Nishad Singh, exingeniero de FTX, multado con 3,7 millones de USD por la CFTC; evita ir a prisión

Nishad Singh, exdirector de ingeniería de FTX y FTX US, ha sido condenado por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) al pago de 3,7 millones de USD en concepto de devolución de ganancias ilícitas bajo una orden de consentimiento suplementaria finalizada el 1 de abril de 2026. Esto resuelve la acción de ejecución civil de la agencia derivada de su papel en la malversación de fondos de clientes de más de 8.000 millones de USD que precipitó el colapso de FTX en noviembre de 2022.

Singh, quien se declaró culpable de cargos penales federales y cooperó extensamente con el Departamento de Justicia (DOJ), evitó una sentencia de prisión en su proceso penal, y la orden final de la CFTC no impone ninguna sanción de multa civil adicional más allá del monto de la devolución.

Sospechamos que este resultado es menos una medida de la culpabilidad de Singh, que el registro fáctico establece como sustancial, y más una señal calibrada por parte de las agencias de control sobre el valor probatorio de la cooperación de personas internas en fraudes financieros complejos integrados en código.

⚡️FORMER FTX ENGINEERING HEAD FINED $3.7M BY CFTC Former FTX engineering head Nishad Singh agreed to pay $3.7M to settle a CFTC case over FTX’s collapse. He also faced SEC and DOJ charges but avoided major prison time after cooperating. pic.twitter.com/chJ1QmtHG3 — Coin Bureau (@coinbureau) April 2, 2026

La arquitectura del esquema de FTX no fue reconstruida solo a partir de registros comerciales; requirió testigos que entendieran con precisión qué hacía el código y por qué fue escrito de esa manera.

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Nishad Singh: Mecánica de la multa de la CFTC y crédito por cooperación frente a FTX

Singh se unió a FTX como líder de ingeniería y reportaba directamente a Samuel Bankman-Fried, supervisando los equipos de desarrollo en FTX y Alameda Research. La demanda original de la CFTC —Caso No. 8669-23, presentada en febrero de 2023 como una enmienda a la acción del 21 de diciembre de 2022 contra Bankman-Fried, FTX Trading Ltd. y Alameda Research— acusó a Singh bajo la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) de fraude por malversación y de complicidad por colaborar en el esquema de fraude de Bankman-Fried.

El mecanismo de la participación de Singh a nivel de código funciona de la siguiente manera: en 2019, Singh implementó la función «allow negative flag» dentro de la infraestructura del exchange FTX, una característica que permitía a Alameda Research mantener balances negativos en la plataforma, otorgando efectivamente a la firma crédito ilimitado y no revelado contra los activos depositados por los clientes.

En agosto de 2020, Singh modificó aún más el motor de liquidación para excluir a Alameda de los protocolos de autoliquidación aplicados a todas las demás cuentas y, posteriormente, elevó el límite de crédito de Alameda a 65.000 millones de USD. Ninguna de estas características fue revelada a los clientes o contrapartes de FTX.

La cifra de 3,7 millones de USD en concepto de devolución está específicamente ligada a la compra de una propiedad residencial que Singh realizó en octubre de 2022 —adquirida semanas antes del colapso de FTX— financiada con retiros de su cuenta de FTX que los reguladores determinaron contenían fondos malversados de clientes. La cifra no es una nueva sanción aplicada en la etapa de orden suplementaria; representa la devolución de beneficios ilegales rastreables y está coordinada con la sentencia penal de decomiso paralelo dictada en el proceso del DOJ.

Una orden de consentimiento inicial dictada en abril de 2023 ya había prohibido permanentemente a Singh cometer más infracciones de la CEA, y la orden suplementaria de abril de 2026 formaliza el monto de la devolución, una prohibición de operar durante cinco años y una inhabilitación de ocho años para entidades registradas ante la CFTC.

El Director de Cumplimiento de la CFTC, David Miller, declaró que los términos financieros reducidos reflejan la «cooperación con los investigadores», una caracterización que vincula explícitamente el resultado al valor de su testimonio. Anticipamos que la CFTC continuará estructurando órdenes de consentimiento de esta manera escalonada —separando las medidas cautelares y prohibiciones de operación de las sanciones monetarias— en casos donde los acusados colaboradores ya hayan entregado ingresos ilegales identificables a través de mecanismos penales paralelos de decomiso.

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