CoinDepo: análisis 2026: Cómo funciona, retornos, riesgos y opiniones

CoinDepo es una plataforma financiera centrada específicamente en generar intereses con tus criptomonedas, ofreciendo tasas excelentes, un proceso de configuración sencillo y una interfaz fácil de usar. También incluye algunas funciones de préstamo bastante interesantes que valoramos positivamente.
Piensa en CoinDepo más como una institución financiera no bancaria que como una plataforma de trading. Si mantienes stablecoins populares como USDT o USDC, o monedas como BTC y ETH, podrás obtener tasas de interés muy atractivas.
Nuestro análisis de CoinDepo examina el motor de rendimiento de la plataforma, su marco regulatorio y su infraestructura de seguridad. Sigue leyendo para descubrir si CoinDepo es el destino adecuado para tu cartera en 2026.
Categoría
Detalles
Valoración general
⭐ 8.5/10
Privacidad
Verificación de identidad (KYC) obligatoria para depósitos/retiradas superiores a 500 $
Velocidad de transacción
Tiempos estándar de confirmación blockchain; transferencias internas instantáneas
Comisiones
0% depósito / 0% retirada (las comisiones de red las cubre la plataforma)
Facilidad de uso
Panel simplificado; actualmente no dispone de aplicación móvil
Activos compatibles
BTC, ETH, LTC, XRP, stablecoins (USDT, USDC, DAI)
Descubrimos que el principal atractivo de CoinDepo son sus tasas de interés —que oscilan entre el 12% y el 23% APR—, las cuales superan ampliamente las de la banca tradicional y muchos protocolos DeFi. Aunque en DeFi pueden encontrarse numerosas oportunidades de rendimiento, estas suelen ser extremadamente volátiles y requieren un conocimiento profundo del ecosistema, además de dedicar bastante tiempo a gestionar posiciones para aprovecharlas. CoinDepo elimina toda esa complejidad: conectas tu wallet, empiezas a hacer staking con plazos fijos y obtienes rendimientos que generalmente superan el 10%. La plataforma está orientada completamente a la generación de ingresos pasivos, con activos depositados que además generan interés compuesto y reinvierten automáticamente las ganancias. CoinDepo también cuenta con una estructura de comisiones favorable para el usuario, sin costes más allá de las tarifas de red. Protege los fondos de los clientes mediante la tecnología Multi-Party Computation (MPC) de Fireblocks y mantiene presencia regulatoria en múltiples jurisdicciones, incluyendo registro VASP en Polonia y licencia BSP en El Salvador. Aunque los rendimientos son atractivos, los usuarios deben sentirse cómodos con las implicaciones de la custodia centralizada. Además, actualmente la plataforma no dispone de aplicación móvil, por lo que toda la gestión de cartera debe realizarse desde navegador de escritorio o móvil. Antes de profundizar en nuestro análisis completo de CoinDepo, repasemos las principales ventajas e inconvenientes que encontramos durante nuestra evaluación de la plataforma. Ventajas Desventajas CoinDepo es una plataforma centralizada de intereses en criptomonedas fundada en 2021. Si tuviéramos que resumir la plataforma en una sola frase, diríamos que simplifica todo el trabajo necesario para generar rendimiento. En lugar de gestionar claves privadas, aprobar contratos inteligentes, supervisar pérdidas impermanentes en pools DeFi y una docena de elementos más que o bien ahuyentan a muchos usuarios o consumen mucho tiempo, la plataforma presenta un panel limpio donde el rendimiento es predecible y el interés compuesto está automatizado. A diferencia de los exchanges que generan beneficios a través del volumen de trading y las comisiones, CoinDepo obtiene ingresos desplegando los depósitos de los usuarios en mercados de préstamos sobrecolateralizados, provisión de liquidez y canales de economía real. Tras haber crecido hasta superar los 100.000 usuarios y los 220 millones de dólares en activos bajo