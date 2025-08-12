Key Notes

Entre el 11 y el 18 de agosto se desbloquearán tokens por valor de más de 653 millones de dólares.

FTN, APT, ARB, AVAX y SEI lideran los mayores desbloqueos de la semana.

Solana encabeza los desbloqueos lineales junto con TRUMP, WLD y DOGE.

El mercado de las criptomonedas con más futuro se enfrenta a una nueva ola de oferta, ya que está previsto que entre el 11 y el 18 de agosto se desbloqueen tokens por valor de más de 653 millones de dólares, según datos de Tokenomist compartidos por WuBlockchain.

Los lanzamientos incluyen tanto grandes desbloqueos únicos como desbloqueos diarios constantes, lo que suscita preocupación por la volatilidad a corto plazo en un ya frágil mercado de altcoins.

According to Tokenomist, in the next 7 days, major single unlocks (over $5 million) will include FTN, APT, ARB, AVAX, SEI, STRK, LAYEY, CYBER, and ZK. Major linear unlocks over the next 7 days (daily unlock value over $1 million) will include SOL, WLD, TIA, DOGE, TAO, AVAX, SUI,… pic.twitter.com/85NKTXb829 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 11, 2025

FTN, ARB, AVAX y más desbloquearán millones

FTN liberará 20 millones de tokens valorados en 91,8 millones de dólares, lo que representa el 2,13 % de su suministro circulante. Aptos desbloqueará 11,31 millones de tokens por valor de 53,72 millones de dólares, lo que supone el 2,25 % del suministro.

Arbitrum verá la liberación de 92,65 millones de tokens por valor de 43,91 millones de dólares, mientras que Avalanche añadirá 1,67 millones de tokens valorados en 40,15 millones de dólares.

SEI dólares desbloqueará 55,56 millones de tokens por valor de 18,13 millones de dólares. Dos proyectos más pequeños, LAYEY y CYBER dólares, desbloquearán más del 10 % de su suministro circulante en un solo evento, lo que creará presión de venta.

SOL: el mayor lanzamiento lineal semanal

En el lado lineal, Solana verá el mayor lanzamiento semanal, añadiendo 465.770 tokens por valor de 93,18 millones de dólares a la circulación, lo que equivale al 0,09 % del suministro y que puede afectar a las mejores memecoins de Solana.

Otros desbloqueos diarios destacados son TRUMP con 45,92 millones de dólares, Worldcoin con 40,50 millones de dólares, Dogecoin con 22,09 millones de dólares y TAO con 19,87 millones de dólares.

MORPHO, ETHFI y DOT también son tokens liberados, cada uno con un valor superior a los 8 millones de dólares.

SEI aparece en las categorías de precipicio y lineal, y esta última añade otros 26,97 millones de dólares a la oferta.

¿Se desplomarán ahora las altcoins?

Las grandes liberaciones de tokens pueden ejercer una presión a la baja sobre los precios cuando la nueva oferta disponible se vende en el mercado. Aunque en algunos casos estos acontecimientos se anticipan y se reflejan en los precios, el efecto inmediato puede ser bajista.

Los proyectos con un alto porcentaje de liberación, como LAYEY y CYBER, son especialmente vulnerables a las caídas bruscas.

Grandes nombres como SOL, FTN y WLD podrían experimentar un aumento del volumen de operaciones, lo que los convertiría en las mejores criptomonedas para comprar en las condiciones actuales.

❌The altseason hasn’t really started yet. Looking at this chart comparing BTC, large caps (top 20), and mid/small caps, we are currently seeing the weakest altcoin performance of this cycle. The strongest move, which looked more like a "true" altseason, happened in early 2024… pic.twitter.com/pS3AFrwZTJ — Darkfost (@Darkfost_Coc) August 8, 2025

El analista Darkfost señaló la semana pasada que los tokens de mediana y pequeña capitalización están mostrando actualmente el rendimiento más débil del ciclo en relación con Bitcoin.

Su gráfico mostraba que la última temporada fuerte de las altcoins se produjo a principios de 2024, cuando estos tokens superaron brevemente al BTC. Desde entonces, cada pico ha sido más débil, lo que indica una pérdida de impulso.

Con más de 650 millones de dólares en tokens entrando en circulación esta semana, la oferta adicional podría frenar cualquier intento de repunte inmediato.