche Akkumulation über mehrere Monate signalisiert nachhaltige Nachfrage.

Gleichzeitig konzentriert sich ein wachsender Anteil des Angebots bei Marktteilnehmern, die historisch geringere Umschlagshäufigkeiten aufweisen. Das kann kurzfristigen Verkaufsdruck reduzieren und die frei verfügbare Liquidität verknappen.

Eine sinkende Liquiditätsreserve am Markt verstärkt in der Regel Kursbewegungen. Wenn große Wallets Token absorbieren und halten, können bereits moderate Nachfrageimpulse überproportionale Preisausschläge auslösen.

Allerdings erhöht eine stärkere Angebotskonzentration auch das Risiko abrupter Abverkäufe, sollten diese Akteure Positionen liquidieren. Historisch gingen längere Akkumulationsphasen häufig mit einer strukturellen Verschiebung der Kursbias nach oben einher.

Derzeit deutet vieles auf eine Rotation in vergleichsweise „stärkere Hände“ hin – mit potenziell stabilisierendem Effekt, jedoch nicht ohne Konzentrationsrisiken.

Kryptowährungen wie Bitcoin sind nicht anonym, sondern pseudonym. Wenn du deinen Börsen-Account mit deinem Ausweis verknüpfst und die Börse deine Auszahlungsströme verfolgt, könnten sie theoretische deinen gesamten Krypto-Geldfluss tracken. Wenn du das nicht möchtest, kannst du hier mehr über die besten Börsen ohne KYC erfahren!

Der Ripple-Kurs im Überblick: Steht eine zähe Seitwärtsphase bevor?

Auf dem 4H-Chart setzt sich der mittelfristige Abwärtstrend fort. Seit dem Hoch im Bereich um 2,40 USD dominiert eine klare Struktur aus tieferen Hochs und tieferen Tiefs.

Der Kurs notiert aktuell bei rund 1,39 USD und damit unterhalb des fallenden 21-Tage-Durchschnitts, der bei etwa 1,45 USD verläuft und als dynamischer Widerstand fungiert.

Mehrere Erholungsversuche scheiterten zuletzt im Bereich zwischen 1,45 und 1,50 USD, was die Angebotsüberlegenheit bestätigt und zeigt, dass trotz der starken Whale-Akkumulation der Verkaufsdruck der restlichen Inhaber überwog.

Die markierte Unterstützungszone um 1,35 USD steht kurzfristig im Fokus. Ein signifikanter Bruch dieser Marke könnte weiteren Verkaufsdruck in Richtung 1,27 USD auslösen.

Oberhalb liegt ein relevanter Widerstandscluster bei 1,80–1,85 USD, der aus früheren Unterstützungen resultiert und nun als Angebotszone wirkt.

Der RSI notiert bei rund 38 Punkten und bewegt sich damit im unteren neutralen Bereich, ohne eine klare bullische Divergenz auszubilden. Das Momentum bleibt verhalten.

Kurzfristig ist mit einer Fortsetzung der Seitwärts- bis Abwärtsbewegung zu rechnen, solange XRP unterhalb von 1,50 USD bleibt. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone würde das Chartbild stabilisieren und eine technische Erholung in Richtung 1,70 USD ermöglichen.

So kannst du Ripple mit PayPal kaufen!

Altcoin News
Dennis Geisler
Dennis Geisler

Dennis Geisler, 25, stammt aus Kiel und lebt seit August in Thailand. Im Jahr 2020 kam er erstmals mit Kryptowährungen in Berührung, als er über Binance XRP im Wert von 100 Euro kaufte. Die starken Kursschwankungen und das Potenzial schneller Gewinne zogen ihn in den Bann und weckten sein Interesse an den Mechanismen hinter den Preisbewegungen – von rationalen Marktkräften bis hin zu psychologischen Mustern. Heute verbindet er seine journalistische Leidenschaft mit der Krypto-Welt: Für verschiedene Formate verfasst er Nachrichten, Grundlagenartikel und tiefgehende Blockchain-Analysen. Mit BitBlog engagiert er sich zudem in Norddeutschland für die Beratung von Unternehmen und Privatpersonen rund um digitale Währungen.

Dennis Geisler on LinkedIn

Share:
Related Articles