gestión, CoinDepo evidentemente ha encontrado una audiencia y un sólido encaje producto-mercado durante los últimos cinco años. CoinDepo se centra en un conjunto reducido de herramientas financieras diseñadas para maximizar la eficiencia del capital, en lugar de ofrecer una amplia variedad de funciones de trading. Cuentas de interés compuesto: El producto principal, que ofrece tasas de interés escalonadas según el periodo de bloqueo. Los intereses se pagan y se reinvierten automáticamente en el saldo principal. Líneas de crédito respaldadas por criptomonedas: Los usuarios pueden utilizar sus holdings de criptomonedas para acceder a liquidez instantánea. Dado que estos préstamos están sobrecolateralizados, la aprobación es inmediata y no requiere comprobación crediticia. Mientras tanto, tus criptomonedas no quedan bloqueadas y pueden seguir generando intereses durante el proceso. Token CoinDepo (COINDEPO): El activo de utilidad y gobernanza. Aunque no es el foco principal de este análisis, merece la pena mencionarlo porque permite a los holders votar sobre iniciativas del ecosistema, aumentar sus niveles de APR y obtener descuentos en los intereses de los préstamos. Funciones próximamente disponibles: La plataforma está preparando una tarjeta de crédito cripto que ofrecerá hasta un 8% de cashback, aunque todavía no estaba disponible en el momento de redactar este análisis (existe una lista de espera donde puedes registrarte y consultar más detalles). Nuestro análisis de CoinDepo encontró que la plataforma admite una lista seleccionada de activos digitales de alta liquidez, en lugar de una enorme biblioteca de altcoins. Sospechamos que esto permite una mayor liquidez y estrategias de generación de rendimiento más estables para los usuarios, sin intentar abarcarlo todo a la vez. Es más bien una experiencia curada que los mercados más caóticos que se encuentran en otros lugares. La plataforma admite activos principales de gran capitalización como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y Litecoin (LTC). Los rendimientos de estos activos suelen oscilar entre el 12% y el 18% APR, dependiendo del periodo de bloqueo seleccionado por el usuario. Lista seleccionada de activos: SOL, ADA, TRX, LINK, SHIB, TON, POL, BCH, AVAX, ATOM, PEPE, AAVE, ONDO, XLM, NEAR, ETC, FIL, ALGO, BNB CoinDepo destaca especialmente en su oferta de stablecoins, admitiendo USDT, USDC y DAI, con APRs que van del 17% al 23%. Este es el principal atractivo para inversores que buscan superar la inflación sin exponerse a la volatilidad de precios de los criptoactivos habituales. También existe la opción de oro tokenizado en forma de PAXG y XAUt. Uno de los puntos fuertes de CoinDepo es su estructura de comisiones. La plataforma genera ingresos principalmente a partir del “spread” (la diferencia entre los intereses que obtiene de los prestatarios y los intereses que paga a los depositantes), en lugar de cobrar comisiones a los usuarios. Por tanto, para el usuario es muy claro lo que está ganando, sin tener que tener en cuenta costes a la hora de retirar fondos. Depósitos: No hay comisiones por depositar criptoactivos. Retiradas: CoinDepo aplica un 0% de comisiones de retirada. También nos gusta que la plataforma no tenga comisiones adicionales más allá de las habituales comisiones de red (gas, etc.), lo que supone una ventaja importante para los usuarios que mueven fondos con frecuencia. Tras registrarnos, encontramos que la interfaz es intuitiva pero funcional. No es una crítica: simplemente cumple su función sin complicarse. El panel ofrece una visión clara del “Valor total de los activos”, “Cuentas de interés activas” y “Intereses totales generados”, con accesos fáciles para explorar los rendimientos disponibles y otros servicios. El registro es sencillo. Aunque solo requiere un email o número de teléfono, el acceso completo a