Key Notes

Un sorprendente 99 % del suministro circulante de Bitcoin está ahora en ganancias.

BTC superó brevemente a Google (Alphabet) y se convirtió en el quinto activo más grande del mundo.

Los analistas consideran que el nivel de precios de 126.000 dólares es el nivel decisivo para el BTC.

Bitcoin ha entrado en territorio desconocido esta semana, con casi todo el suministro circulante ahora en ganancias para una de las criptomonedas con más futuro.

Con el índice de miedo y codicia mostrando un aumento masivo en la demanda de los compradores, los inversores se preguntan si esta es la etapa final del repunte del BTC.

Máximos históricos en el alivio de la inflación

Los análisis en cadena de Glassnode muestran que el 99 % del suministro de bitcoin se encuentra actualmente en ganancias. Incluso durante el retroceso de julio, la cifra solo bajó al 95 %, lo que sugiere que la mayoría de los titulares han mantenido una fuerte convicción.

99% of $BTC supply is now in profit, but even during July's correction this metric was as high as 95%. The metric found support at its +1σ band, suggesting investors continued to anchor around unrealized gains, reinforcing a resilient market structure through the volatility. pic.twitter.com/mpWDDLYWTl — glassnode (@glassnode) August 14, 2025

La métrica ha encontrado repetidamente apoyo en su banda +1σ, lo que indica que los inversores siguen anclados en las ganancias no realizadas a pesar de la volatilidad para una de las criptomonedas que más va a explotar en 2025.

La última subida se produjo tras los datos de inflación de Estados Unidos correspondientes a julio, que mostraron un aumento del índice de precios al consumo del 2,7 % interanual, sin cambios respecto a junio y ligeramente por debajo de las expectativas.

El IPC mensual subió solo un 0,2 %, lo que ayudó a los activos de riesgo, y mejores altcoins, a ampliar sus ganancias. Bitcoin respondió estableciendo un nuevo máximo histórico de 124.457 dólares el 14 de agosto, lo que supuso un aumento de aproximadamente 40.000 millones de dólares en su capitalización de mercado en un solo día.

En el momento de redactar este artículo, se cotiza cerca de los 121.881 dólares, con un volumen de negociación diario superior al 30 %.

Los analistas observan los 126 000 dólares

Los analistas observan de cerca el nivel de 126.000 dólares, descrito como un punto de precio crucial que podría abrir la puerta a nuevas ganancias si se supera de forma convincente.

El inversor de capital riesgo Chris Burniske ha pronosticado que bitcoin podría alcanzar su máximo en octubre, con un posible objetivo cercano a los 142.690 dólares si se mantiene el impulso alcista.

Aiming for an October top in BTC, if I were to pick numbers, which we all know is a grade above guessing, I'd say $BTC $142,690, $ETH $6900-8K, $SOL ~$420. NFA, it's a meme world we live in ¯_(ツ)_/¯ — Chris Burniske (@cburniske) August 13, 2025

Sin embargo, advirtió que un fuerte retroceso en los próximos meses podría prolongar el mercado alcista hasta 2026.

El posible empujón final

Como señaló CoinCare en CryptoQuant’s Quicktake, las entradas y salidas netas de los exchanges siguen siendo una de las medidas más fiables de la presión del mercado.

Históricamente, el repunte final de bitcoin en los ciclos de 2017 y 2021 comenzó poco después de que los flujos netos de los exchanges alcanzaran un mínimo local negativo, lo que indicaba una reducción de la presión vendedora. Las lecturas actuales sugieren que podría estar formándose un mínimo similar, aunque aún está pendiente la confirmación.

Si esto se confirma, bitcoin podría estar entrando en la última y más rápida fase de su mercado alcista que puede incluso incluir a las mejores memecoins. Los grandes inversores a largo plazo siguen sin vender, un patrón que suele preceder a las grandes subidas de precios.

¿Bitcoin a 340.000 dólares?

El analista Jason Pizzino ha señalado que una subida a 340.000 dólares supondría la primera vez que bitcoin obtiene un rendimiento porcentual superior al del ciclo anterior.

Esto implicaría una capitalización de mercado de 6,7 billones de dólares, lo que convertiría a bitcoin en el segundo activo más valioso del mundo después del oro.

If Bitcoin hits $340,000 this cycle, it would be the first time in its 16-year history that it has a greater return than the previous cycle. It is a very big ask, but many are asking if it’s possible. That is a $6.7 trillion market cap, less than a third of gold's market cap at… pic.twitter.com/ntMJ0FS1tu — Jason Pizzino 🌞 (@jasonpizzino) August 11, 2025

Aunque Pizzino considera poco probable este resultado, destacadas figuras del sector, como Cathie Wood y Michael Saylor, siguen confiando en valoraciones mucho más altas, lo que convertiría al BTC en la mejor criptomoneda para comprar en 2025.