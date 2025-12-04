3 criptomonedas en alza según bot de trading de ChatGPT

Key Notes

La fortaleza de LINK está ligada a los titulares sobre tokenización y activos del mundo real, además de las pruebas piloto de CCIP con bancos.

El impulso de TON proviene de la cartera de Telegram y las miniaplications que fomentan el uso dentro de la mensajería.

La narrativa de prueba de trabajo blockDAG de KAS y el respaldo reciente del ecosistema alimentan las pujas.

Bitcoin vuelve a superar los 90.000 dólares y el apetito por el riesgo se estabiliza a mitad de semana. Estas criptomonedas para invertir destacan en el horizonte inmediato.

LINK (14,49 dólares, tokenización institucional), TON (1,61 dólares, distribución por Telegram) y KAS (0,0568 dólares, prueba de trabajo más impulso) cuentan con catalizadores a corto plazo más claros que la mayoría de criptomonedas en este momento. Esto cobra especial relevancia en una jornada en la que el sector cripto intenta remontar. Si te interesa, lee más abajo sobre los fundamentos y las señales de trading.

Chainlink (LINK): apuesta por la infraestructura de tokenización

Por qué ahora (trading): Chainlink (LINK) suele captar flujos los días en que aparecen titulares sobre «activos del mundo real», lo que la convierte en una de las próximas criptomonedas con potencial de explotar. El reajuste del apetito por el riesgo en el mercado general vuelve a poner el foco en la infraestructura que las instituciones están probando de verdad. Un estudio reciente de Grayscale describe Chainlink como «infraestructura esencial» para las finanzas tokenizadas, lo que refuerza esa demanda.

Por qué es duradero (fundamentos): Bancos e infraestructuras de mercado están probando la liquidación entre cadenas con el CCIP de Chainlink. Las pruebas piloto abarcan desde automatización corporativa hasta fondos tokenizados. Ese flujo institucional es el argumento alcista principal de cara a fin de año.

Precio de Chainlink hoy: LINK cotiza a 14,43 dólares, con una subida del 20 % en 24 horas. El rango de hoy va de 12,03 a 14,43 dólares.

Toncoin (TON): distribución masiva vía Telegram

Por qué ahora (trading): TON ha mostrado fortaleza relativa cuando salen noticias vinculadas a integraciones con Telegram. El rebote del mercado de hoy vuelve a poner en primer plano la adopción nativa de mensajería.

Por qué es duradero (fundamentos): La cartera TON integrada en Telegram y las miniaplications convierten a cientos de millones de usuarios en un embudo on-chain de baja fricción. Pagos, transferencias de USDT y juegos ya están funcionando o en proceso de lanzamiento. Esa ventaja de distribución es difícil de igualar para otras cadenas de capa 1.

Precio de Toncoin (TON) hoy: TON cotiza a 1,59 dólares, con una subida del 6 % en 24 horas. Oscila entre 1,5 y 1,6 dólares.

Kaspa (KAS): impulso de alta volatilidad con narrativa creíble de prueba de trabajo

Por qué ahora (trading): KAS ha sido uno de los ganadores notables de la semana, con resultados superiores de dos dígitos en rebotes con baja liquidez. Este impulso suele persistir cuando el mercado activa el modo de asunción de riesgos.

It’s Official! KAS was voted in as a new base asset on Dymension The FIRST EVER DECENTRALIZED KASPA BRIDGE is now OPEN! See what KAS holders can do starting now 👇 pic.twitter.com/FBmxu0shy0 — Dymension (@dymension) November 26, 2025

Por qué es duradero (fundamentos): El diseño blockDAG de Kaspa busca confirmaciones rápidas mientras mantiene la prueba de trabajo pura. Este enfoque ha resonado entre mineros y traders que buscan exposición beta fuera de Bitcoin y los fondos cotizados. Votaciones del ecosistema como la adición de activo base en Dymension también han respaldado las narrativas de demanda.

Precio de Kaspa (KAS) hoy: KAS cotiza a 0,057 dólares, con una subida del 10,3 % en 24 horas. Oscila entre 0,05211 y 0,05894 dólares.