los productos de rendimiento exige completar un proceso KYC (Know Your Customer), por ejemplo, subiendo un documento de identidad oficial y una selfie. Sin embargo, la aprobación suele ser automática y tarda menos de 15 minutos. Los depósitos se acreditan rápidamente en la cuenta, y las cuentas de interés se crean de forma instantánea. A partir de ahí, eliges tu criptomoneda y un periodo (como semanal, mensual, trimestral, semestral o anual). Tomando DOGE como ejemplo, la tasa semanal en el momento de escribir esto es del 12,5% APR, con interés compuesto pagado cada siete días, hasta llegar al 18% APR en la cuenta anual, con pagos cada 365 días. Los usuarios que busquen analítica avanzada de cartera, mapas de calor históricos de rendimiento o funciones sociales no las encontrarán aquí, pero tampoco es realmente el objetivo. CoinDepo es más una herramienta de ahorro y uso de activos que una plataforma de análisis de mercado. No existe una aplicación móvil nativa, lo que puede ser un inconveniente para usuarios que priorizan el uso móvil. El ecosistema está impulsado por el token COINDEPO (en el que también se puede obtener rendimiento), con una tokenómica que incluye un mecanismo deflacionario de “Buyback and Burn”. CoinDepo se compromete a destinar el 20% de sus beneficios trimestrales a recomprar y quemar tokens. A continuación, un análisis más detallado de los mecanismos específicos de las cuentas de interés. Estas cuentas están diseñadas para ofrecer flexibilidad según las necesidades de liquidez: CoinDepo se apoya en una combinación de tecnología institucional y cumplimiento regulatorio para proteger los fondos de los clientes. La plataforma se integra con Fireblocks, el estándar del sector para la custodia institucional de activos digitales. Fireblocks, a su vez, utiliza tecnología de Computación Multipartita (MPC), que divide las claves privadas en múltiples fragmentos distribuidos entre distintos dispositivos. Auditorías: CoinDepo ha trabajado con Hacken y Certik para auditar sus contratos inteligentes y la seguridad de la plataforma. La existencia de informes de auditoría verificables evita que la plataforma funcione como una “caja negra”, lo que consideramos un punto muy positivo. Regulación: La plataforma está registrada como VASP en Polonia, lo que garantiza el cumplimiento de las normativas europeas AML/CTF, y cuenta con licencia BSP en El Salvador. Atención al cliente: El soporte se gestiona principalmente por correo electrónico. CoinDepo es especialmente adecuado para holders de criptomonedas que quieren generar ingresos pasivos con los activos que ya poseen. Si mantienes stablecoins, BTC o ETH y prefieres generar rendimiento en lugar de dejar los fondos sin uso, la plataforma ofrece una solución muy sencilla. También es una buena opción para usuarios que quieren exposición a altos rendimientos sin enfrentarse a la curva de aprendizaje de DeFi, sin gestionar claves privadas o sin mover constantemente fondos entre pools de liquidez. Aquí tienes cómo empezar a usar CoinDepo. Ve a coindepo.com y haz clic en “Sign Up”. Puedes registrarte usando tu dirección de correo electrónico o número de teléfono. Recibirás un código de verificación para confirmar tus datos de contacto. Ve a la sección “Profile” y selecciona “Verification”. Sube una foto de tu pasaporte o carnet de conducir y completa el escaneo de reconocimiento facial. Puedes operar sin KYC, pero estarás limitado a 500 $ diarios en depósitos y retiradas. Una vez verificado, haz clic en “Deposit” en el panel. Selecciona el activo que deseas transferir (por ejemplo, USDT o BTC). Copia la dirección única de wallet proporcionada. Parece que el depósito con tarjeta de débito o crédito está en camino, pero no está disponible en el momento de escribir esto. Ve a la pestaña “Earn” y selecciona “Create New Account”. Elige el activo, el plazo (por ejemplo, anual para la máxima rentabilidad) y el importe. Confirma los detalles y tu capital empezará a generar rendimiento de inmediato. Creemos que CoinDepo es una excelente opción para desplegar tu capital, ya sean stablecoins o criptomonedas más volátiles. Si tu dinero está inactivo, obtener un rendimiento adicional superior al 10% sin tener que adentrarte en los complejos entresijos de DeFi ni exponerte a plataformas menos fiables es una propuesta sencilla y directa. Los APR del 12% al 23% son muy competitivos —en el extremo superior de lo que podemos considerar sostenibles y realistas—, y la ausencia de comisiones de retirada es un punto muy favorable para el usuario. Valoramos positivamente la seguridad de la plataforma y los informes de auditoría transparentes, y cada usuario deberá decidir personalmente si se siente cómodo con los servicios de custodia frente a los no custodiales, pero en nuestro caso consideramos CoinDepo una opción confiable. Las cuentas bancarias son notoriamente de bajo rendimiento, y DeFi introduce una gran cantidad de aprendizaje y prueba-error. CoinDepo, en esencia, permite acceder a los mayores rendimientos de DeFi sin la complejidad técnica necesaria para lograrlo por cuenta propia. CoinDepo utiliza tecnología MPC de nivel institucional a través de Fireblocks para proteger los fondos de los clientes. Está auditado por Hacken y Certik, y mantiene registros regulatorios en Polonia (VASP) y El Salvador (BSP). Sí. Para depositar fondos y generar intereses, los usuarios deben completar un proceso de verificación de identidad (KYC) que incluye la validación de un documento de identidad oficial. CoinDepo cobra un 0% de comisiones de retirada. La plataforma cubre las comisiones de red (gas) en las retiradas estándar. No. Actualmente no existe una aplicación móvil dedicada. La plataforma es accesible a través de un navegador web optimizado para móviles. CoinDepo genera rendimiento desplegando los depósitos de los usuarios en mercados de préstamos sobrecolateralizados, provisión de liquidez y otras estrategias de crédito. Los ingresos generados se comparten con los depositantes en forma de intereses.
Resumen de nuestra valoración sobre CoinDepo
CoinDepo: ventajas y desventajas
¿Qué es CoinDepo?
Productos y servicios de CoinDepo
¿En qué activos puedes obtener rendimiento?
Criptomonedas
Stablecoins
Comisiones de CoinDepo
Categoría de comisión
Detalles
Comisiones de depósito
0%
Comisiones de retirada
0% (las comisiones de red las cubre CoinDepo)
Comisiones de gestión
0%
Originación de préstamos
Varía según el plazo
Experiencia de usuario: ¿es CoinDepo fácil de usar?
Cuentas de interés compuesto
¿Qué tan seguro es CoinDepo?
¿Para quién es mejor CoinDepo?
Cómo usar CoinDepo
Paso 1: Registrarse
Paso 2: Verificar identidad (KYC)
Paso 3: Depositar activos
Paso 4: Abrir una cuenta de interés
CoinDepo Review: Veredicto final
Preguntas Frecuentes
¿Es CoinDepo seguro?
¿CoinDepo requiere KYC?
¿Cuáles son las comisiones de retirada?
¿Existe una aplicación móvil de CoinDepo?
¿Cómo se generan los rendimientos?
Descubrimos que el principal atractivo de CoinDepo son sus tasas de interés —que oscilan entre el 12% y el 23% APR—, las cuales superan ampliamente las de la banca tradicional y muchos protocolos DeFi. Aunque en DeFi pueden encontrarse numerosas oportunidades de rendimiento, estas suelen ser extremadamente volátiles y requieren un conocimiento profundo del ecosistema, además de dedicar bastante tiempo a gestionar posiciones para aprovecharlas.
CoinDepo elimina toda esa complejidad: conectas tu wallet, empiezas a hacer staking con plazos fijos y obtienes rendimientos que generalmente superan el 10%. La plataforma está orientada completamente a la generación de ingresos pasivos, con activos depositados que además generan interés compuesto y reinvierten automáticamente las ganancias.
