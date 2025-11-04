Key Notes

Esta semana se desbloquearán más de 312 millones de dólares en tokens, lo que ejercerá presión sobre los precios de las altcoins.

El índice Altcoin Season ha caído hasta 25, lo que indica un débil interés por parte de los inversores.

Los analistas afirman que una caída del dominio de Bitcoin por debajo del 58% podría reavivar el repunte de las altcoins.

Los operadores de las mejores criptomonedas para invertir están viviendo una fase de temor, ya que la capitalización total del mercado cayó un 3,7 % hasta los 3,59 billones de dólares el 3 de noviembre. Esta caída se produce cuando se prevé que entre el 3 y el 10 de noviembre salgan al mercado más de 312 millones de dólares en desbloqueos de tokens, según datos de Tokenomist.

Estos desbloqueos liberarán una nueva oferta de docenas de las mejores altcoins, muchas de las cuales siguen luchando por encontrar una demanda sólida. Entre los desbloqueos únicos más importantes, valorados en más de 5 millones de dólares, se encuentran Ethena, Memecoin (MEME) y Movement (MOVE).

Mientras tanto, se esperan liberaciones diarias continuas (que superan el millón de dólares al día) de Solana, Official Trump (TRUMP), Worldcoin, Dogecoin, Avalanche, Aster (ASTER) y otras nuevas criptomonedas.

According to Tokenomist, major one-time token unlocks (over $5 million) in the next seven days include ENA, MEME, MOVE, BB, RED, SXT, and MAVIA. Meanwhile, large linear unlocks (over $1 million per day) are expected for SOL, TRUMP, WLD, DOGE, AVAX, ASTER, TAO, IP, and ETHFI. The… pic.twitter.com/LewJSloxt8 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 3, 2025

Históricamente, los desbloqueos de tokens a gran escala tienden a inundar el mercado con oferta, lo que crea una presión a la baja sobre los precios de los tokens. Esto podría ser aún más peligroso cuando la confianza de los inversores ya es frágil, ya que el índice Altcoin Season ha caído a 25, su mínimo en varios meses.

El bajo rendimiento de las altcoins alcanza niveles extremos

Un análisis reciente de Glassnode destaca lo profundamente que las altcoins han rendido por debajo en comparación con Bitcoin. La proporción de criptomonedas baratas que actualmente obtienen beneficios se mantiene en niveles que no se veían desde el mercado bajista de 2022 y la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China.

This chart shows the extreme altcoin underperformance relative to BTC. Altcoin supply in profit is at levels we've only seen during the tariff war and the 2022 bear market. If you're a passive altcoin investor, it's extremely likely you've underperformed BTC pic.twitter.com/rNehI9MoEp — AntiFragile (@0x_anti) November 2, 2025

Incluso los grandes tenedores, a menudo denominados «ballenas», han estado registrando pérdidas. La ratio de beneficios de salida gastada (SOPR) de este grupo se mantiene por debajo de 1 desde diciembre de 2024.

Esto indica que la mayoría de las ventas se han producido con pérdidas durante casi un año, un periodo inusual incluso para el volátil mercado de las criptomonedas con más futuro.

A pesar del pesimismo actual, algunos analistas ven posibilidades de un cambio de tendencia. El analista de mercado Cas Abbe señaló que el gráfico de dominio de Bitcoin está formando un patrón de cabeza y hombros. Esto es similar a la trayectoria observada a finales de 2020, justo antes de que las altcoins comenzaran a superar al BTC.

Bitcoin dominance head and shoulder pattern 👀 The fractal is very similar to Q4 2020, right before alts started to outperform $BTC. The key level to look at is 58% zone, and a breakdown below it will trigger another Altcoin rally. pic.twitter.com/lc5qYNIua6 — Cas Abbé (@cas_abbe) November 3, 2025

En la actualidad, el dominio Bitcoin se sitúa en el 60 %, lo que supone un aumento de más del 2 % en el último mes. Abbe explicó que los operadores deberían estar atentos a un nivel de dominio del 58 %, ya que una caída por debajo de ese nivel podría desencadenar otra subida de las altcoins y una gran oportunidad para entrar a las preventas de criptomonedas.