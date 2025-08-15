Key Notes

Las ballenas han comprado 2000 millones de DOGE en la última semana.

El precio del DOGE subió un 17,3 % en los últimos siete días, lo que supuso un aumento de 5500 millones de dólares en su capitalización bursátil.

La formación de una «cruz dorada» despierta el optimismo entre los traders.

Dogecoin, catalogada como una de las mejores memecoins, ha experimentado una acumulación masiva de ballenas en la última semana, con la compra de 2000 millones de DOGE en los últimos siete días, por un valor aproximado de 500 millones de dólares.

Este aumento de la actividad compradora por parte de los grandes tenedores ha provocado una subida del 17 % en el precio del DOGE durante el mismo periodo para convertirla en una de las criptomonedas con más futuro.

En el momento de escribir este artículo, DOGE se cotiza a aproximadamente 0,24 dólares, lo que refleja una caída del 3 % en las últimas 24 horas. Sin embargo, los analistas siguen siendo optimistas sobre la tendencia a largo plazo para una de las criptomonedas más baratas.

El reconocido observador del mercado Ali Martínez señaló que las carteras que contienen entre 100 millones y 1000 millones de DOGE están impulsando este optimismo.

2 billion Dogecoin $DOGE scooped up by whales in the last 7 days. pic.twitter.com/R6EbOYZnGD — Ali (@ali_charts) August 14, 2025

Recientemente, las ballenas compraron 230 millones de DOGE en 24 horas, lo que provocó un aumento del 8 % en el precio. En la última semana, DOGE ha añadido alrededor de 5500 millones de dólares a su capitalización de mercado, que actualmente se sitúa en 36.380 millones de dólares y ha dado pie a que los inversionistas también vean opciones como Maxi Doge (MAXI) con una interesante alternativa a DOGE.

La cruz dorada rompe el ciclo bajista

El reciente frenesí comprador coincide con la reciente formación de una cruz dorada entre las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 200 días. Esta señal alcista marca el final de un periodo de cinco meses de lentitud en los precios tras la cruz de la muerte de marzo.

Históricamente, estos cruces alcistas suelen dar lugar a repuntes prolongados, ya que reflejan una mejora de la estructura de los precios. En el gráfico diario del precio de DOGE, el RSI sugiere actualmente un impulso moderadamente alcista sin entrar en territorio de sobrecompra.

Esto deja margen para nuevas subidas antes de alcanzar los niveles de agotamiento potencial. Una ruptura decisiva por encima de la resistencia de 0,26 dólares podría dar lugar a un repunte hasta 0,30 dólares, con el siguiente objetivo cerca de 0,32 dólares.

El precio de DOGE se está moviendo hacia la banda de Bollinger superior, lo que indica un potencial de ruptura si continúa la presión compradora.

Mientras tanto, el MACD ha cruzado recientemente a territorio positivo, con la línea MACD por encima de la línea de señal, lo que apunta a un fuerte impulso alcista. Sin embargo, el pequeño tamaño del histograma sugiere que el movimiento aún se encuentra en sus primeras etapas.

En caso de que la principal memecoin no consiga mantener la zona de soporte de 0,22 $, los traders podrían ver una nueva prueba de 0,20 $, donde los compradores tendrán que defender para mantener la perspectiva alcista o buscar otras opciones entre las mejores preventas de criptomonedas.