CoinDepo también cuenta con una estructura de comisiones favorable para el usuario, sin costes más allá de las tarifas de red. Protege los fondos de los clientes mediante la tecnología Multi-Party Computation (MPC) de Fireblocks y mantiene presencia regulatoria en múltiples jurisdicciones, incluyendo registro VASP en Polonia y licencia BSP en El Salvador.
Aunque los rendimientos son atractivos, los usuarios deben sentirse cómodos con las implicaciones de la custodia centralizada. Además, actualmente la plataforma no dispone de aplicación móvil, por lo que toda la gestión de cartera debe realizarse desde navegador de escritorio o móvil.
Antes de profundizar en nuestro análisis completo de CoinDepo, repasemos las principales ventajas e inconvenientes que encontramos durante nuestra evaluación de la plataforma.
Ventajas
Desventajas
CoinDepo es una plataforma centralizada de intereses en criptomonedas fundada en 2021. Si tuviéramos que resumir la plataforma en una sola frase, diríamos que simplifica todo el trabajo necesario para generar rendimiento.
En lugar de gestionar claves privadas, aprobar contratos inteligentes, supervisar pérdidas impermanentes en pools DeFi y una docena de elementos más que o bien ahuyentan a muchos usuarios o consumen mucho tiempo, la plataforma presenta un panel limpio donde el rendimiento es predecible y el interés compuesto está automatizado.
A diferencia de los exchanges que generan beneficios a través del volumen de trading y las comisiones, CoinDepo obtiene ingresos desplegando los depósitos de los usuarios en mercados de préstamos sobrecolateralizados, provisión de liquidez y canales de economía real.
Tras haber crecido hasta superar los 100.000 usuarios y los 220 millones de dólares en activos bajo gestión, CoinDepo evidentemente ha encontrado una audiencia y un sólido encaje producto-mercado durante los últimos cinco años.
CoinDepo se centra en un conjunto reducido de herramientas financieras diseñadas para maximizar la eficiencia del capital, en lugar de ofrecer una amplia variedad de funciones de trading.
Cuentas de interés compuesto: El producto principal, que ofrece tasas de interés escalonadas según el periodo de bloqueo. Los intereses se pagan y se reinvierten automáticamente en el saldo principal.
Líneas de crédito respaldadas por criptomonedas: Los usuarios pueden utilizar sus holdings de criptomonedas para acceder a liquidez instantánea. Dado que estos préstamos están sobrecolateralizados, la aprobación es inmediata y no requiere comprobación crediticia. Mientras tanto, tus criptomonedas no quedan bloqueadas y pueden seguir generando intereses durante el proceso.
Token CoinDepo (COINDEPO): El activo de utilidad y gobernanza. Aunque no es el foco principal de este análisis, merece la pena mencionarlo porque permite a los holders votar sobre iniciativas del ecosistema, aumentar sus niveles de APR y obtener descuentos en los intereses de los préstamos.
Funciones próximamente disponibles: La plataforma está preparando una tarjeta de crédito cripto que ofrecerá hasta un 8% de cashback, aunque todavía no estaba disponible en el momento de redactar este análisis (existe una lista de espera donde puedes registrarte y consultar más detalles).
Nuestro análisis de CoinDepo encontró que la plataforma admite una lista seleccionada de activos digitales de alta liquidez, en lugar de una enorme biblioteca de altcoins. Sospechamos que esto permite una mayor liquidez y estrategias de generación de rendimiento más estables para los usuarios, sin intentar abarcarlo todo a la vez. Es más bien una experiencia curada que los mercados más caóticos que se encuentran en otros lugares.
La plataforma admite activos principales de gran capitalización como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y Litecoin (LTC). Los rendimientos de estos activos suelen oscilar entre el 12% y el 18% APR, dependiendo del periodo de bloqueo seleccionado por el usuario.
Lista seleccionada de activos: SOL, ADA, TRX, LINK, SHIB, TON, POL, BCH, AVAX, ATOM, PEPE, AAVE, ONDO, XLM, NEAR, ETC, FIL, ALGO, BNB
CoinDepo destaca especialmente en su oferta de stablecoins, admitiendo USDT, USDC y DAI, con APRs que van del 17% al 23%. Este es el principal atractivo para inversores que buscan superar la inflación sin exponerse a la volatilidad de precios de los criptoactivos habituales.
También existe la opción de oro tokenizado en forma de PAXG y XAUt.
Uno de los puntos fuertes de CoinDepo es su estructura de comisiones. La plataforma genera ingresos principalmente a partir del “spread” (la diferencia entre los intereses que obtiene de los prestatarios y los intereses que paga a los depositantes), en lugar de cobrar comisiones a los usuarios. Por tanto, para el usuario es muy claro lo que está ganando, sin tener que tener en cuenta costes a la hora de retirar fondos.
Depósitos: No hay comisiones por depositar criptoactivos.
Retiradas: CoinDepo aplica un 0% de comisiones de retirada. También nos gusta que la plataforma no tenga comisiones adicionales más allá de las habituales comisiones de red (gas, etc.), lo que supone una ventaja importante para los usuarios que mueven fondos con frecuencia.
Tras registrarnos, encontramos que la interfaz es intuitiva pero funcional. No es una crítica: simplemente cumple su función sin complicarse. El panel ofrece una visión clara del “Valor total de los activos”, “Cuentas de interés activas” y “Intereses totales generados”, con accesos fáciles para explorar los rendimientos disponibles y otros servicios.
El registro es sencillo. Aunque solo requiere un email o número de teléfono, el acceso completo a los productos de rendimiento exige completar un proceso KYC (Know Your Customer), por ejemplo, subiendo un documento de identidad oficial y una selfie. Sin embargo, la aprobación suele ser automática y tarda menos de 15 minutos.
Los depósitos se acreditan rápidamente en la cuenta, y las cuentas de interés se crean de forma instantánea. A partir de ahí, eliges tu criptomoneda y un periodo (como semanal, mensual, trimestral, semestral o anual).
Tomando DOGE como ejemplo, la tasa semanal en el momento de escribir esto es del 12,5% APR, con interés compuesto pagado cada siete días, hasta llegar al 18% APR en la cuenta anual, con pagos cada 365 días.
Los usuarios que busquen analítica avanzada de cartera, mapas de calor históricos de rendimiento o funciones sociales no las encontrarán aquí, pero tampoco es realmente el objetivo. CoinDepo es más una herramienta de ahorro y uso de activos que una plataforma de análisis de mercado. No existe una aplicación móvil nativa, lo que puede ser un inconveniente para usuarios que priorizan el uso móvil.
El ecosistema está impulsado por el token COINDEPO (en el que también se puede obtener rendimiento), con una tokenómica que incluye un mecanismo deflacionario de “Buyback and Burn”. CoinDepo se compromete a destinar el 20% de sus beneficios trimestrales a recomprar y quemar tokens.
A continuación, un análisis más detallado de los mecanismos específicos de las cuentas de interés.
Estas cuentas están diseñadas para ofrecer flexibilidad según las necesidades de liquidez:
CoinDepo se apoya en una combinación de tecnología institucional y cumplimiento regulatorio para proteger los fondos de los clientes. La plataforma se integra con Fireblocks, el estándar del sector para la custodia institucional de activos digitales. Fireblocks, a su vez, utiliza tecnología de Computación Multipartita (MPC), que divide las claves privadas en múltiples fragmentos distribuidos entre distintos dispositivos.
Auditorías: CoinDepo ha trabajado con Hacken y Certik para auditar sus contratos inteligentes y la seguridad de la plataforma. La existencia de informes de auditoría verificables evita que la plataforma funcione como una “caja negra”, lo que consideramos un punto muy positivo.
Regulación: La plataforma está registrada como VASP en Polonia, lo que garantiza el cumplimiento de las normativas europeas AML/CTF, y cuenta con licencia BSP en El Salvador.
Atención al cliente: El soporte se gestiona principalmente por correo electrónico.
CoinDepo es especialmente adecuado para holders de criptomonedas que quieren generar ingresos pasivos con los activos que ya poseen. Si mantienes stablecoins, BTC o ETH y prefieres generar rendimiento en lugar de dejar los fondos sin uso, la plataforma ofrece una solución muy sencilla.
También es una buena opción para usuarios que quieren exposición a altos rendimientos sin enfrentarse a la curva de aprendizaje de DeFi, sin gestionar claves privadas o sin mover constantemente fondos entre pools de liquidez.
Aquí tienes cómo empezar a usar CoinDepo.
Ve a coindepo.com y haz clic en “Sign Up”. Puedes registrarte usando tu dirección de correo electrónico o número de teléfono. Recibirás un código de verificación para confirmar tus datos de contacto.
Ve a la sección “Profile” y selecciona “Verification”. Sube una foto de tu pasaporte o carnet de conducir y completa el escaneo de reconocimiento facial. Puedes operar sin KYC, pero estarás limitado a 500 $ diarios en depósitos y retiradas.
Una vez verificado, haz clic en “Deposit” en el panel. Selecciona el activo que deseas transferir (por ejemplo, USDT o BTC). Copia la dirección única de wallet proporcionada. Parece que el depósito con tarjeta de débito o crédito está en camino, pero no está disponible en el momento de escribir esto.
Ve a la pestaña “Earn” y selecciona “Create New Account”. Elige el activo, el plazo (por ejemplo, anual para la máxima rentabilidad) y el importe. Confirma los detalles y tu capital empezará a generar rendimiento de inmediato.
Creemos que CoinDepo es una excelente opción para desplegar tu capital, ya sean stablecoins o criptomonedas más volátiles. Si tu dinero está inactivo, obtener un rendimiento adicional superior al 10% sin tener que adentrarte en los complejos entresijos de DeFi ni exponerte a plataformas menos fiables es una propuesta sencilla y directa. Los APR del 12% al 23% son muy competitivos —en el extremo superior de lo que podemos considerar sostenibles y realistas—, y la ausencia de comisiones de retirada es un punto muy favorable para el usuario.
Valoramos positivamente la seguridad de la plataforma y los informes de auditoría transparentes, y cada usuario deberá decidir personalmente si se siente cómodo con los servicios de custodia frente a los no custodiales, pero en nuestro caso consideramos CoinDepo una opción confiable.
Las cuentas bancarias son notoriamente de bajo rendimiento, y DeFi introduce una gran cantidad de aprendizaje y prueba-error. CoinDepo, en esencia, permite acceder a los mayores rendimientos de DeFi sin la complejidad técnica necesaria para lograrlo por cuenta propia.
CoinDepo utiliza tecnología MPC de nivel institucional a través de Fireblocks para proteger los fondos de los clientes. Está auditado por Hacken y Certik, y mantiene registros regulatorios en Polonia (VASP) y El Salvador (BSP).
Sí. Para depositar fondos y generar intereses, los usuarios deben completar un proceso de verificación de identidad (KYC) que incluye la validación de un documento de identidad oficial.
CoinDepo cobra un 0% de comisiones de retirada. La plataforma cubre las comisiones de red (gas) en las retiradas estándar.
No. Actualmente no existe una aplicación móvil dedicada. La plataforma es accesible a través de un navegador web optimizado para móviles.
CoinDepo genera rendimiento desplegando los depósitos de los usuarios en mercados de préstamos sobrecolateralizados, provisión de liquidez y otras estrategias de crédito. Los ingresos generados se comparten con los depositantes en forma de intereses.
Renée Morales, 78 posts
Apasionada redactora y comunicadora de tecnología, finanzas y criptomonedas, siempre al tanto de las últimas innovaciones. Comparto análisis claros y tendencias clave del mundo digital en constante evolución.